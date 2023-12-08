Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.7 комментариев
Российских легкоатлетов отказались допускать на Олимпиаду–2024
World Athletics отказалась допускать российских легкоатлетов на Олимпиаду–2024
Решение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду–2024 не повлияло на позицию международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), организация не снимает отстранение с легкоатлетов из России, заявил глава World Athletics Себастьян Коу.
«Вы можете увидеть российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Просто это произойдет не в легкой атлетике. Эта позиция, которую наш спорт принял, никак не поменялась», – сказал Коу, передает ТАСС.
В пятницу Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Ранее глава World Athletics Себастьян Коу усомнился в допуске россиян на Олимпиаду–2024.