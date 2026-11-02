Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл на Сейшелы для совместных учений

Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах

Tекст: Вера Басилая

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в порт Виктория Республики Сейшельские Острова, передает ТАСС.

В порту российских военных моряков встретили представители посольства России и командования ВМС Сейшельских Островов. В рамках визита впервые пройдут совместные военно-морские учения антипиратской направленности. Также запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия.

Кроме того, учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Дуала в Камеруне в рамках дальнего штурманского похода. В церемонии встречи приняли участие временный поверенный в делах России в Камеруне Сергей Устинов и почетный консул Жан-Мари Чуиссанг.

На время стоянки корабля в порту Дуала запланирован товарищеский матч по футболу между моряками России и Камеруна, а также экскурсия для камерунских военнослужащих на корабль. Для дальнейшей штурманской практики на борт «Перекопа» поднимутся курсанты из Камеруна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении соглашений с Камеруном и Конго об упрощенном порядке захода российских военных кораблей.

Ранее учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Дар-эс-Салам в Танзании.

В сентябре учебный корабль зашел в порт Виктория на Сейшельских Островах для прохождения морской практики курсантами ВМФ России.