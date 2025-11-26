Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
Песков заявил о преждевременности выводов по окончанию конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что делать выводы о скором завершении конфликта рано, подчеркнув необходимость подождать.
Песков заявил о том, что преждевременно делать выводы относительно окончания конфликта на Украине, передает ТАСС. Он отреагировал на комментарии, согласно которым стороны якобы находятся на рекордно близком расстоянии к подписанию мирного соглашения.
«Подождите. Пока преждевременно так говорить», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами. Песков не стал уточнять какие-либо детали или возможные перемены в переговорах по урегулированию конфликта. Обсуждение дальнейших перспектив, по словам пресс-секретаря, требует времени и серьезного анализа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва получила по неофициальным каналам несколько версий американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, при этом официальный проект России так и не предоставили.
Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования с двадцати восьми до двадцати двух.
Как заявил президент США Дональд Трамп фронт на Украине движется только в одном направлении, и Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска.