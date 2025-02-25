Коу допустил возвращение российских атлетов на международные старты

Коу сообщил, что российские легкоатлеты вернутся на турниры после мира на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские легкоатлеты смогут вернуться на международные соревнования после урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета Себастьян Коу заявил об этом в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Коу подчеркнул, что «все войны заканчиваются за столом переговоров». Он также выразил уверенность в том, что только после подписания мирного договора, который удовлетворит обе стороны конфликта, можно будет говорить о возвращении российских спортсменов на международную арену.

По мнению Коу, в долгосрочной перспективе лучше держать людей внутри спортивного сообщества, чем отстранять их.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российских легкоатлетов отказались допускать на Олимпиаду–2024. Газета также сообщала, что россиянам и белорусам запретили участвовать в Бостонском марафоне. Выступавший под флагом России легкоатлет Киселев принял участие в Парижском марафоне.