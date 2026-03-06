Бахрейн, Катар и Кувейт продлили запрет на полеты до вечера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авиационные власти Бахрейна, Катара и Кувейта вновь продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск), передает ТАСС. Ранее ограничения действовали до 07:00 по московскому времени. Источник агентства уточнил: «Бахрейн, Катар и Кувейт в очередной раз пролонгировали запрет на полеты в своем воздушном пространстве до 16:00 по всемирному времени».

На данный момент также закрыто небо над Ираном и Ираком. В воздушном пространстве Израиля периодически прекращаются полеты, а над ОАЭ действует частичное ограничение.

Сирийские власти, согласно информации авиадиспетчерской службы района полетной информации «Дамаск», открыли три воздушных коридора для рейсов из аэропорта Алеппо в направлении Турции и Средиземного моря. Остальная часть сирийского неба останется закрытой до субботы, 7 марта. До этого срока также не будет работать аэропорт Дамаска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.