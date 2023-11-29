Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
МОК назвал условия для участия россиян на Олимпиаде в Париже
МОК: Российских спортсменов проверят на соответствие критериям допуска до и во время Игр-2024
Международный олимпийский комитет (МОК) и международные спортивные федерации будут проверять российских и белорусских атлетов на соответствие критериям допуска до старта Олимпиады 2024 года в Париже и во время соревнований, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Адамс подчеркнул, что МОК примет решение по допуску на Игры, когда наступит «правильный момент», и возьмет необходимое время для его принятия. При этом он отказался назвать дедлайн, но пообещал объявить о решении, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что атлеты, которые проверяются федерациями на соответствие критериям, будут также контролироваться МОК во время и до Игр.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены, прошедшие олимпийский отбор и соблюдающие Олимпийскую хартию, имеют право участвовать в Играх.
Президент России Владимир Путин заявил, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.