Песков: Возобновление поставок газа в Европу зависит от продавцов и покупателей

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Пескова, европейский рынок является премиальным, однако мировые центры экономического роста находятся на Глобальном Юге, передает РИА «Новости».

«Что будет в будущем – посмотрим. Все будет зависеть от желания покупателей, желания продавцов и возможностей продавцов», – заявил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков заявил о невозможности реализовать планы по возобновлению поставок газа в Европу через территорию Украины из-за текущей ситуации на земле.

Американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера возобновить транзит российского газа в европейские страны через украинскую территорию.

На прошлой неделе официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не исключила возобновления поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.