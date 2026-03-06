  • Новость часаПутин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом
    Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 марта
    Нефть Brent подорожала до 94 долларов
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Тарасова рассказала о трещавшей неделями рухнувшей крыше катка ЦСКА
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    6 марта 2026, 23:31

    Кустурица и Додик записали обращение в поддержку Орбана

    Tекст: Денис Тельманов

    Эмир Кустурица и Милорад Додик выступили с совместным видеообращением, выразив поддержку премьеру Венгрии Виктору Орбану накануне парламентских выборов.

    Совместное видеообращение сербского режиссера Эмира Кустурицы и главы партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика было опубликовано на странице Додика в социальной сети Х, передает РИА «Новости».

    Кустурица, обращаясь к Орбану на английском языке, заявил: «Господин Орбан, я очень польщен и признателен вам за то, что с самого первого вашего появления на политической сцене я заметил, что вы поддерживаете традиционные ценности, семью, культуру венгерской нации и экономическое благополучие, которое вы совместили с консервативными взглядами».

    В кадре рядом с Кустурицей стоял Милорад Додик, который отметил, что их объединяет многолетняя дружба. Кустурица подчеркнул, что национальные возможности сербского и венгерского народов должны быть объединены для преодоления исторических вызовов и пожелал Орбану победы на предстоящих выборах.

    Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Ранее Додик раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что он не может дать народу Украины ничего, кроме страданий, в отличие от Орбана, которого назвал государственным деятелем и другом Республики Сербской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский пообещал передать телефон премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины. Евросоюз назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми.

    Венгрия задержала курьеров Зеленского, которые перевозили на Украину миллионы долларов, евро и золото.

    Киев назвал инцидент захватом заложников, а Будапешт намекнул на связь изъятых средств с украинской военной мафией. Эксперты считают, что Киеву уже не вернуть эти деньги, а впереди возможны новые потери.

    6 марта 2026, 13:38
    Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию, гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла, средства могут принадлежать украинской мафии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Группа перевозила через границу валюту и драгоценные металлы на бронированном транспорте, в числе арестованных есть также бывший генерал разведки, заявила налоговая служба Венгрии, сообщает РИА «Новости».

    В машинах находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Инкассаторы двигались по маршруту из Австрии на Украину.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал объяснений от Киева по поводу инцидента с сотрудниками государственного «Ощадбанка», передает ТАСС.

    Министр допустил, что изъятые средства могут принадлежать украинской военной мафии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Будапешт в захвате заложников и государственном терроризме. До этого Сийярто называл угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана выходом за все возможные рамки.

    6 марта 2026, 08:41
    Украина обвинила Венгрию в похищении инкассаторов и краже денег «Ощадбанка»
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Будапеште якобы задержаны две машины с сотрудниками украинского государственного банка – «Ощадбанка», транспорт перевозил ценности из Австрии на Украину, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    Венгерские власти якобы «похитили» семерых граждан, работающих в государственном «Ощадбанке», сказал Сибига, передает РИА «Новости».

    Инкассаторы выполняли рейс между Австрией и Украиной на двух служебных машинах.

    По словам дипломата, группа перевозила деньги в рамках регулярных рейсов. Причины задержания и текущее местонахождение людей украинской стороне неизвестны.

    Сибига обвинил Будапешт в захвате заложников и государственном терроризме. Киев направил ноту с требованием освободить граждан и планирует обратиться в Евросоюз.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал посла Украины из-за сообщений о насильственной мобилизации этнических венгров. Также Будапешт запрещал въезд трем украинским военачальникам из-за гибели соотечественника.

    6 марта 2026, 14:50
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    6 марта 2026, 00:04
    США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине

    США выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США присоединились к России, Китаю и Нигеру в голосовании против резолюции, Совета управляющих МАГАТЭ по ядерному надзору, которая осуждает удары по энергетической инфраструктуре Украины как угрозу ядерной безопасности.

    Резолюция, принятая Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящим из 35 стран, является седьмой по Украине,  указало Reuters, отметив, что это первый случай, когда США выступили против подобного решения.

    «Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в стране, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией», – говорится в американском заявлении.

    В течение последнего года президент Вашингтон оказывал давление на Киев с целью скорейшего заключения мирного соглашения. Как сообщили дипломаты на закрытом заседании, совет МАГАТЭ принял резолюцию 20 голосами «за», включая Францию, Великобританию, Австралию, Канаду, Южную Африку и Аргентину, десятью воздержавшимися и четырьмя голосами «против».

    Среди воздержавшихся были Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.

    В тексте, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что комиссия «еще раз подчеркивает, что атаки, направленные на энергетическую инфраструктуру Украины для обеспечения электроснабжения атомных электростанций, в том числе Запорожской АЭС, представляют собой прямую угрозу ядерной безопасности».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС. Совфед потребовал от МАГАТЭ расследовать планы поставки ядерного оружия Киеву. Киев в марте пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара.

    6 марта 2026, 14:30
    Венгрия объявила о высылке задержанных с крупной партией денег семерых украинцев
    @ JENS KALAENE/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские власти намерены депортировать бывших высокопоставленных украинских военных, задержанных при транспортировке ценностей из Австрии на Украину, сказал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

    Венгрию в течение дня покинут семеро граждан Украины, включая бывшего генерала СБУ, заявил Ковач в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Задержанными оказались отставной генерал Службы безопасности Украины (СБУ), его заместителем – бывший майор ВВС. У остальных задержанных также есть опыт военной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла. Украина обвинила власти соседней страны в захвате «в заложники» семи сотрудников «Ощадбанка». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о транзите 900 млн долларов на украинскую территорию с начала года.

    6 марта 2026, 11:51
    Орбан объявил о прекращении транзита на Украину дизельного топлива
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия временно приостановит транзит ряда поставок, значимых для Украины, до тех пор, пока Киев не согласится возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан подчеркнул, что поставки бензина на Украину уже прекращены, в дальнейшем также не будет поставляться дизельное топливо. Однако Венгрия продолжит поставлять электроэнергию, передает РИА «Новости».

    «Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть», – заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

    Орбан также отметил, что обвиняет Зеленского в шантаже и угрозах с целью сместить правительство Венгрии. Он подчеркнул, что не поддастся давлению и всегда будет защищать интересы своей страны.

    Накануне Владимир Зеленский заявил, что против ремонта нефтепровода «Дружба», поскольку это поможет премьеру Венгрии Виктору Орбану успешно провести выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.

    Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    6 марта 2026, 08:39
    Дмитриев предсказал энергетический коллапс ЕС

    Дмитриев заявил о риске банкротства ЕС после отказа от российских энергоносителей

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы, обвинив в этом руководство Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «Это рассвет новой эры – эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы из-за идиотских решений Урсулы (фон дер Ляйен), Кайи (Каллас) и других русофобов», – написал он в соцсети.

    Дмитриев подчеркнул, чтоотказавшись от российских энергоносителей, ЕС так «много раз выстрелил себе в ногу, что ни одной ноги не осталось».

    Резкий рост цен на газ на европейском рынке зафиксирован с понедельника. Тогда котировки поднимались на 50%, достигая 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены выросли на 45% и впервые с февраля 2023 года превысили 780 долларов за тысячу кубометров.

    Скачок цен на газ был спровоцирован заявлением компании QatarEnergy о полном прекращении производства сжиженного природного газа на всех заводах из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа.

    Дмитриев заявил, что попытки Запада надавить на Россию в энергетическом секторе привели к обратному эффекту.

    Также Дмитриев предложил направлять вопросы об остановке поставок газа руководству Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    6 марта 2026, 01:55
    Фицо осудил «безобразные заявления» Зеленского в адрес Орбана
    @ DOMINIKA KORTVELYESIOVA/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на «безобразные заявления» главы киевского режима Владимира Зеленского, который перешел «красные линии», угрожая венгерскому коллеге Виктору Орбану.

    «Официально обращаюсь ко всем высоким представителям Европейского союза –  председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Кошту и министру иностранных дел ЕС Кае Каллас и прошу дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений Владимира Зеленского. Он перешел все «красные линии», – приводит слова Фицо РИА «Новости» со ссылкой на видеокомментарий политика, выложенный на его странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России как экстремистская).

    Напомним, в четверг, 5 марта, Владимир Зеленский пригрозил передать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины. Позже первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что после этого Орбан оказался под угрозой покушения со стороны Киева, тем более ранее украинские спецслужбы уже связывали с атаками на политических лидеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями. Венгрия и Сербия договорились ускорить  строительство нового нефтепровода в обход Украины. Сийярто назвал «выходом за рамки» угрозы Зеленского в адрес Орбана.

    6 марта 2026, 14:48
    Нидерланды стали лидерами ЕС по дороговизне бензина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По данным нефтяного бюллетеня Еврокомиссии, цена бензина в Нидерландах превысила два евро за литр, это наивысший показатель в Евросоюзе.

    Нидерланды заняли первое место по стоимости бензина среди стран Евросоюза – цена литра Euro 95 здесь составляет около 2,07 евро, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные нефтяного бюллетеня Европейской комиссии. Этот показатель примерно на треть превышает среднюю стоимость топлива по ЕС.

    Дания и Греция следуют за Нидерландами, где цена бензина составляет примерно 2,03 и 1,98 евро за литр соответственно. Приведенные данные основаны на официальных сведениях за период с 2 по 5 марта, которые страны Евросоюза еженедельно предоставляют в бюллетень комиссии.

    Что касается дизельного топлива, Нидерланды также вошли в пятерку стран ЕС с самыми высокими ценами, однако первое место занимает Финляндия, а второе – Швеция. По информации потребительской организации United Consumers, цена на дизель в Нидерландах достигла максимального уровня с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии после удара по Ирану также появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин. С дефицитом бензина и очередями на заправках столкнулись и жители Дубая.

    В свою очередь, министерство энергетики США приготовилось к возможному скачку цен на нефть и газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    6 марта 2026, 10:49
    Установлен организатор подрыва моста в Брянской области

    СК: Командующий ССО Украины Трепак организовал подрыв моста в Брянской области

    @ Petro Poroshenko/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава сил спецопераций (ССО) ВСУ Александр Трепак руководил разработкой вторжения диверсантов в Брянской области, в ходе которого подорвали мост в мае 2025 года, сообщил Следственный комитет.

    План создавался под руководством Трепака и его подчиненного Богдана Ивашины, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, семь диверсантов незаконно пересекли границу и закрепили взрывные устройства на опорах автомобильного путепровода сообщением «Брянск-Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия» 31 мая 2025 года.

    Детонация привела к крушению поезда: тепловоз сошел с рельсов, два вагона перевернулись.

    Общий ущерб от теракта превысил 680 млн рублей, все фигуранты объявлены в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Александр Богомаз сообщил о причастности задержанных диверсантов к обрушению моста на поезд. Руководитель украинской ДРГ Александр Жук раскрыл данные о командире группы подрывников. Следственный комитет квалифицировал подрывы мостов в двух областях как теракты.

    6 марта 2026, 02:55
    Фицо сказал, почему Зеленский не проводит выборы

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский не желает проводить президентские выборы на Украине из-за страха их проиграть.

    На встрече со студентами Фицо спрашивает, закончился ли у Зеленского президентский мандат, правда ли, что закончился?

    «Это правда. Они ссылаются на военное положение и не хотят организовывать выборы, а Зеленский следующие выборы не выиграет. Тогда объясните мне, почему он должен быть заинтересован в президентских выборах сейчас?» – задается вопросом Фицо, слова которого приводит РИА «Новости» со ссылкой на страницу политика в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России как экстремистская).

    Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Проведение выборов на Украине отменили из-за военного положения и мобилизации по решению украинских властей. Ранее Зеленский подчеркивал, что выборы «несвоевременны».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на военное положение. Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине их неважностью для украинцев. Мирошник заявил о риске поражения Зеленского на выборах.


    6 марта 2026, 15:59
    Киев расценил задержание в Венгрии подозреваемых в отмывании денег как захват заложников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерская полиция задержала семь граждан с Украины по подозрению в отмывании денег, после чего украинские правоохранители возбудили дело о похищении людей и захвате заложников.

    На Украине возбуждено уголовное дело в связи с задержанием семи граждан страны в Венгрии по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщила национальная полиция Украины в своем официальном Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В полиции уточнили: «Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля 'Ощадбанк' на территории Венгрии». В украинский Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по статьям 146 и 147 уголовного кодекса Украины, касающимся незаконного лишения свободы или похищения человека и захвата заложников.

    Украинская полиция также сообщила, что обратилась к европейским и венгерским правоохранительным органам через официальные каналы связи. Ведомство координирует действия для выяснения всех обстоятельств инцидента и установления деталей произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, среди которых был бывший генерал украинских спецслужб.

    Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с начала 2026 года через Венгрию на Украину транзитом провезли 900 млн долларов и сотни килограммов золота.

    Также Венгрия потребовала от Украины объяснений и объявила о высылке задержанных. Украина в ответ обвинила Венгрию в похищении инкассаторов и краже денег «Ощадбанка».

    6 марта 2026, 13:49
    На Украину через Венгрию за два месяца провезли 900 млн долларов и сотни килограммов золота
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала 2026 года на украинскую территорию транзитом через Венгрию провезли 900 млн долларов и сотни килограммов золота, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

    «С января через Венгрию наличными было перевезено в общей сложности 900 млн долларов и 420 млн евро, а также 146 кг золотых слитков», – цитирует Сийярто РИА «Новости».

    До этого Киев обвинил Будапешт в похищении инкассаторов с деньгами государственного Ощадбанка.

    Венгерские власти пояснили, что задержанные инкассаторы могли везти деньги украинской военной мафии. В задержанных бронированных машинах везли 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    Машины также сопровождал бывший генерал разведки.

    Еще раньше Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро.

    6 марта 2026, 09:29
    Брюссель разработал новые условия для приема стран в Евросоюз
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готовит уникальные долгосрочные гарантии для Черногории, чтобы предотвратить отклонение страны от демократических норм и принципов верховенства права, сообщает Politico.

    Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз разрабатывает новые условия для приема стран в сообщество, чтобы избежать появления государств, способных подорвать стратегический курс Брюсселя. Впервые эти условия планируется опробовать на Черногории, передает ТАСС.

    Еврокомиссия намерена включить в договор о вступлении Черногории так называемые долгосрочные гарантии. Представитель Еврокомиссии заявил изданию: «ЕС должен иметь возможность принять адекватные меры, если страна отступит от принципов демократии или верховенства права».

    По его словам, соглашение с Черногорией станет образцом для будущих договоров о вступлении новых членов.

    В публикации Politico подчеркивается, что основной задачей Еврокомиссии при расширении является предотвращение повторения ситуации с Венгрией, которая, по мнению Брюсселя, отклонилась от курса ЕС. Для этого Еврокомиссия хочет убедиться, что потенциальные кандидаты на вступление будут придерживаться стратегического курса объединения.

    Согласно ранее опубликованным планам, к 2030 году новыми членами ЕС могут стать Албания, Молдавия, Украина и Черногория. Еврокомиссия поддерживает стремление Черногории завершить переговоры о вступлении к 2026 году, Албании – к 2027 году, а Украины и Молдавии – к 2028 году, хотя переговоры с Киевом и Кишиневом пока не начались.

    Европейская комиссия начала разработку инициативы по ограничению полномочий будущих членов союза.

    Еврокомиссар Марта Кос обозначила конец 2026 года сроком завершения переговоров с Черногорией.

    Брюссель приступил к созданию модели упрощенного членства для стран-кандидатов.

    6 марта 2026, 12:12
    Рар: Зеленский вымещает на Орбане злость на Трампа

    Политолог Рар: Зеленский вымещает на Орбане злость на Трампа

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В связи с действиями США против Ирана и разрастающимся в Европе энергетическим кризисом Украина будет вынуждена отступать. Владимир Зеленский к этому явно не готов. Злость за происходящее он выливает на Виктора Орбана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Зеленский пригрозил передать адрес премьера Венгрии ВСУ.

    «Владимир Зеленский на грани срыва: он в ярости и отчаянии. Становится понятно, что у Украины заканчиваются поставки оружия из США и Европы», – сказал германский политолог Александр Рар. Между тем Штаты перенаправили часть вооружений для конфликта против Ирана, и война на Ближнем Востоке становится затяжной, указал собеседник.

    «Кроме того, Европа ради спасения своей промышленности будет вынуждена нарушить санкционный режим и закупить энергоресурсы из России. Атаки на российский нефтяной флот сходят с европейской повестки дня», – добавил эксперт. Он объясняет: европейцам из-за ситуации в Персидском заливе грозит новый энергетический кризис, и в Европе уже начинают ощущать резкую нехватку газа и нефти.

    «Все это означает, что Украине придется отступать, к чему Зеленский явно не готов. Злость за происходящее он выливает на Виктора Орбана, зная, как не любят венгра в Евросоюзе. Но главный виновник столь катастрофического ухудшения позиций Зеленского – Дональд Трамп. Другое дело, что президент США пока слишком силен и влиятелен, чтобы Зеленский посмел на него нападать», – уточнил Рар. По его мнению, пришло время для прямых переговоров Парижа, Берлина и Брюсселя с Москвой.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что может передать военным ВСУ номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине на 90 млрд евро. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – сказал он.

    Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач резко осудил заявления Зеленского. «Эти угрозы и шантаж вышли далеко за все допустимые рамки», – подчеркнул он. Украину пристыдил и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Это выходит за все рамки. И это Украина. Это та самая «культура», которая исходит из Киева. И это тот человек, которым восхищается Брюссель, и та страна, которую они хотят как можно быстрее ввести в Европейский союз», – написал он в своих соцсетях.

    Он отметил, что никто не смеет угрожать Венгрии или ее премьер-министру, а также шантажировать Будапешт только потому, что он отказывается платить за войну на Украине и более завышенные цены на энергоносители из-за Киева.

    «Не важно, сколько угроз он шлет в наш адрес, не важно, насколько тесно он сотрудничает с фон дер Ляйен и Манфредом Вебером, политическим союзником партии «Тиса», в Брюсселе, мы не позволим им втянуть Венгрию в войну», – заявил Сийярто.

    Примечательно, что Зеленского обругал и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. «Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Поэтому я призываю (Зеленского) объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их», – отметил Мадьяр.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал безобразными угрозы Зеленского в адрес Орбана. «Официально обращаюсь ко всем высоким представителям Европейского союза – председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Кошту и министру иностранных дел ЕС Кае Каллас и прошу дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений Владимира Зеленского. Он перешел все «красные линии», – заявил политик.

    Любопытно, что на следующий день после прозвучавших от Зеленского угроз Украина обвинила венгерские власти в захвате «в заложники» семи своих граждан. По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, задержанные – работники «Ощадбанка». Они ехали на двух автомобилях, принадлежащих организации, следовали на Украину транзитом через Австрию и перевозили наличные, осуществляя регулярное обслуживание банков.

    Министр сообщил, что Украина направила Венгрии ноту с требованием немедленно освободить украинцев. Кроме того, Киев намерен обратиться к ЕС с призывом «дать четкую правовую оценку незаконным действиям Венгрии – захвату заложников и ограблению», подчеркнул он.

    В «Ощадбанке» уверяют, что груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим европейским таможенным процедурам. «Объем ценностей, находившихся в похищенных автомобилях, составил 40 млн долларов, 35 млн евро, 9 кг золота», – уточнили в организации.

    Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом обострился после приостановки транзита нефти через «Дружбу». Будапешт заблокировал предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступил против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу.

    6 марта 2026, 14:59
    American Conservative назвал пять причин для Киева отказаться от Донбасса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Колумнист американского журнала American Conservative в своей статье назвал пять причин для Украины отказаться от претензий на Донбасс, включая исторические факторы и потери ВСУ.

    Журналист американского издания American Conservative Тед Снайдер назвал пять причин, по которым, по его мнению, Украине стоит отказаться от претензий на Донбасс. Снайдер отметил, что одной из главных причин являются тяжелые потери среди украинских военных, а также подчеркнул важность поиска дипломатического решения территориальных вопросов вместо продолжения военного противостояния.

    В своей статье Снайдер заявил: «Итог неизбежен, выбор реален. Донбасс будет потерян Украиной». Автор считает, что объединение Донбасса под контролем России обосновано как с этнической, так и с исторической точки зрения. Он также напомнил, что Украина всегда была разрозненным государством, и этот фактор, по его мнению, влияет на развитие конфликта.

    По мнению колумниста, отказ Киева от территориальных притязаний позволит снизить риск новых конфликтов и поможет избежать немедленного гражданского противостояния внутри страны. Снайдер подчеркивает, что такой путь может стать рациональным выходом из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламента Крыма Владимир Константинов осудил отказ Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса.

    Ранее профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса является наиболее реальным и менее тяжелым сценарием для Киева на фоне дефицита ресурсов и давления Запада.

    А другой профессор из США Джеффри Сакс отметил, что Россия сможет реализовать все ключевые цели спецоперации на Украине, включая контроль над территориями и нейтральный статус страны.

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Фальшивка «Моссада» заразила социальные сети

    В социальных сетях со ссылкой на израильские источники распространяется видео якобы самоубийства одного из ключевых иранских военачальников – бригадного генерала КСИР Исмаила Каани. Что это за человек, зачем создано это видео и почему перед нами с высокой вероятностью результат работы израильской разведки «Моссад»? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел

  О газете
