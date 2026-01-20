  • Новость часаТрамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    2 комментария
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    17 комментариев
    20 января 2026, 08:50 • Экономика

    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа

    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа
    @ Lex van Lieshout/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца.

    Трамп пригрозил ввести с 1 февраля 10-процентные тарифы на товары из восьми стран - Франции, Германии, Британии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, если не будет достигнута сделка по покупке Гренландии, сообщает Axios.

    К июню тарифы могут вырасти до 25%. Эти меры поставили под угрозу соглашение о свободной торговле США и ЕС, которое Трамп ранее называл «самой крупной сделкой в истории».

    Норвегия выразила протест против пошлин на норвежские товары и отправку войск в Гренландию. В ответ Трамп написал, что, раз Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира, то он больше не чувствует себя обязанным думать исключительно о мире. Теперь он может сосредоточиться на интересах США.

    В ответ президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров призвали Евросоюз впервые применить экономический «противокоэрционный инструмент» 2023 года. Этот механизм может ограничить доступ американским компаниям на рынок ЕС и резко усилить торговую напряженность. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые тарифы способны спровоцировать «спираль» экономического противостояния.

    Это усиливает опасения по поводу возможной торговой войны между США и Европой. На этих новостях золото и серебро подскочили до новых рекордных уровней.

    Некоторые европейские дипломаты опасаются, что Вашингтон может использовать новую зависимость ЕС от американского СПГ для достижения своих внешнеполитических целей. Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что на фоне возможного обострения ситуации с Гренландией стоит учитывать риск ограничения поставок газа из США, пишет Politico.

    ЕС, отказавшись от российских энергоресурсов, увеличил свою зависимость от СПГ из США. В частности, Европа импортирует четверть газа из США, и эта доля будет расти. К концу десятилетия ЕС должен будет получать почти половину газа из США.

    После начала спецоперации на Украине в 2022 году ЕС резко снизил долю российского газа с 50% до 12%, массово переключившись на сжиженный природный газ из США. При этом, доля американского СПГ выросла с 5% в 2021 году до 27% в 2024 году, а крупнейшими его импортерами стали Франция, Испания, Италия, Нидерланды и Бельгия.

    «Остановку поставок СПГ из США в ЕС можно рассматривать как радикальный сценарий Хотя он маловероятный, но он может быть, потому что в последний год мы неоднократно видели, как то, что казалось безумием становилось реальностью», - говорит Игорь Юшков.

    Что будет, если США пойдет на крайние меры и перекроют поставки своего газа в Евросоюз ради отвоевания Гренландии?

    «Это потребует перестройки рынков сбыта, как это было в случае с отказом от российской нефти. Наша нефть перешла в Индию, а те поставщики, кто был в Индии, в частности, Саудовская Аравия и другие, перешли на европейский рынок. Точно так же будет и с газом.

    Если американский СПГ не приходит в Европу, то он уходит на азиатские рынки, а поставщики, которые были на азиатских рынках, должны будут перекочевать на европейский рынок. Это прежде всего африканские производители и Катар. Дело может дойти и до того, что и Австралии придется перенаправить часть своего СПГ с азиатского на европейский рынок», - рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Пока будет происходить перестройка и обмен рынками сбыта, Европе, особенно ее промышленности и населению, будет непросто. "Это будет тяжелый энергетический и промышленный шок для экономики ЕС, сопоставимый с кризисными явлениями после начала СВО в 2022 году. Поэтому мы вполне может увидеть рост цен на природный газ в несколько раз, потому что быстро заменить поставщика четверти своего импорта не получится", - говорит Владимир Седалищев, эксперт Фонда экономической политики.

    По его словам, ситуацию усугубляет то, что одновременно с американским СПГ с европейского рынка должны будут уйти еще два поставщика газа - это Россия и Катар.

    ЕС планирует прекратить закупать российского СПГ в течение 2026 года - частично весной и полностью к концу года. А Катар планирует прекратить поставки своего СПГ в ЕС с 2027 года из-за недовольства климатическим регулированием Брюсселя, в результате которого катарским производителям придется платить штрафы.

    «Получается, что отгрузки СПГ в Европу прекратят три главных поставщика, которые сегодня занимают первые три места. Одно может наложиться на другое, и это может создать идеальный шторм на европейском рынке СПГ», - говорит Юшков.

    С другой стороны, такой удар США по ЕС может оказаться выгодным и для России, и для Катара. Так как это может повернуть Брюссель к переносу сроков отказа от российского СПГ и применения штрафных климатических штрафов против Катара, чтобы сохранить их поставки на континент.

    «Хотя для нашей страны может быть будет выгоднее присоединиться к этой блокаде, чтобы усугубить кризисные явления в ЕС, пусть и вопреки экономической логике, но в пользу логики военной,

    так как усиление процессов деиндустриализации в ЕС и связанное с ним закрытие производств, инфляция и прочие негативные явления могут вызвать рост протестных настроений, рост популярности евроскептиков и в, конечном счете увеличение давление на европейские правительства с требованием уступить Трампу или прекратить поддержку Украины», - говорит Владимир Седалищев.

    Впрочем, для США такой сценарий тоже не безоблачный. Три крупнейших покупателя СПГ в мире - это Китай, Япония и Южная Корея. И США придется договариваться и предлагать скидку, чтобы их СПГ там начала брать в больших объемах. Ситуация осложняет то, что Китай - как крупнейший потребитель СПГ - закрыл свой рынок сбыта для американского газа, и договориться с ним будет непросто, учитывая острые торговые противоречия.

    При этом, американские компании вложены огромные инвестиции в расширение СПГ-заводов, и в ближайшие годы у них появятся новые объемы газа для экспорта. Без Европы и Китая продать такие объемы будет тяжело.

    Поэтому здесь еще вопрос - чьим рычагом давления является СПГ из США. Европа сама может пригрозить отказом от американского СПГ, чтобы ударить по Трампу и его амбициям заполучить Гренландию, не исключает эксперт ФНЭБ.

    «Экономика США выглядят более стабильно, чем положение дел в ЕС. Тем не менее, вероятность военного конфликта в Гренландии остается низкой с учетом приближения «промежуточных» выборов в Конгресс и низкой поддержки такого решения со стороны обеих палат Конгресса и населения. Это означает, что администрация Трампа продолжит лоббировать свои интересы через внешнеэкономические рычаги в отношении ЕС, чем только усугубить экономические перспективы Европы», - заключает руководитель аналитического управления банка «Зенит« Владимир Евстифеев.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца. Подробности

