Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.23 комментария
Олимпийскую хартию предложили изменить для переизбрания Баха на новый срок
Члены Международного олимпийского комитета (МОК) выступили с инициативой изменить Олимпийскую хартию с тем, чтобы глава организации Томас Бах мог быть переизбран еще на один срок. С таким предложением они выступили на 141-й сессии МОК, работа которой началась в воскресенье в Мумбаи (Индия).
Первым с инициативой позволить Баху остаться президентом после 2025 года выступил глава ОК Доминиканской Республики Луис Овьедо, которого поддержали еще несколько членов МОК, передает ТАСС.
В их числе был глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, который завершил свое выступление обращенными к действующему главе МОК словами: «Я люблю вас».
Вице-президент МОК Джон Коутс в свою очередь отметил: соответствующее предложение необходимо было официально представить за 30 дней до сессии, чтобы его изначально рассмотрел исполкомом МОК.
Баху 69 лет, в 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.
Ранее Бах заявил, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России (ОКР).