Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.
World Athletics не сняла санкции с белорусских легкоатлетов вопреки решению МОК
Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил запрет на участие атлетов из Белоруссии в соревнованиях, проигнорировав недавние послабления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Белорусская федерация легкой атлетики со ссылкой на письмо главы World Athletics Себастьяна Коу.
Решение ограничить выступления белорусских атлетов осталось неизменным. При этом Международный олимпийский комитет отменил ряд рекомендаций по санкциям против Белоруссии, сообщает РИА «Новости».
«Решение МОК ввести санкции против Белоруссии отличалось от решения, принятого советом World Athletics в марте 2022 года», – заявил Коу. Он подчеркнул, что легкоатлетическая ассоциация рассматривала вопрос совершенно независимо от других спортивных структур, в том числе МОК.
«Многие международные федерации последовали рекомендации МОК и ввели санкции против Белоруссии в 2022 году, а теперь приводят свои позиции в соответствие с обновленной позицией МОК. World Athletics избрала иной подход. Совет рассмотрел этот вопрос независимо», – заявил Коу.
Коу добавил, что весной 2025 года рабочая группа согласовала возможный путь возвращения молодых спортсменов, не связанных с военными ведомствами. При этом результаты легкоатлетов продолжают фиксироваться для начисления очков мирового рейтинга. Квалификация на летние Олимпийские игры 2028 года начнется летом 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтвердила продление санкций для спортсменов из России и Белоруссии. Коу допустил возвращение атлетов на международную арену после окончания конфликта на Украине.
В свою очередь Международный олимпийский комитет сохранил ограничения из-за отсутствия статуса у Олимпийского комитета России.