    Путин снова сделал бойцов «солью земли русской»
    Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук»
    Российские банкоматы научили работать без интернета
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Мадьяр запретил ввоз в Венгрию сельскохозяйственной продукции с Украины
    Полиция пришла с обысками в резиденцию Макрона
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    23 мая 2026, 05:32 • Новости дня

    World Athletics не сняла санкции с белорусских легкоатлетов вопреки решению МОК

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил запрет на участие атлетов из Белоруссии в соревнованиях, проигнорировав недавние послабления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Белорусская федерация легкой атлетики со ссылкой на письмо главы World Athletics Себастьяна Коу.

    Решение ограничить выступления белорусских атлетов осталось неизменным. При этом Международный олимпийский комитет отменил ряд рекомендаций по санкциям против Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

    «Решение МОК ввести санкции против Белоруссии отличалось от решения, принятого советом World Athletics в марте 2022 года», – заявил Коу. Он подчеркнул, что легкоатлетическая ассоциация рассматривала вопрос совершенно независимо от других спортивных структур, в том числе МОК.

    «Многие международные федерации последовали рекомендации МОК и ввели санкции против Белоруссии в 2022 году, а теперь приводят свои позиции в соответствие с обновленной позицией МОК. World Athletics избрала иной подход. Совет рассмотрел этот вопрос независимо», – заявил Коу.

    Коу добавил, что весной 2025  года рабочая группа согласовала возможный путь возвращения молодых спортсменов, не связанных с военными ведомствами. При этом результаты легкоатлетов продолжают фиксироваться для начисления очков мирового рейтинга. Квалификация на летние Олимпийские игры 2028 года начнется летом 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтвердила продление санкций для спортсменов из России и Белоруссии. Коу допустил возвращение атлетов на международную арену после окончания конфликта на Украине.

    В свою очередь Международный олимпийский комитет сохранил ограничения из-за отсутствия статуса у Олимпийского комитета России.

    22 мая 2026, 03:01 • Новости дня
    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей
    Tекст: Антон Антонов

    Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии, памятник архитектуры обошелся новой владелице менее чем в 95 белорусских рублей (2,4 тыс. российских рублей), передает «Sputnik Беларусь».

    Постройка находилась в запустении с 2010 года. Местные власти долгое время безуспешно искали инвестора для восстановления объекта, передает «Sputnik Беларусь».

    Директор Дятловского историко-краеведческого музея Вероника Павловская сообщила, что здание возвели в 1751 году. За свою историю комплекс также служил школой, госпиталем и стоматологией.

    Предыдущий владелец из России приобрел объект в 2022 году за 96 рублей, однако не выполнил обязательства по реставрации. Теперь москвичка Татьяна, проживающая в Минске уже два года, стала единственной участницей аукциона. Она намерена создать в здании апарт-отель, кафе и демонстрационные залы, а также организовать интерактивные квесты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле торги по продаже исторического здания Рижского вокзала в Москве отменили из-за отсутствия покупателей.

    Месяцем ранее на электронном аукционе за 21 млн рублей продали старинный особняк режиссера Тимура Бекмамбетова в Казани.

    В феврале предприниматель Михаил Масловский приобрел на торгах подмосковную усадьбу Воронцовых-Дашковых за 270 млн рублей.

    21 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией

    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
    Tекст: Олег Исайченко

    Основная задача Владимира Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны Белоруссии и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента на помощь, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский заявил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск из Белоруссии.

    «Владимир Зеленский пытается создать ситуацию, когда НАТО придется вступить в конфликт открыто. Так, ранее он устраивал провокации с дронами: через Латвию, Литву, Эстонию осуществлялись удары украинских беспилотников по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, Киев поддерживает психоз вокруг Минска и проходящих российско-белорусских учений, продолжил собеседник. По словам аналитика, за утверждениями Зеленского о том, что ВС России якобы готовятся начать наступление на Черниговско-Киевском направлении с территории Белоруссии, скрываются «хотелки» главы киевского режима.

    Аналитик объясняет: «Основная задача Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны белорусской республики и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента». «Дело в том, что финансовой помощью Киев в целом обеспечен. В среду Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро. На этом фоне главной проблемой остаются люди», – уточнил Кнутов.

    Спикер указал, что ВСУ не хватает около 200 тыс. человек. «Противник пытается закрыть фронт дронами, но это не получается. В результате нужно, чтобы кто-то «вписался» за них», – добавил он. По его мнению, именно с этим связаны попытки спровоцировать Минск. Эксперт напомнил, что ранее Зеленский высказывал угрозы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

    «Более того, Украина держит серьезную группировку на границе. Я не исключаю, что оппоненты пойдут на провокацию: соберут войска и попытаются напасть на союзное нам государство. Такие действия потребуют от нас переброски сил для оказания помощи Белоруссии», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны Белоруссии. «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту готовим ответы», – написал он в соцсетях.

    Несколькими днями ранее глава киевского режима уже заявлял, что Украина «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО». В Минске отвергли утверждения о планируемой операции с территории Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. «Белоруссия — наш союзник, и мы имеем Союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – сказал он.

    В Киеве неоднократно громогласно обвиняли Минск якобы в подготовке «второго фронта». Однако в последнее время такие заявления звучат все чаще – особенно на фоне тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. В Минобороны подчеркивали: тренировка является плановой и по своей сути «не направлена против третьих стран».

    Несмотря на это подыграть Зеленскому в нагнетании истерии решил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу применит его против Украины. По его словам, представители блока следят как за динамикой боевых действий на Украине, так и за проходящими российско-белорусскими учениями.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    21 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны соседней Белоруссии, заявил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы», – передают «Вести».

    По словам Зеленского, российская сторона якобы намерена атаковать по северным регионам, по Черниговско-Киевскому направлению, поэтому министерства работают над укреплением обороны там.

    Он так же заявил, что Киев предпринимает «превентивные шаги в отношении как Беларуси» и отдельных частей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно  опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики. Зеленский  ранее уже приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией. Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии».

    21 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Белоруссии выразил готовность обсудить двусторонние отношения и перспективы сотрудничества с главой Украины в любом удобном месте.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения накопившихся вопросов, сообщает БелТА.

    «Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого», – отметил белорусский лидер. По его словам, диалог может состояться в любой точке Украины или Белоруссии.

    Лукашенко подчеркнул важность обсуждения проблем белорусско-украинских отношений и их перспектив. Он выразил недоумение по поводу того, что с западными странами темы для разговора находятся, а с Украиной – нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года белорусский лидер призвал Владимира Зеленского срочно пойти на мирные переговоры. Ранее Лукашенко выразил намерение лично побеседовать с главой киевского режима. До этого президент Белоруссии предложил Минск в качестве идеального места для урегулирования конфликта.

    21 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко назвал ракетные комплексы «Искандер-М» оружием мечты
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с расчетом пусковой установки «Искандер-М», назвав комплекс «хорошей машиной».

    «Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие», – сказал он, передает ТАСС.

    Командир ракетной бригады белорусских вооруженных сил Александр Кравцов пояснил, что электронный пуск практически идентичен боевому. Разница заключается лишь в том, что ракета остается на направляющей. Все режимы и этапы полностью отрабатываются расчетами в штатном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая в России и Белоруссии начались масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил.

    На следующий день российские подразделения на территории республики отработали приведение частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности.

    В рамках этих учений военные успешно переместили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М» в полевые пункты хранения.

    21 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    Tекст: Ольга Иванова

    Вильнюс разрешил пролет беспилотных аппаратов ВСУ через свою территорию для атак на российские регионы, пытаясь переложить ответственность за эскалацию на соседние страны, заявили в Совбезе Белоруссии.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил литовское руководство в содействии атакам на Россию, передает РИА «Новости».

    «Они открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины», – подчеркнул госсекретарь.

    Членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе не защищает Вильнюс от залетающих дронов. При этом литовские политики прячутся в бомбоубежищах и публикуют оттуда радостные фотографии, что Вольфович назвал безумием и пиаром.

    Минск по-прежнему нацелен на мирное сосуществование и урегулирование конфликтов. Поступки властей прибалтийских стран и Польши вызывают у белорусской стороны недоумение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы украинским беспилотником.

    Несколькими днями ранее литовские средства слежения не обнаружили упавший на территории республики дрон. Президент страны Гитанас Науседа категорически выступил против транзита иностранных аппаратов.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    21 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Польские силовики расстреляли машину белоруса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские полицейские обстреляли автомобиль 60-летнего жителя Белоруссии на трассе, нанеся ему тяжелые огнестрельные ранения, сообщил СК республики.

    Следственный комитет Белоруссии сообщил о безосновательном расстреле польскими полицейскими машины белорусского гражданина. В результате инцидента водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, а в автомобиле насчитали 29 пулевых отверстий, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет Республики Беларусь проводит проверку по факту нападения польских полицейских на гражданина нашей страны. По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8 вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия», – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

    Пострадавший получил ранения головы и конечностей, однако смог пересечь границу и был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что инцидент произошел из-за ошибки правоохранителей, и Минск рассчитывает на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности.

    Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили восстановить картину произошедшего и установить личности стрелявших полицейских. Инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а подробности будут доведены до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    А в прошлом году нетрезвый солдат армии Польши устроил стрельбу в приграничном селе Мельник.

    21 мая 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета Союзного государства
    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне роста мировой напряженности российское стратегическое вооружение призвано обеспечить безопасность и глобальный баланс сил для России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин

    Президенты России и Белоруссии в четверг провели совместную дистанционную тренировку ядерных сил. Российский лидер подчеркнул крайнюю важность стратегического сдерживания в современных условиях, передает агентство БелТА.

    «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», – заявил глава государства.

    «Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», – отметил президент России, его слова приводит Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные учения по скрытному перемещению ядерных боеприпасов.

    В конце прошлого года российские ракетные комплексы «Орешник» заступили на боевое дежурство в республике.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжить совместные усилия для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

    21 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Лукашенко посетил учения по применению ядерного оружия
    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко приехал в расположение ракетной бригады вооруженных сил страны, сообщили СМИ.

    Учебные мероприятия проходят на территории Осиповичского района, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    Как уточняет БелТА, основной целью визита стала проверка воинских частей, отвечающих за боевое применение ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 мая в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия. К совместным маневрам двух стран привлекли более 64 тыс. военнослужащих.

    Накануне российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    21 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Минск выразил протест Литве из-за нарушения границы беспилотником

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешнеполитическое ведомство Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы после пересечения государственной границы украинским дроном.

    Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы в республике Эрикаса Вилканецаса, передает ТАСС. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с нарушением государственной границы украинским беспилотным летательным аппаратом со стороны литовской территории.

    «21 мая в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас. Ему был заявлен решительный протест в связи с очередным грубым нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом с территории Литвы», – сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    По данным министерства, инцидент произошел 17 мая. Украинский дрон «Чайка», направлявшийся для нанесения ударов по территории России, был обнаружен в районе деревни Станиславцы Докшицкого района Витебской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские средства слежения не обнаружили упавший на территории республики украинский беспилотник.

    Ранее МИД Латвии вызвал российского дипломата из-за инцидента с дронами ВСУ.

    В конце прошлого года белорусское внешнеполитическое ведомство уже заявляло протест Вильнюсу из-за нарушения воздушных границ.

    20 мая 2026, 19:42 • Новости дня
    Российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подразделения на совместных учениях в Белоруссии отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Военные России в ходе учений ядерных сил на территории Белоруссии отработали приведение подразделений применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства обороны.

    По данным военного ведомства Белоруссии, с 18 мая на территории республики проходит тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В маневрах задействованы соединения, отвечающие за применение ядерных средств и их поддержку, уточнили в министерстве обороны Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Позже российское Минобороны сообщило, что в масштабных маневрах участвовали более 64 тыс. военнослужащих.

    22 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что не реагирует на слова Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что не реагирует на заявления украинского лидера Владимира Зеленского.

    «Вы знаете, я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от Зеленского», – заявил Лукашенко.

    Видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

    Лукашенко также заявил, что «пытается сочувствовать» Зеленскому. При этом он добавил, что Зеленский «не хочет делать выводов» и «анализировать обстановку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Белоруссии выразил готовность обсудить двусторонние отношения и перспективы сотрудничества с главой Украины в любом удобном месте.

    Зеленский заявил о готовности превентивно действовать против руководства Белоруссии

    21 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о готовности защищать Отечество от Бреста до Владивостока
    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Минск намерены использовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения безопасности единого пространства на фоне проведения совместных учений ядерных сил.

    Руководство Белоруссии подтвердило оборонительный характер действий союзного государства в ходе масштабных маневров, передает ТАСС. Минск и Москва не собираются выступать агрессорами, но обладают необходимым арсеналом для надежной защиты своих территорий.

    «Действительно, это первая такая совместная тренировка. Но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально», – подчеркнул глава республики в ходе общения с российским президентом Владимиром Путиным.

    Политик напомнил о зимних обсуждениях перспектив участия глав государств в подобных мероприятиях. Он уточнил, что наличие мощного вооружения обязывает страны уметь им пользоваться для защиты общего пространства от Бреста до Владивостока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил.

    В ходе совместных учений российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Военнослужащие двух стран отрепетировали скрытное перемещение ядерных боеприпасов.

    21 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин анонсировал совместные тактические учения России и Белоруссии в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Белоруссия проведут масштабные маневры «Щит Союза» в следующем году для укрепления обороноспособности и защиты от потенциальных угроз, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства Владимир Путин рассказал о планах провести совместные тактические учения «Щит Союза – 2027», передает «Интерфакс». Мероприятие запланировано на следующий год.

    «Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений», – подчеркнул российский лидер во время видеоконференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Президент добавил, что обе страны продолжат повышать боеготовность войск с учетом опыта специальной военной операции. В текущем году отработка задач пройдет на маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в России и миротворческих учениях «Нерушимое братство – 2026» на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о полном выполнении задач совместной тренировки ядерных сил с Белоруссией.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов в части боевого применения.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал данные маневры сигналом для европейских государств.

    Главное
    Лавров заявил о недопустимости поглощения Евразии структурами НАТО
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    Руководство Луховицкого авиазавода сообщило о планах показать Ил-114-300 на ПМЭФ
    Швейцария назначила референдум по ограничению числа жителей
    Экс-помощница Байдена Тара Рид захотела жить в Нижегородской области
    Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира
    АТОР: Отдых за рубежом резко подешевел для россиян из-за крепкого рубля

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

