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Песков назвал условия возобновления поставок газа в Европу
Песков: Возобновление поставок газа в Европу зависит от продавцов и покупателей
Вопрос будущих поставок российского газа в Европу зависит от желания покупателей и возможностей продавцов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, европейский рынок является премиальным, однако мировые центры экономического роста находятся на Глобальном Юге, передает РИА «Новости».
«Что будет в будущем – посмотрим. Все будет зависеть от желания покупателей, желания продавцов и возможностей продавцов», – заявил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков заявил о невозможности реализовать планы по возобновлению поставок газа в Европу через территорию Украины из-за текущей ситуации на земле.
Американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера возобновить транзит российского газа в европейские страны через украинскую территорию.
На прошлой неделе официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не исключила возобновления поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.