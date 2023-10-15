Олимпийскую хартию предложили изменить для переизбрания Баха на новый срок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первым с инициативой позволить Баху остаться президентом после 2025 года выступил глава ОК Доминиканской Республики Луис Овьедо, которого поддержали еще несколько членов МОК, передает ТАСС.

В их числе был глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, который завершил свое выступление обращенными к действующему главе МОК словами: «Я люблю вас».

Вице-президент МОК Джон Коутс в свою очередь отметил: соответствующее предложение необходимо было официально представить за 30 дней до сессии, чтобы его изначально рассмотрел исполкомом МОК.

Баху 69 лет, в 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.

Ранее Бах заявил, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России (ОКР).