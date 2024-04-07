Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.0 комментариев
Выступавший под флагом России легкоатлет Киселев принял участие в Парижском марафоне
Российский легкоатлет Сергей Киселев стал 11-м на Парижском марафоне.
Выступавший под флагом России бегун преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 14 минут и 30 секунд, первое место занял представитель Эфиопиии Мулугета Ума с результатом 2 часа 5 минут и 33 секунды, передает ТАСС.
Киселеввдважды побеждал на чемпионатах России по марафонскому бегу (2017, 2019).
Ранее глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что решение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду–2024 не повлияло на позицию международной ассоциации легкоатлетических федераций, организация не снимает отстранение с легкоатлетов из России.