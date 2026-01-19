Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

Сергей Худиев
Чтобы никто не мог отменить Новый год
Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.
Никита Анисимов
Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара
Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.
Евдокия Шереметьева
Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней
Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.