Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР), сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.
Решение о дисквалификации ОКР принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России, передает ТАСС.
В МОК утверждают, что решение ОКР нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета) Украины.
ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. При этом МОК оставил за собой право допускать российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Напомним, глава МОК Томас Бах сообщал, что Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже.