Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Коу допустил возвращение российских атлетов на международные старты
Коу сообщил, что российские легкоатлеты вернутся на турниры после мира на Украине
Российские спортсмены смогут вернуться на международную арену после окончания конфликта на Украине, заявил президент World Athletics Себастьян Коу.
Российские легкоатлеты смогут вернуться на международные соревнования после урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета Себастьян Коу заявил об этом в интервью журналисту Пирсу Моргану.
Коу подчеркнул, что «все войны заканчиваются за столом переговоров». Он также выразил уверенность в том, что только после подписания мирного договора, который удовлетворит обе стороны конфликта, можно будет говорить о возвращении российских спортсменов на международную арену.
По мнению Коу, в долгосрочной перспективе лучше держать людей внутри спортивного сообщества, чем отстранять их.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российских легкоатлетов отказались допускать на Олимпиаду–2024. Газета также сообщала, что россиянам и белорусам запретили участвовать в Бостонском марафоне. Выступавший под флагом России легкоатлет Киселев принял участие в Парижском марафоне.