Военный и сапер погибли при обеспечении гуманитарной миссии в Алешках

Tекст: Ольга Иванова

«Мы, когда прибыли на территорию, перед тем, как заехать в Алешки вместе с моим коллегой [украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом], выразили соболезнования погибшему саперу и еще одному военнослужащему, которые погибли в ходе выполнения [задачи]. Соболезнования семьям погибших, потому что, конечно, это очень страшно и, действительно, ценой своей жизни, удалось реализовать эту важную миссию», – приводит слова Лантратовой ТАСС.

Гуманитарный конвой в Алешки формировался по потребностям местных жителей, в его укомплектовании помогали бизнес и организации, в том числе банк ПСБ и Российский Красный Крест, рассказала она.

Омбудсмен также поблагодарила за помощь в организации гуманитарной миссии в Алешках первую леди США Меланию Трамп. Сама миссия стала возможной при ее посредничестве. Организовывали миссию совместно с украинским омбудсменом Лубинцом, который руководил переговорной группой с украинской стороны, добавила Лантратова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении режима тишины в зоне миссии.

В субботу она заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в Алешках.