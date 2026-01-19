Стало известно о предстоящей поездке Дмитриева на форум в Давосе

Reuters: Глава РФПИ Дмитриев проведет встречи с делегацией США на ВЭФ в Давосе

Tекст: Вера Басилая

По данным Reuters, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и планирует провести встречи с американской делегацией, передает ТАСС.

Мероприятие пройдет с 19 по 23 января под лозунгом «Дух диалога». Обсуждение построено вокруг пяти основных глобальных вызовов, среди которых ключевое место занимает сотрудничество в условиях растущей нестабильности в мире.

В Белом доме подтвердили, что на форум приедет президент США Дональд Трамп. Его будут сопровождать госсекретарь, министры финансов, торговли и энергетики, а также спецпосланник Стивен Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер. Кроме того, в Давосе ожидается самая крупная американская делегация за всю историю форума, включая представителей обеих партий Конгресса.

В швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум.

Украина и США во Флориде договорились встретиться в Давосе на уровне делегаций.