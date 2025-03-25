Российским легкоатлетам продлили запрет на участие в международных турнирах

Ассоциация World Athletics продлила запрет на участие российских и белорусских атлетов в турнирах

Tекст: Вера Басилая

Коу подчеркнул, что совет World Athletics поддержал рекомендации рабочей группы по вопросу участия российских и белорусских атлетов, отметив, что текущие санкции остаются в силе и не требуют изменений, передает ТАСС.

Российские спортсмены остаются отстраненными от международных соревнований с марта 2022 года. Это связано с обострением ситуации на Украине.

В то время как запрет остается в силе, спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в крупных мировых чемпионатах и соревнованиях.

Ранее президент World Athletics Себастьян Коу сообщил, что российские спортсмены смогут вернуться на международную арену после окончания конфликта на Украине.

Также сообщалось, что российских легкоатлетов отказались допускать на Олимпиаду–2024.