  • Новость часаПутин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
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    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление
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    Шойгу вручил погоны и госнаграды военным
    Россиянина в Финляндии задержали сразу после освобождения из тюрьмы
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    Мнения
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Почему стоит пожалеть США? Потому что в лагере их союзников по коллективному Западу у них нет единомышленников.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    2 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

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    8 декабря 2023, 18:07

    Российских атлетов допустили к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Париже.

    До участия в Олимпийских играх допущено восемь россиян и трое атлетов с белорусским паспортом, которые уже прошли олимпийскую квалификацию, они смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе, сообщили в МОК, передает РИА «Новости».

    «Индивидуальные нейтральные спортсмены будут приглашены МОК и их соответствующими федерациями. Только очень ограниченное число спортсменов сможет пройти квалификацию через существующие квалификационные системы. Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Игры, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом плюс трое с белорусским паспортом)», – говорится в заявлении организации. Там добавили, что к Играм допущены более 60 украинских спортсменов.

    Ранее МОК назвал условия для участия россиян на Олимпиаде в Париже.

    7 декабря 2023, 10:24
    Совфед определил дату выборов президента России

    Совфед единогласно назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года

    Совфед определил дату выборов президента России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года.

    Уточняется, что постановление о назначении даты вступает в силу со дня его официального опубликования, за такое решение проголосовали 162 сенатора, передает ТАСС.

    Как сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Центризбирком России может принять решение о проведении многодневного голосования не позднее чем в десятидневный срок со дня публикации решения о назначении выборов.

    Верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов.

    Вопрос о дате проведения выборов президента внесли в повестку заседания Совфеда днем ранее. Руководитель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас до этого сообщил о готовности проекта постановления о назначении выборов президента России на 17 марта.

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    7 декабря 2023, 20:40
    Глава ВТБ спрогнозировал курс доллара до конца года

    Глава ВТБ заявил, что доллар до конца года не достигнет 100 рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Цена американского доллара в российских банках не достигнет значения в 100 рублей, а останется в пределах 90-90+, заявил глава ВТБ Андрей Костин на брифинге в рамках форума «Россия зовет!»

    «Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля... В целом, мне кажется, курс ослаб, но не думаю, что он снова будет от 100 рублей до конца года, будет в районе – 90-90+ рублей», – приводит слова Костина ТАСС.

    По словам главы ВТБ, в конце 2023 года рубль укрепился в силу нескольких причин, в том числе благодаря административному регулированию продажи валютной выручки, но поскольку эти меры «отработали», курс стал проседать.

    «Я не вижу угрозы дальнейшей девальвации рубля, но он должен найти какой-то уровень равновесия», – сказал Костин.

    По данным ТАСС, курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг составил 92,82 рубля, курс евро – 100,18 рубля, юаня – 12,96 рубля.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил вклад Костина в улучшение показателей доходности российских банков в 2023 году.

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    8 декабря 2023, 14:18
    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России

    Сенатор Долгов: Ни о каких переговорах на условиях Киева не может быть и речи

    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США стоит забыть о попытках навязать России мирные переговоры на чьих-либо условиях. Однако Украина действительно может стать сильнее. Правда, в составе России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.

    «Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами. Заявления Джонатана Файнера – откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Армия противника несет тяжелейшие потери, финансовые потоки в поддержку офиса Зеленского постепенно сокращаются. Мы же уверенно выполняем поставленные в рамках СВО задачи. Поэтому попытка диктовать условия Москве выглядит по меньшей мере неуместно. Однако кое в чем с Файнером все-таки можно согласиться. В скором времени Украина действительно станет намного сильнее. Речь идет о той территории, которая уже стала Россией или скоро станет ею», – считает парламентарий.

    «Ведь в этом противостоянии именно мы являемся созидательной стороной. Наша политика способствует улучшению качества жизни людей на этих землях, в то время как деструктивные действия офиса Зеленского тянут подконтрольные ему регионы на дно», – резюмирует Долгов.

    Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника. Он также пояснил, что договоренности должны подразумевать суверенитет и территориальную целостность страны.

    Помимо этого, Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники» Штатов. «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Напомним, американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Белый дом «не в состоянии» давать такие гарантии и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.

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    7 декабря 2023, 12:18
    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

    Политолог Скачко: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил мстить всем уроженцам Украины, которые не боятся его критиковать. Это попытка напугать всех тех, кто решил связать свою жизнь с Россией. На фоне роста уровня угроз силовикам стоит ужесточить контртеррористические меры, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

    «Офис Зеленского начал охоту на всех тех уроженцев Украины, которые выступили против преступной политики родного государства и решили связать свою жизнь с Россией. На Банковой понимают, что на фронте поражение следует за поражением, политические позиции также под вопросом, а наказание за содеянное неминуемо», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «И чтобы побольнее укусить Россию, противник прибегает к привычным мерам – организовывает серию убийств. Напомню, недавно в результате взрыва погиб экс-депутат ЛНР Олег Попов, также было совершено покушение на Царева. Это своего рода вызов Москве», – продолжает собеседник.

    «Украина как бы пытается обесценить все те успехи, которые были достигнуты нами на полях СВО. Офис Зеленского считает, что террор сформирует в сознании россиян мысль, что провал контрнаступления ВСУ, социальный и демографический кризис на Украине и другие поражения не означают победу России», – объясняет он.

    «Ну а чтобы это было более эффективно, Зеленский хочет подспудно закрыть рот таким как я – ярым критикам как его лично, так и его команды. И сейчас на фоне роста угрозы стоит задуматься об ужесточении контртеррористических мер в России», – полагает политолог. Резюмируя, Скачко добавил, что силовикам необходимо детально изучить все обстоятельства случившегося, выявить виновных и наказать их по всей строгости закона. Кроме того, уверен он, надо выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и быть готовыми в любой момент отразить атаку противника.

    Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Ответственность за совершенное преступление взяло на себя ГУР МО Украины, о чем заявил представитель органа Андрей Юсов. Он подчеркнул, что политик был ликвидирован «в ходе спецоперации СБУ». По его словам, данные акции будут в дальнейшем продолжаться.

    После трагедии было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий. Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата, после чего Кива погиб на месте.

    Позже в правоохранительных органах сообщили, что преступление предположительно было осуществлено с помощью короткоствольного оружия с глушителем. Розыск подозреваемых ведется по всему Центральному федеральному округу. В профильных ведомствах подчеркнули, что убийца, скорее всего, уже покинул территорию России.

    Напомним, в марте прошлого года Илью Киву лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и активно критиковал действия администрации Зеленского. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения экс-депутату были предъявлены заочно.

    Это не первое политическое убийство, организованное украинскими властями. Ранее в результате взрыва в машине погиб бывший депутат Народного парламента ЛНР Олег Попов. В октябре противником также была предпринята попытка совершения покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.

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    6 декабря 2023, 13:30
    Bloomberg: В октябре Россия заработала на экспорте нефти больше, чем до СВО

    Bloomberg: Доходы России от продажи нефти выросли после начала СВО, несмотря на ограничения ЕС

    Чистые доходы России от продажи нефти в октябре 2024 года достигли 11,3 млрд долларов, что составляет 31% от общих поступлений в бюджет страны за месяц, подсчитал Bloomberg.

    Чистые доходы России от продажи нефти в октябре 2024 года достигли 11,3 млрд долларов, и это составляет 31% от общих поступлений в бюджет страны за месяц, подсчитал Bloomberg.

    По данным агентства, это стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превысило месячную доходность от продажи нефти до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Коммерсант».

    Bloomberg отмечает, что российские и теневые владельцы флота за первые девять месяцев 2023 года перевезли более 70% российских нефтяных грузов общим объемом 3,5 млн баррелей в сутки, что позволило Москве сохранить контроль над экспортом и постепенно повышать цены.

    При этом самая большая доля перевозок приходится на суда из России и Греции, отмечает Bloomberg. По данным агентства, власти Греции заявили, что не могут предотвратить тайные перевозки российской нефти в международных водах в 6 милях (10 км) от берега в Лаконском заливе.

    Ранее сообщалось, что Россия планирует с января сократить поставки нефти и топлива за рубеж в рамках сделки ОПЕК+

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    5 декабря 2023, 21:54
    Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник киевский режим попытался с помощью беспилотников атаковать объекты на территории России, сообщили в Минобороны.

    Около 20.00 мск 5 декабря российская ПВО сбила три украинских беспилотника и еще три перехватила над территорией Белгородской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

    В субботу российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем.

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    5 декабря 2023, 20:50
    Федерации попросили МОК допустить российских атлетов на Олимпиаду

    Международные спортивные федерации попросили МОК допустить российских спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаду

    Международные спортивные федерации обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК), который проводит во вторник саммит в Лозанне, с просьбой допустить к Олимпиаде в Париже российских спортсменов с нейтральным статусом, которые прошли квалификацию или имеют возможность пройти отбор на игры.

    «Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить правомочными для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться. Они также попросили как можно скорее принять решение, чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов», – приводит заявление пресс-службы МОК ТАСС

    В ответ МОК заявил, что не изменил рекомендации по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, несмотря на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.

    «Было подчеркнуто, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее», – сообщили в МОК.

    В октябре МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР), на основании того, что его членами стали Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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    7 декабря 2023, 11:09
    ФСБ задержала жителя Калининградской области за организацию диверсий в 15 регионах

    Жителя Калининградской области задержали по подозрению в организации диверсий в 15 регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего жителя Калининградской области, организовавшего в начале года поджоги на транспортных объектах в 15 регионах России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    В ЦОС отметили, что подозреваемый посредством мессенджеров установил отношения конфиденциального сотрудничества с сотрудником СБУ, по заданию которого за денежное вознаграждение осуществил поиск лиц в целях осуществления поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Таким образом, с февраля по март текущего года подозреваемый привлек к преступной деятельности лиц, проживающих в 15 российских регионах.

    По информации ФСБ, установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом благодаря оперативному реагированию правоохранительными органами предотвращены пять из них и задержаны десять исполнителей.

    Также задокументирован факт передачи сотруднику СБУ сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый. В отношении него возбуждены уголовные дела по факту содействия в диверсионной деятельности и госизмены.

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    6 декабря 2023, 16:15
    Россия решила призвать ООН дать оценку преступлениям Киева против детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы и сенаторы России призовут ООН и парламенты стран мира дать оценку преступлениям украинских властей в отношении детей.

    Согласно проекту обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира, парламентарии России призовут их дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям Киева против детей, передает ТАСС.

    Кроме того, российские депутаты и сенаторы призовут к взаимодействию со сформированной Федеральным собранием России парламентской комиссией по расследованию преступных действий украинских властей в отношении несовершеннолетних, чтобы «совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта».

    В октябре комиссия парламента по расследованию преступлений Киева против детей сообщила о планах посетить места эвакуации несовершеннолетних с украинской территории.

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    7 декабря 2023, 09:30
    ФСБ задержала жителя Тюменской области за финансирование ВСУ

    Житель Тюменской области задержан за совершение госизмены в форме финансирования ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Жителя Тюменской области задержали за целенаправленное финансирование украинских военных, возбуждено дело о государственной измене, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

    По информации ведомства, сотрудники РУФСБ России по региону получили сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела за государственную измену в форме оказания финансовой помощи ВСУ, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что задержанный целенаправленно перевел деньги украинским военным. Позднее в ходе операции ФСБ он был задержан на улице.

    Ранее ФСБ задержала в Самаре предполагаемую пособницу украинских спецслужб, склонявшую российских военных к переходу на сторону ВСУ.

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    7 декабря 2023, 14:50
    Латвийский депутат отметил рост военного потенциала России

    Председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс: военный потенциал России растет вопреки санкциям

    Председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс считает, что военный потенциал сил России продолжает расти, несмотря на санкции Запада.

    «(Россия) смогла эффективно принять военный бюджет, сигнализируя о том, что она еще долгое время готова вести конфликт на Украине», – приводит ТАСС слова Колса в интервью Bloomberg.

    Латвийский депутат также отметил, что президент России Владимир Путин сопротивляется давлению со стороны стран Запада и готовится к «длительной борьбе».

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 170 тыс. человек. Экс-сенатор Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что это ответ на агрессивные действия НАТО.

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    7 декабря 2023, 16:57
    Путин: В России растут инвестиции и создаются условия для будущего развития

    Путин заявил о росте внутренних инвестиций и создании условий для будущего развития

    Инвестиции внутри России нарастают, что создает условия для будущего развития на среднесрочную перспективу, заявил президент Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!»

    «Надо поддержать растущую деловую активность и обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса для тех направлений, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос», – указал Путин, передает ТАСС.

    По словам президента, во II квартале 2023 года инвестиции в основной капитал прибавили 12,6%, а в III квартале – 13,3%.

    При этом он отметил, что за последние полтора года количество отечественных компаний легкой промышленности выросло на 80%, производителей мебели – на 30%, детских игрушек – на 20%, на треть выросло количество товарных знаков, принадлежащих российским компаниям.

    Также президент России обратил внимание на расширение контактов со странами Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки и подчеркнул, что они открывают дополнительные возможности для российской экономики практически для любого бизнеса.

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    7 декабря 2023, 18:25
    Путин: Товарооборот России и Ирана вырос до 5 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Тегеран увеличили товарооборот до почти 5 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

    Российский лидер отметил хорошее развитие российско-иранских отношений и попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. «Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последние годы. В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Россия и Иран ведут интенсивное сотрудничество практически по всем направлениям, в том числе в области энергетики. «У нас большие инфраструктурные проекты, мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги «Север – Юг». Работаем естественно, традиционно, в области энергетики», – сказал он.

    Путин добавил, что сотрудничество осуществляется и в сфере образования – в России учится большое количество студентов из Ирана. «В общем достаточно активно идет работа практически по всем направлениям», – резюмировал глава государства.

    В четверг президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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    7 декабря 2023, 14:14
    Госдума приняла закон о сохранении пособия на детей при досрочном выходе из декрета

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума в окончательном чтении приняла пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода родителя на работу.

    Так, право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за родителем, даже если он решил выйти досрочно на работу до достижения ребенком возраста полутора лет, передает ТАСС.

    При этом новые нормы также распространяются на матерей, уволенных в период беременности и декретного отпуска в связи с ликвидацией их организаций.

    Также уточняется, что право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года, могут иметь те, кто работает дистанционно.

    Напомним, в январе почти вся первая треть послания президента Владимира Путина была посвящена прямой угрозе демографическому будущему России и тому, как государство должно отразить эту угрозу. 147-миллионная страна вступила в «очень сложный демографический период», констатировал глава государства, рождаемость в России снова падает.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, какие шаги президент наметил для решения этой проблемы.

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    7 декабря 2023, 13:28
    Губернатор Гусев сообщил о перехвате беспилотника над Воронежской областью

    Губернатор Александр Гусев сообщил о перехвате беспилотника над Воронежской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы РЭБ обнаружили и перехватили над территорией Воронежской области беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    «Жертв и разрушений нет. Ситуацию в регионе держу под контролем», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    Он также поблагодарил российских военнослужащих за эффективную работу.

    Ранее сообщалось, что три украинских беспилотника были сбиты над Белгородской областью. Еще три аппарата были перехвачены.


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      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

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