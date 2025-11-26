Песков заявил о преждевременности выводов по окончанию конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков заявил о том, что преждевременно делать выводы относительно окончания конфликта на Украине, передает ТАСС. Он отреагировал на комментарии, согласно которым стороны якобы находятся на рекордно близком расстоянии к подписанию мирного соглашения.

«Подождите. Пока преждевременно так говорить», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами. Песков не стал уточнять какие-либо детали или возможные перемены в переговорах по урегулированию конфликта. Обсуждение дальнейших перспектив, по словам пресс-секретаря, требует времени и серьезного анализа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва получила по неофициальным каналам несколько версий американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, при этом официальный проект России так и не предоставили.

Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования с двадцати восьми до двадцати двух.

Как заявил президент США Дональд Трамп фронт на Украине движется только в одном направлении, и Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска.



