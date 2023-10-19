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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    19 октября 2023, 12:48

    Путин заявил об этнической дискриминации россиян со стороны МОК

    Путин заявил об этнической дискриминации россиян Международным олимпийским комитетом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации», – цитирует Путина ТАСС.

    Благодаря некоторым руководителям современного МОК стало известно, что приглашение на Олимпиаду – это не безусловное право лучших спортсменов, «а некая «привилегия» и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения», подчеркнул российский президент.

    Также благодаря им выяснилось, что Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют.

    Ранее глава МОК Томас Бах заявлял, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России.

    МОК отстранил до дальнейшего уведомления ОКР. Решение принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.

    18 октября 2023, 14:10
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах, заявил президент Владимир Путин.

    «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать – отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он высказался о переговорах с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых затрагивался вопрос о прекращении огня на украинской территории.

    Путин отметил, что не считает исчерпанным оптимизм Орбана по этой теме.

    «Но моя позиция по этой части нашего разговора хорошо известна, здесь секретов нет. На вопрос о том, возможна ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно», – сказал российский лидер.

    Звучат заявления о готовности Киева к «каким-то переговорам», и те, кто курируют направления внешней политики киевского режима, заявлявшие недавно о необходимости нанести России стратегическое поражение, сейчас «заговорили другим голосом», отметил Путин. Эти лица «говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров», – сказал президент России.

    «Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Об этом и господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если, действительно, есть желание договариваться», – заключил Путин.

    Ранее Орбан заявлял, что главный вопрос, волнующий всех в Европе – окончание вооруженного конфликта на Украине.

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    18 октября 2023, 13:24
    Путин поручил постоянно патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»

    Путин: Самолеты России с «Кинжалами» будут патрулировать пространство над Черным морем

    Путин поручил постоянно патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

    «По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами «Кинжал», – передает ТАСС слова Путина на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Российский лидер уточнил, что «эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость 9 Махов».

    «Это не угроза», – отметил Путин, пояснив, что информирует о принятом решении.

    Президент заметил, что США все больше втягиваются в конфликт на Украине. «Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу», – констатировал он.

    Позднее, отвечая на вопрос о том, не назовут ли западные страны «угрозой» поручение российского лидера о патрулировании пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал», Путин сказал: «Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

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    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

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    18 октября 2023, 13:25
    Путин рассказал, о чем три часа говорил с Си Цзиньпином

    Путин разговаривал с Си Цзиньпином три часа, обсудил Украину и Ближний Восток

    Путин рассказал, о чем три часа говорил с Си Цзиньпином
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продлились около трех часов, рассказал президент Владимир Путин по итогам визита в Китай. По его словам, в число тем, помимо двусторонней повестки, вошли Украина и Ближний Восток.

    «Три часа мы разговаривали с председателем КНР, все и не расскажешь», – приводит его слова ТАСС. Путин отметил, что «это вся двусторонняя повестка, много там вопросов – это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа».

    «Обсуждали довольно подробно ситуацию и на Ближнем Востоке, – рассказал президент России. – Я проинформировал председателя и о ситуации, которая складывается и на украинском треке, довольно подробно».

    «Все эти внешние факторы – это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие», – подчеркнул Путин.

    «У нас был деловой обед в узком составе, где присутствовал министр иностранных дел, присутствовали с обеих сторон помощники, а потом председатель Си предложил нам уединиться. Мы с ним беседовали с глазу на глаз, действительно, как и есть, именно за чашкой чая. Говорили часа, наверное, полтора, может быть, два, некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз», – добавил глава государства.

    Встреча проходила на полях форума «Один пояс – один путь». Главы государств побеседовали как в расширенном составе – с участием представительных делегаций, так и в узком – в формате рабочего завтрака. Затем они пообщались тет-а-тет.

    Путин сообщил также, что Россия находится на шестом месте по товарообороту с Китаем, если считать все страны. При этом, если говорит о странах, не входящих в регион Дальнего Востока, Россия вышла на второе место после США, обогнав Германию.

    Это уже вторая встреча Путина и Си Цзиньпина в этом году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. А Путин в предыдущий раз посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

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    19 октября 2023, 04:58
    Глава МИД Венгрии обвинил премьера Эстонии в лицемерии

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьера Эстонии Каллас на встречу Путина и Орбана в Пекине

    Глава МИД Венгрии обвинил премьера Эстонии в лицемерии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров Виктора Орбана и Владимира Путина в Пекине.

    Глава МИД Венгрии сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 17 октября на полях международного форума «Один пояс – один путь», «очень неприятной и лишенной всякой логики». По словам Сийярто, эстонский премьер Каллас оказалась «шокирована» встречей и выразила по этому поводу свое возмущение, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии в свою очередь напомнил, что муж Каи Каллас владел компанией, которая поставляла сырье на российский завод на сумму 30 млн евро, несмотря на боевые действия на Украине. «Лицемерие в кубе», – заявил глава венгерского МИД.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана те, кто ему завидует.

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    19 октября 2023, 09:32
    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая

    Путин: Ключевое направление в развитии отношений России и Китая – энергетика

    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая
    @ Louise Delmotte/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевое направление – энергетика, сотрудничество двух стран в этой области становится все более активным и многоплановым, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

    «Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. Одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится все более активным и многоплановым», – подчеркнул Путин в послании, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Он отметил, что последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома. «Соответственно растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности», – добавил президент.

    По его словам, бизнес-форум играет весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации, обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран.

    «Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества. От души желаю вам успехов и всего самого доброго», – обратился Путин к участникам форума.

    Газета ВЗГЛЯД писала об итогах визита Путина в Пекин и о том, как встреча лидеров двух стран отразится на дальнейшем партнерстве России и Китая.

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    18 октября 2023, 13:06
    Путин заявил о способности России отразить поставленные Украине ракеты ATACMS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные смогут отражать атаки поставленных США киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин.

    «Во-первых, это [поставки], конечно, наносит вред и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает ТАСС.

    Он пояснил, что эти ракеты не способны помочь киевскому режиму переломить ситуацию, они лишь «продлевают агонию».

    «Что самое главное, это кардинально, вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать», – добавил президент.

    Путин назвал поставку ATACMS очередной ошибкой со стороны США.

    «Если бы они не поставляли оружие, они бы могли в будущем сказать: «Ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали». Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка», – сказал российский лидер.

    Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что в поставленных Украине ATACMS нет систем GPS, так как российские средства РЭБ успешно подавляют их.

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    19 октября 2023, 09:21
    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена выставили напоказ новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times визиты Путина в Китай и Байдена в Израиль называются контрастирующими поездками, показавшими, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате конфликта на Украине. Проявились эти изменения и в нынешней войне в секторе Газа, передает RT содержание публикации.

    Нарастающие разногласия между Западом, с одной стороны, и России с Китаем – с другой, касаются не только вопроса об ответственных за рост насилия на Ближнем Востоке, но и «разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений», а также на то, кто определяет эти правила.

    Израиль отрицает причастность к удару по больнице в секторе Газа, однако ожесточенная реакция палестинцев и простых арабов «сделала поездку Байдена значительно более неловкой». Сорвались планы американского лидера встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. NYT отмечает, что Байдену будет труднее «действовать в качестве честного посредника».

    Байден, по оценке авторов статьи, пытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая бы навредила интересам США. Также в публикации говорится, что на президента США будет расти давление с тем, чтобы тот убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа.

    Напомним, в преддверии визита в Китай Путин заявил, что так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал.

    Кроме того, в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

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    18 октября 2023, 13:46
    Путин: Нападают на Орбана те, кто ему завидует

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является «пророссийским» политиком, он провенгерский, заявил президент России Владимир Путин.

    Он отметил, что обвинения Орбана в пророссийской позиции – ерунда, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что нападают на венгерского премьера не за то, что он занимает отличную от других европейских лидеров позицию, а за его мужество отстаивать свой народ и его интересы.

    «А нападают на него главным образом не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа. А этого мужества многие политические деятели сегодняшней Европы лишены. У них нет такого мужества, они ему завидуют. За это на него и нападают», – добавил российский лидер.

    Ранее президент России заявил, что разные точки зрения с Орбаном не являются препятствием для диалога и решения проблем.

    Кроме того, Путин подтвердил, что пообщался «на ногах» на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине с сербским коллегой Александром Вучичем

    «Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности», – сказал Путин.


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    18 октября 2023, 13:42
    Путин: У контрнаступления Киева под Херсоном есть потери, но нет результата

    Путин: У контрнаступления Киева на Херсонском направлении есть потери, но нет результата

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев давно анонсировал наступление на Херсонском направлении, но результата нет, а потери есть, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    «Они начали давно анонсированное и ожидаемое, очередное контрнаступление – теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока, потери – есть. Результата нет так же, как было на Запорожском, на других направлениях», – передает ТАСС слова Путина.

    По его словам, с этой точки зрения поставки США ракет ATACMS Украине тоже являются ошибкой.

    Ранее Путин заявил о способности России отразить поставленные Украине ракеты ATACMS.

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    18 октября 2023, 19:56
    Политолог: Глобальный Юг воспринимает Россию как альтернативный центр мирового влияния

    Политолог Минченко назвал главные итоги визита Путина в Китай

    Политолог: Глобальный Юг воспринимает Россию как альтернативный центр мирового влияния
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия стала важнейшим участником интеграционных проектов на евразийском пространстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя итоги визита Владимира Путина в Китай и его встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

    «Я думаю, что российско-китайское сотрудничество является ключевым инструментом многополярного мира. Это было видно по той роли и вниманию, которые были уделены Владимиру Путину во время публичных мероприятий на форуме», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Совершенно очевидно, что Россия стала важнейшим участником интеграционных проектов на евразийском пространстве. Это и транспортная логистика, и новые подходы к технологическому развитию, и кооперация. Все это не может развиваться без участия Москвы», – говорит аналитик.

    По его мнению, выстраивание больших инфраструктурных проектов и участие в них всех стран Евразии создает дополнительные инструменты для укрепления суверенитета и экономики этих государств. «Каркас глобальных инициатив и политическое участие БРИКС в евразийской повестке, которое будет только расширяться, создают для государств Евразии возможности для стабильного развития», – пояснил собеседник.

    При этом, по его словам, надо понимать, что есть и определенные различия в позициях России и Китая: «Пекин сегодня по-прежнему пытается удержаться в рамках глобализации, представить себя как одного из ее лидеров. КНР выступает за сохранение этой модели развития по той простой причине, что огромный рынок Китая, огромные возможности и развивающаяся экономика нуждаются во включении в глобальные цепочки».

    «У России ситуация несколько иная, потому что наш разрыв с Западом зашел гораздо дальше. Сейчас Москва в большей степени сосредоточена на азиатском направлении, хотя есть очень важные векторы, такие как Африка и Латинская Америка. И в этом смысле Китай использует взаимоотношения с Россией как инструмент давления на Запад. Он говорит: «Ребята, давайте с нами помягче. Если вы вытолкнете нас с Россией в единую технологическую и экономическую платформу, не будет ли хуже для вас самих?» – пояснил эксперт.

    Также форум показал, что идея Запада с изоляцией России провалилась, говорит Минченко. «Сегодня тот самый Глобальный Юг, о котором так много говорится, воспринимает Россию как один из альтернативных мировых центров влияния. Особенно это важно на фоне того, что тезис о моральной правоте Запада очень сильно подорван большим количеством последних событий, среди которых  палестино-израильский конфликт», – подчеркнул политолог.

    Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в КНР принял участие в церемонии открытия III Международного форума «Один пояс – один путь» и обсудил с китайским лидером Си Цзиньпином вопросы взаимодействия двух стран в сфере экономики и международной политики. Путин отметил, что смотрит с оптимизмом на развитие российско-китайских отношений, сообщает Кремль.

    Российский президент подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии китайской инициативы «Один пояс – один путь». По его мнению, этот проект дает развитие Транссибу, БАМу, Северному морскому пути, коридору «Север – Юг», российским железнодорожной и автомобильной сетям.

    «Имеется договоренность России и Китая о скоординированном развитии ЕврАзЭС и программы «Один пояс – один путь». Реализуется соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между членами ЕврАзЭС и КНР. Учреждена совместная комиссия. В феврале принята «дорожная карта», которая предусматривает налаживание взаимодействия между Евразийским союзом и Китаем в сфере торговой политики и цифровизации транспортных контуров», – сказал Путин.

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    18 октября 2023, 13:17
    Путин назвал удар по госпиталю в секторе Газа катастрофой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар по госпиталю в секторе Газа – это ужасное событие, катастрофа, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    «Что касается удара по госпиталю, трагедии, которая там произошла – это ужасное событие, сотни убитых, сотни раненых. Это, конечно, катастрофа», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что удар пришелся по «месту гуманитарного характера».

    Президент России добавил, что рассчитывает на то, что удар станет «сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать», сводить его к возможности каких-то контактов и переговоров.

    «Есть противоречия внутри палестинского сообщества – и Западный берег, и Газа, но я бы не назвал их враждующими», – указал Путин.

    Напомним, во вторник арабские СМИ сообщали, что израильская авиация ударила по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста.

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    18 октября 2023, 13:36
    Путин рассказал о переговорах с пятью лидерами стран Ближнего Востока

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры стран Ближнего Востока не хотят продолжения и превращения палестино-израильской эскалации в полномасштабную войну, заявил российский президент Владимир Путин.

    «Что касается моего впечатления после разговоров с пятью лидерами региона. Это были важные, своевременные разговоры. Я вам скажу главное, без деталей – у меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации», – цитирует ТАСС слова президента.

    Путин отметил, что «кто-то по определению не хочет, кто-то чего-то опасается».

    «Но готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну, у меня сложилось впечатление, таких практически нет», – подчеркнул он.

    Как сообщали ранее в Кремле, в преддверии визита с Китай Путин провел телефонный марафон с ближневосточными лидерами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке.

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    18 октября 2023, 13:04
    Путин рассказал, какое место занимает Россия по торговле с Китаем

    Путин: Россия вышла на второе место среди неазиатских стран по товарообороту с Китаем, обогнав Германию

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия находится на шестом месте по товарообороту с Китаем, если считать все страны. При этом, если говорит о странах, не входящих в регион Дальнего Востока, Россия вышла на второе место после США, обогнав Германию, заявил президент Владимир Путин.

    «Россия занимает шестое место в числе торговых партнеров Китая. На самом деле, если чисто формально подходить, это не так», – сказал Путин, отметив, что статистика учитывает «здесь и Гонконг», и другие китайские территории, передает ТАСС.

    Путин указал, что «с соседними странами у любой страны всегда больше торговый оборот». «Из нерегиональных стран мы по сути занимаем второе место в торговле с Китаем после Соединенных Штатов, обогнав уже по этому показателю Федеративную Республику Германия», – добавил президент России.

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    18 октября 2023, 13:49
    Путин сказал, как создать условия для длительного мира на Ближнем Востоке

    Путин заявил, что создание палестинского государства даст условия для мира

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Создание независимого палестинского государства даст условия для длительного мира, заявил президент России Владимир Путин в среду.

    «Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи (созданию палестинского государства – прим. ВЗГЛЯД), но, если это было бы так, это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия придерживается принципиальной позиции, не связанной с нынешним кризисом, однако этот кризис поднимает «проблему на поверхность».

    «Тем не менее мы всегда выступали за создание палестинского государства, самостоятельного, суверенного со столицей в Восточном Иерусалиме», – подчеркнул Путин.

    Реакция палестинского лидера Махмуда Аббаса указывает, что он «не относится враждебно к сектору Газа и тем, кто там руководит ситуацией». «Это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия. Не значит, что не нужно добиваться единства палестинского сообщества или общества в целом. Конечно, палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело, мы не можем здесь руководить этим процессом», – заключил глава российского государства.

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