Бах: Претендующие на допуск к Олимпиаде спортсмены из России не должны быть связаны с ОКР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в МОК оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами, что означает, что ОКР не играет роли в этом вопросе, важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией, передает ТАСС.

Как заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер, россиянам стоит отказаться от участия в Олимпийских играх после того, как МОК дисквалифицировал ОКР.

«Как говорит наш президент, «если драка неминуема, надо бить первым». Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать», – сказала она.

Тем временем Бах заявил, что задержка с выплатами Олимпийскому комитету России (ОКР) произошла из-за санкций в сегменте платежных систем. Он также добавил, что не знает, какая сумма накопилась.

Напомним, МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России. Решение принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.