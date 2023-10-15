  • Новость часаРоссийские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском
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    Польские русофобы будут мешать друг другу
    В МИД резко отреагировали на заявление ПАСЕ о Путине
    В США рассказали, как изменятся границы Украины
    В Норвегии обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи
    Израиль подготовился к наступлению «с воздуха, моря и земли»
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    The Statesman: Киев на грани из-за ситуации на фронте
    В Тбилиси предложили Зеленскому думать об Украине, а не об Абхазии
    Фильм «Сказка» Сокурова не получил прокатное удостоверение
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    23 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    26 комментариев
    15 октября 2023, 08:38

    Олимпийскую хартию предложили изменить для переизбрания Баха на новый срок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Члены Международного олимпийского комитета (МОК) выступили с инициативой изменить Олимпийскую хартию с тем, чтобы глава организации Томас Бах мог быть переизбран еще на один срок. С таким предложением они выступили на 141-й сессии МОК, работа которой началась в воскресенье в Мумбаи (Индия).

    Первым с инициативой позволить Баху остаться президентом после 2025 года выступил глава ОК Доминиканской Республики Луис Овьедо, которого поддержали еще несколько членов МОК, передает ТАСС.

    В их числе был глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, который завершил свое выступление обращенными к действующему главе МОК словами: «Я люблю вас».

    Вице-президент МОК Джон Коутс в свою очередь отметил: соответствующее предложение необходимо было официально представить за 30 дней до сессии, чтобы его изначально рассмотрел исполкомом МОК.

    Баху 69 лет, в 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.

    Ранее Бах заявил, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России (ОКР).

    14 октября 2023, 15:57
    В МИД резко отреагировали на заявление ПАСЕ о Путине

    МИД: ПАСЕ показала свою никчемность, объявив Путина нелегитимным президентом

    В МИД резко отреагировали на заявление ПАСЕ о Путине
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) снова продемонстрировала свою никчемность, объявив российского лидера Владимира Путина «нелегитимным президентом» после 2024 года, следует из комментария спецпредставителя МИД Геннадия Аскальдовича.

    По словам спецпредставителя МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, задолго до начала президентской избирательной кампании своим поступком маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчемность, передает ТАСС.

    Представитель МИД указал на то, что членам организации невдомек, что легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяется только волей людей их избирающих, а не заказными заключениями международных организаций.

    Накануне ПАСЕ удивила в очередной раз, приняв резолюцию о признании так называемого голодомора на Украине 1932–1933 годов геноцидом. Комментируя решение ПАСЕ, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил: «Еще хоть у кого-нибудь остались вопросы, почему мы не в ПАСЕ?».

    Коментарии (39)
    14 октября 2023, 09:58
    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта

    Британский журнал Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта

    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования, пишет украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

    В ее статье указано, что «Украина в огне» из-за того, что российские военные начали наступление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    Моренец подчеркнула, что сейчас происходит около сотни боевых столкновений, а одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке.

    По ее словам, ВС России намерены «сковать ВСУ» и «не допустить перемещения украинских резервов».

    Кроме того, Моренец заметила, что украинские солдаты в соцсетях описывают ситуацию как «ад».

    Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями.

    Коментарии (27)
    14 октября 2023, 14:59
    СМИ: Киев на грани из-за ситуации на фронте

    The Statesman: Киев на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада

    СМИ: Киев на грани из-за ситуации на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский находится на грани в связи с ситуацией на фронте и сокращением помощи со стороны представителей Запада, пишет индийская газета The Statesman.

    Издание указывает, что Киев все еще надеется на быстрое завершение боевых действий, однако перед ним стоит вопрос выживания, а Зеленский тем временем призвал украинцев учиться жить в условиях войны по примеру Израиля, передает РИА «Новости».

    «Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом», – подчеркивается в статье.

    Также в материале уточняется, что долгожданное контрнаступление ВСУ все больше и больше ослабевает.

    Авторы публикации заверяют, что представители ЕС не станут принимать конфликт как новую реальность, тем более, что Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для начала ведения мирных переговоров на условиях ЕС Киеву важно добиться лидирующего положения.

    «Это делает ситуацию тупиковой», – указывают эксперты.

    Авторы статьи пришли к заключению, что усталость от конфликта и экономические соображения лишают Киев поддержки западных стран, на которую она всецело полагается.

    Коментарии (27)
    14 октября 2023, 15:39
    В США рассказали, как изменятся границы Украины

    Полковник Макгрегор допустил, что Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города

    В США рассказали, как изменятся границы Украины
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать часть территорий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, Зеленский может отдать Одессу и Харьков, а «Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной, передает РИА «Новости».

    Также Макгрегор отметил, что без поддержки Штатов Украина не сможет сопротивляться.

    Он добавил, что в случае, если США перестанут поддерживать Украину, то же самое сделают другие члены НАТО.

    «Украина тогда вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского», – подчеркнул он.

    Ранее СМИ писали, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте.

    Коментарии (22)
    14 октября 2023, 13:52
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 170 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области.

    У Лимана Первого Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ за последние сутки составили до 215 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, три пикапа, а также польская самоходная артустановка Krab.

    На Краснолиманском направлении ми действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее Серебрянки ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским, Ямполовкой ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 30 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в под Андреевкой, Клещеевкой, Курдюмовкой и Марьинкой ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих, три бронtмашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Акация» и «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель», подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (20)
    14 октября 2023, 14:26
    В Норвегии обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи

    Норвежский лыжник Эвен Нортуг обвинил олимпийского чемпиона из России Александра Большунова во лжи

    В Норвегии обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Норвежские лыжники обвинили трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во лжи, заявив, что никто не посылал российскому спортсмену сообщение с просьбой приехать в Норвегию.

    В начале апреля Большунов заявил, что получил сообщение от спортсмена из сборной Норвегии со словами «Приезжай к нам, мы соскучились», передает РИА «Новости».

    Призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг заявил изданию Nettavisen, что он точно не отправлял подобного сообщения россиянину. Он считает, что такие сообщения могут стать одним из способов оказать некоторое давление на участников сложившейся ситуации, но сомневается, что кто-то из команд решил поступить таким образом.

    Со словами Нортуга согласился олимпийский чемпион 2018 года Дидрик Тенсет. По его мнению, те, кто сейчас в команде вряд ли могли послать сообщение Большунову.

    Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне 2022/23.

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    14 октября 2023, 10:53
    На Западе предположили «полное уничтожение» Украины

    Modern Diplomacy: На Западе предположили «полное уничтожение» Украины

    На Западе предположили «полное уничтожение» Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, а дальнейшая поддержка Киева может привести к полному уничтожению украинского государства, заявил обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан.

    Западные политики из-за жажды власти загнали украинцев в мясорубку, пишет Бердан, передает канал «360». Обозреватель отмечает, что Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, что подтверждают провалы ВСУ и неспособность украинских военных прорвать российскую линию обороны.

    «Становится все более очевидным, что выходки мировых лидеров принесли череду вреда и огромного ущерба, поскольку они стремятся удовлетворить свой потерявший границы ум (…) и жажду власти», – указывает Бердан. Обозреватель предположил, что дальнейшая поддержка Запада приведет к «полному уничтожению Украины».

    Ранее в США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.

    Коментарии (36)
    14 октября 2023, 18:45
    В Тбилиси предложили Зеленскому думать об Украине, а не об Абхазии и Южной Осетии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В правящей «Грузинской мечте» напомнили президенту Украины, что Тбилиси будет решать вопрос урегулирования с Абхазией и Южной Осетией мирно, а не военным путем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Глава парламентского комитета по вопросам Кавказа Бека Одишария заявил, что у Грузии есть «мирный план, который подразумевает, в первую очередь, восстановление контактов с абхазами и осетинами, а уже потом решение территориальных вопросов».

    «Мы ищем пути к сердцам. Грузины, абхазы и осетины должны сосуществовать мирно», – сказал он.

    Бека Одишария пожелал «народу Украины, чтобы украинская власть сначала решила собственные проблемы по восстановлению территориальной целостности».

    Другой член парламента Грузии от правящей партии Ираклий Кадагишвили поприветствовал заботу Зеленского о территориальной целостности Грузии, но подчеркнул, что Тбилиси только мирно будет делать это.

    «Грузия не увязывает вопрос восстановления территориальной целостности с какими-либо военными действиями», – сказал он.

    «Война разрушает, а не восстанавливает», – отметил он.

    Накануне Зеленский, выступая перед участниками саммита экспедиционных сил в Швеции, сказал, что военное противостояние Украины с Россией открывает перспективы для Грузии восстановить свою целостность.

    Коментарии (13)
    14 октября 2023, 16:16
    Фильм «Сказка» Сокурова не получил прокатное удостоверение

    Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение фильму «Сказка» Сокурова

    Фильм «Сказка» Сокурова не получил прокатное удостоверение
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения российско-бельгийскому фильму «Сказка», сообщил режиссер Александр Сокуров.

    Режиссер заявил в своем Telegram-канале, что Министерство культуры прислало «бумагу» об отказе выдать прокатное удостоверение фильму «Сказка».

    Ранее режиссер сообщил, показ фильма «Сказка» был запрещен в Москве на международном фестивале «Каро.Арт».

    «Сказка» – фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. В ней представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта, которые общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути.

    Показы в России состоялись летом 2023 года на I Международном кинофестивале «Пример интонации» в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.

    Ранее Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева.

    Коментарии (28)
    14 октября 2023, 11:32
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Конгрессмен Кори Миллс поздравил американских моряков публикацией открытки с флагманом Северного флота ВМФ России.

    Уточняется, что Миллс поздравил «с 248 годовщиной основания американского флота» на фоне российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий», передает Ura.ru.

    Поздравление Миллс выложил в соцсети X, однако после того, как комментаторы указали ему на ошибку, он удалил пост.

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    14 октября 2023, 17:28
    Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена

    Телеведущий Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена

    Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению журналиста и профессора университета Юрия Кобаладзе.

    Источник RT сообщил, что таким образом Кобаладзе хотел «повеселить аудиторию», а Ургант выступил в университете бесплатно.

    Отмечается, что деканат и ректорат МГИМО узнали о том, что юморист был на творческой встрече в вузе из интернета и якобы были удивлены, ведь к журналистике, и преподаванию это отношения не имеет. 

    Напомним, в апреле Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал.

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    14 октября 2023, 21:14
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки

    Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

    Tекст: Вера Басилая

    Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

    Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

    Коментарии (8)
    14 октября 2023, 11:15
    Журналист сравнил уехавших из России стэндап-комиков с детьми лейтенанта Шмидта

    Журналист Медведев сравнил уехавших из России стэндап-комиков с детьми лейтенанта Шмидта

    Журналист сравнил уехавших из России стэндап-комиков с детьми лейтенанта Шмидта
    @ freepik.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поведение уехавшего из страны юмориста Руслана Белого схоже с поведением героя романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова Шуры Балаганова, эти персонажи, пытаясь заработать, решают делить оставшиеся для заработка сцены на «эксплуатационные участки», такую ассоциацию провел журналист Андрей Медведев.

    Журналист в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Белого, который осознал, что не имеет успеха за рубежом и после российских концертов готов ехать куда угодно, чтобы заработать.

    Белый «не хочет делить гастрольные города» с другими беглыми комиками, указал Медведев. Он привел цитату из романа, где описывается проект Балаганова. Согласно ей, СССР предполагалось разделить на 34 эксплуатационных участка по числу деятелей, каждый участок передается в долгосрочное пользование одного из детей лейтенанта Шмидта.

    «Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка», – привел Медведев текст.

    В романе отмечалось, что договорившиеся стороны «переругались друг с другом» при разделе страны и теперь уже не общались друг с другом кроме как с добавлением бранных слов, а весь спор произошел из-за дележа участков.

    «Поистине, русская классика великая штука. К любому сыну лейтенанта Шмидта найдется цитата», – заключил Медведев.

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    14 октября 2023, 14:22
    Захарова отреагировала на обвинения в адрес России в «снабжении» ХАМАС
    Захарова отреагировала на обвинения в адрес России в «снабжении» ХАМАС
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки Запада обвинить Россию в якобы снабжении ХАМАС оружием и боеприпасами носят спекулятивный характер, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

    «В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами», – говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

    В действительности, бесконтрольно расходятся по миру вооружения, поставляемые Западом Украине, на чем наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные объединения, а также западные политики, «одержимые антироссийскими настроениями», подчеркнула дипломат.

    Она также обвинила западные страны в использовании серых схем при закупке вооружения для Украины, указав на использование ими «нечистоплотных брокерских компаний, подставных фирм, фиктивных контрактов и сертификатов конечного пользователя, а также иной поставочной документации».

    Кроме того, Захарова отметила нарушение действующих санкций в отношении ряда стран при поставках военной техники Киеву. «Повсеместно нарушаются и действующие санкционные режимы в отношении ряда стран при поставках на Украину военной техники и продукции двойного назначения, реквизированных, главным образом, в ходе «пиратских» миссий евроатлантических союзников на основных путях международных морских перевозок», – заявила она.

    Дипломат также указала на то, что Россия постоянно напоминает странам НАТО и Евросоюза о нарушении взятых ими обязательств в рамках Международного договора о торговле оружием. Она заявила о пренебрежении западом международными договоренностями, нацеленными на минимизацию рисков попадания высокоточного оружия в «теневой» оборот.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток.

    Коментарии (31)
    14 октября 2023, 17:17
    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время

    MWM: Запад вынудит Зеленского пойти на переговоры с Москвой из-за необходимости помогать Израилю

    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    «Переключение» на Израиль предоставило бы западным странам возможность сохранить лицо, сократить инвестиции в конфликт и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, пишет Military Watch Magazine.

    Автор публикации обратил внимание, что украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими. Также отмечается, что нападение ХАМАС и снижение уровня поддержки Украины серьезно подорвет способность Киева вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что Израилю для заявленной им военной кампании потребуется помощь США, а переключение на Ближний Восток поможет Западу «сохранить лицо», и принудить Киев пойти на переговоры с Москвой.

    Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать Одессу и Харьков России, а остальная часть Украины станет нейтральной.

    До этого The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

    Коментарии (18)
    Главное
    Захарова отреагировала на обвинения в адрес России в «снабжении» ХАМАС
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время
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    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль для того, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

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