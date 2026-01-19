Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев примет участие во Всемирном экономическом форуме, где пройдут переговоры с американскими представителями, сообщило агентство Reuters.
По данным Reuters, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и планирует провести встречи с американской делегацией, передает ТАСС.
Мероприятие пройдет с 19 по 23 января под лозунгом «Дух диалога». Обсуждение построено вокруг пяти основных глобальных вызовов, среди которых ключевое место занимает сотрудничество в условиях растущей нестабильности в мире.
В Белом доме подтвердили, что на форум приедет президент США Дональд Трамп. Его будут сопровождать госсекретарь, министры финансов, торговли и энергетики, а также спецпосланник Стивен Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер. Кроме того, в Давосе ожидается самая крупная американская делегация за всю историю форума, включая представителей обеих партий Конгресса.
В швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум.
Украина и США во Флориде договорились встретиться в Давосе на уровне делегаций.