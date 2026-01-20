Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Власти Гренландии сообщили, что дети на острове стреляют с 11 лет
В Гренландии дети уже с 11 лет обучаются стрельбе, а с 15 лет могут самостоятельно использовать оружие для охоты, отметили власти острова.
Дети в Гренландии начинают обучаться стрельбе уже в возрасте 11-12 лет. Об этом заявила РИА «Новости» глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор. «Многие дети в Гренландии стреляют в своего первого оленя уже в 11-12 лет. Они знают, как обращаться с оружием», – сказала она.
По информации Кэргор, до достижения 15 лет дети могут пользоваться оружием только в присутствии родителей. После этого возраста подростки имеют право самостоятельно использовать оружие для охоты.
Чиновница подчеркнула, что охота и самостоятельное обеспечение продовольствием – важная часть жизни и культуры острова. Жители Гренландии традиционно занимаются промыслом, а навыки владения оружием передаются из поколения в поколение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне.
До этого президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.
А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.