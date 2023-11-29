МОК назвал условия для участия россиян на Олимпиаде в Париже

МОК: Российских спортсменов проверят на соответствие критериям допуска до и во время Игр-2024

Tекст: Вера Басилая

Адамс подчеркнул, что МОК примет решение по допуску на Игры, когда наступит «правильный момент», и возьмет необходимое время для его принятия. При этом он отказался назвать дедлайн, но пообещал объявить о решении, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что атлеты, которые проверяются федерациями на соответствие критериям, будут также контролироваться МОК во время и до Игр.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены, прошедшие олимпийский отбор и соблюдающие Олимпийскую хартию, имеют право участвовать в Играх.

Президент России Владимир Путин заявил, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.