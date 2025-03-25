По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.5 комментариев
Российским легкоатлетам продлили запрет на участие в международных турнирах
Ассоциация World Athletics продлила запрет на участие российских и белорусских атлетов в турнирах
Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics подтвердила продление санкций для спортсменов из России и Белоруссии, заявил глава World Athletics Себастьян Коу.
Коу подчеркнул, что совет World Athletics поддержал рекомендации рабочей группы по вопросу участия российских и белорусских атлетов, отметив, что текущие санкции остаются в силе и не требуют изменений, передает ТАСС.
Российские спортсмены остаются отстраненными от международных соревнований с марта 2022 года. Это связано с обострением ситуации на Украине.
В то время как запрет остается в силе, спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в крупных мировых чемпионатах и соревнованиях.
Ранее президент World Athletics Себастьян Коу сообщил, что российские спортсмены смогут вернуться на международную арену после окончания конфликта на Украине.
Также сообщалось, что российских легкоатлетов отказались допускать на Олимпиаду–2024.