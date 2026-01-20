  • Новость часаГлава МИД Молдавии допустил проведение референдума о слиянии с Румынией
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    20 января 2026, 19:02 • Новости дня

    Фон дер Ляйен анонсировала историческую сделку ЕС с Индией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз и Индия готовы заключить крупнейшее соглашение о свободной торговле, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как передает RT, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Давосе, где анонсировала возможное подписание беспрецедентного торгового соглашения с Индией. Видеозапись ее выступления опубликовал Clash Report.

    Фон дер Ляйен отметила: «Мы приближаемся к историческому торговому соглашению, некоторые называют его «матерью всех сделок». Охват потребителей в рамках будущей сделки может стать беспрецедентным для мировой торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли. Соглашение расширяет доступ европейских компаний к рынкам стран Южной Америки. Эксперты считают, что ЕС добился важной геополитической победы.

    20 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона

    Политолог Ткаченко: Трамп видит бессилие Макрона

    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    @ SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп пренебрежительно говорит о президенте Франции Эммануэле Макроне, поскольку видит его бессилие как на внутреннем, так и во внешнеполитическом треках. Даже в вопросе Гренландии французский лидер предпочел спрятаться за спиной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен».

    «Глава Белого дома Дональд Трамп прав: Эммануэль Макрон – «хромая утка» в политике. Французские законы запрещают ему в третий раз переизбраться на пост президента Франции. Также он явно проигрывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в конкуренции за влияние в Евросоюзе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Немецкая экономика оживает, а французская – обложена долгами и дефицитом. Такие итоги работы Макрона и его крайне низкая популярность среди электората ставят под угрозу перспективы продолжения его политической карьеры на хорошей должности в Европарламенте. В Еврокомиссию же его и так бы не взяли, поскольку это более функциональный орган, где надо работать по-настоящему», – указал он.

    «Среди причин пренебрежения Трампа в отношении Макрона и ссора с Европой из-за Гренландии и украинского кризиса. Сам французский лидер себя показал в этой ситуации не с лучшей стороны, прячась за спинами Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Неспособность президента Франции занять четкую позицию по важным для Европы вопросам не вызывает уважение ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне», – заметил эксперт.

    Впрочем, и у самого Макрона есть причины не вступать в «Совет мира». «Вполне допускаю, что он метит на какой-то пост в ООН. Ряд лидеров других стран, например, Польши, тоже не в восторге от инициативы Трампа. Они не желают быть на вторых ролях в органе, где президент США будет ведущим руководителем», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское после того, как Эммануэль Макрон отказался присоединиться к «Совету мира» по Газе, сообщает CNBC. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост», – прокомментировал глава Белого дома ситуацию для французского лидера.

    Заявление было сделано после того, как Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, что Макрон не планирует принимать предложение о вступлении в «Совет мира». Политик считает, что инициатива выходит за рамки Газы. Париж беспокоит возможность того, что новая структура может подорвать авторитет ООН.

    Кроме того, по словам источника, Макрон считает неприемлемым, чтобы Трамп пытался повлиять на внешнюю политику Франции с помощью угроз. Потому французский лидер полон решимости не отступать в этом разгорающимся споре.

    При этом, на деле Макрон отправил примирительное сообщение Трампу, которое обнародовал в соцсети Truth Social сам глава Белого дома. В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Пятилетнее президентство Макрона истекает в мае 2027 года. Согласно французскому законодательству? он не может баллотироваться на третий срок. Согласно январского опроса компании Ipsos BVA и высшей инженерной школы CESI, рейтинг одобрения президента Франции упал до 18%.

    «Совет мира» – это глобальный орган, одобренный Советом безопасности ООН в ноябре прошлого года и созданный для контроля за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Приглашения войти в него были разосланы различным мировым лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину, премьерам Великобритании Киру Стармеру и Индии Нарендре Моди.

    Ухудшению отношений Брюсселя и Вашингтона способствует также разная позиция по украинскому кризису. Дипломат Константин Долгов прогнозировал, что Трамп в ближайшее время может признать барьером к урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    20 января 2026, 09:32 • Новости дня
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России

    Посол Барбин сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России

    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    @ denmark.mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Власти Дании угрожают отобрать землю, на которой находятся здания российского посольства в Копенгагене, сообщил посол России в этой стране Владимир Барбин, передает ТАСС.

    По его словам, подобные угрозы исходят со стороны мэрии Копенгагена на фоне заметного ужесточения отношения к российской дипмиссии.

    Дипломат подчеркнул, что после «репрессивных решений датского правительства» численность российской дипмиссии была сокращена в несколько раз. Также была прекращена работа торгового представительства, а деятельность Российского центра науки и культуры значительно ограничена.

    Барбин заявил, что посольство России вынуждено работать в условиях фактической блокады. Он отметил, что серьезные трудности возникают при решении практических вопросов: сотрудники сталкиваются с проблемами при получении и продлении аккредитации, ограничен доступ к банковским услугам, усложнено проведение ремонта и технического обслуживания зданий и транспорта.

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    20 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны

    Politico: Германия пригрозила обойтись без Франции в обороне Европы

    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри Евросоюза обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР, пишет Politico.

    Берлин проявляет растущее раздражение по поводу позиций Парижа по ряду ключевых европейских проектов, сообщает Politico.

    Лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц недавно заявил: если президент США «не сможет поладить с Европой, он может хотя бы сделать Германию своим партнером». Эти слова прозвучали на фоне разногласий между Германией и Францией по вопросам обороны и экономического сотрудничества в ЕС.

    По данным европейских дипломатов, повышение политической активности Берлина вызывает недовольство во Франции. Немецкое руководство считает, что Париж часто говорит о необходимости европейской самостоятельности, но не всегда подкрепляет слова делами – например, блокируя торговое соглашение ЕС с Южной Америкой. Кроме того, Германия раздражена тем, что Франция претендует на ведущую роль в поддержке Украины, предоставляя при этом существенно меньшую помощь, чем Берлин.

    Эти разногласия особенно обострились во время обсуждения того, как использовать кредит ЕС на 90 млрд евро для поддержки европейской оборонной промышленности. Франция предложила направить средства на закупку европейских вооружений, что принесло бы выгоду ее собственным предприятиям, в то время как Германия настаивала на преференциях для компаний, которые больше всего вложились в поддержку Киева – прежде всего немецких.

    Среди других спорных тем – затянувшийся проект совместного истребителя FCAS стоимостью 100 млрд евро. Париж и Берлин не смогли договориться о дальнейших шагах, и, по мнению депутата бундестага Петера Байера, немецкая сторона рассматривает вариант создания самолета без участия французской компании Dassault Aviation. Все переговоры о сотрудничестве теперь осложнены предстоящими выборами во Франции, где лидирует праворадикальное Национальное объединение, что добавляет неопределенности в отношения двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия договорились о поставках артиллерии на сумму 70 млн долларов.

    Издание Financial Times сообщило о возможном срыве совместного проекта истребителя Франции и Германии.

    Франция заявила о своей способности создать истребитель нового поколения без участия Германии.

    20 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 10:31 • Новости дня
    Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»

    Глава РФПИ Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»

    Дмитриев иронично назвал союзников Украины «коалицией наказанных»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных».

    Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных», передает ТАСС.

    Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), добавив к сообщению скриншот с изображением лидеров этих государств и Владимира Зеленского.

    Так называемая коалиция желающих состоит из более 30 стран, в основном европейских, которые заявили о готовности принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Наиболее активную роль в этой группе играют Франция и Британия, которые выступают основными инициаторами объединения.

    Ранее европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Дипломат Константин Долгов предположил, что Дональд Трамп может признать «коалицию желающих» препятствием для урегулирования ситуации на Украине.

    20 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Лавров напомнил о причинах вступления Прибалтики в Евросоюз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2025 году, напомнил о причинах и обстоятельствах вступления стран Прибалтики в Евросоюз.

    «Когда три прибалтийских страны принимали в Евросоюз в 2004 году, по-моему, они абсолютно не соответствовали всем критериям, которые необходимо выполнить. Как, собственно, сейчас пытаются Украину туда втащить, которая не то что не соответствует, она нарушает все критерии», – отметил министр, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, тогдашние европейские чиновники признавали, что прибалтийские страны еще не доросли до полноправного членства, но их приняли по политическим причинам. Министр отметил, что после вступления в ЕС и НАТО страны Прибалтики начали активно поддерживать русофобию. Он уточнил, что вместо стабилизации прибалтийские государства стали «играть первую скрипку в нагнетании русофобских страстей» в западных институтах.

    Лавров обратил внимание на демографические и экономические последствия для этих стран после вступления в Евросоюз. Он указал на отток населения, низкие показатели экономического роста и уровень ВВП на душу населения. По мнению министра, эти данные отражают результаты проводимой прибалтийскими странами политики.

    Глава МИД также прокомментировал отношение к русскому языку в странах Прибалтики. Он заявил, что власти этих государств не довели запреты на использование русского языка до уровня, наблюдаемого на Украине. Вместе с тем, по словам Лаврова, ограничения постепенно вводятся в образовании, СМИ и культурной сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия разрушает прибалтийскую экономику.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала русофобию основным товаром стран Прибалтики.

    20 января 2026, 00:57 • Новости дня
    В Венгрии возмутились инструкцией Бельгии по выживанию в ядерной войне

    Ковач возмутился инструкцией Бельгии по выживанию в ядерной войне

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил о том, что «Европейская народная партия» (ЕНП) распространила в Европарламенте инструкции по выживанию, в том числе при ядерной войне.

    «Посыл понятен: они готовятся не к миру, а к суровому, даже ядерному сценарию. Это ввергнет Венгрию в серьезную эскалацию войны», – написал в соцсетях госсекретарь по международным коммуникациям и связям в правительстве Венгрии Золтан Ковач.

    Он добавил, что венгры не просят «марионеток Брюсселя» проводить провоенную  политику и не просят жёсткой экономии.

    «Мы продолжим работать над тем, чтобы оградить Венгрию от войны», – подчеркнул Ковач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Орбан отметил, что решения 2026 года станут определяющими для мира или войны в Европе на фоне разногласий между США и Евросоюзом. В Нидерландах назвали продолжение военной поддержки Украины преступлением. В Венгрии призвали Каллас уйти в отставку после слов о России и Гренландии.

    20 января 2026, 13:30 • Новости дня
    Лавров призвал Армению задуматься из-за слов Каллас о «молдавском сценарии»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал армянскому обществу обратить внимание на заявления главы евродипломатии Каи Каллас о возможном применении «молдавского сценария» на выборах.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году обратил внимание на заявления главы евродипломатии Каи Каллас о выборах в Армении, передает ТАСС.

    «Если глава евродипломатии Кая Каллас откровенно признается, что в ходе предстоящих выборов в Армении будет применен молдавский сценарий, то на месте армянского общества я бы серьезно над этим задумался», – отметил Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду, что сторонники партнерства с Россией среди армянских политиков не будут подвергаться преследованиям.

    Ранее Кая Каллас заявила, что Армения обратилась в Евросоюз за помощью, «какую мы предоставили Молдавии, чтобы противостоять внешнему вредоносному влиянию».

    Лавров назвал заявления ЕС о помощи Армении явкой с повинной.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о намерении разорвать дипломатические и экономические отношения с Москвой.

    20 января 2026, 00:20 • Новости дня
    Дмитриев указал на неспособность ЕС и Британии признать стратегические просчеты

    Дмитриев указал на неспособность ЕС и Британии признавать просчеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз и Британия всегда делают то, что умеют лучше всего и не берутся за непосильное, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «ЕС/Великобритания делают то, что у них получается лучше всего: риторику и «мониторинг ситуации». И они не делают того, чего никогда не делают: не признают, не анализируют и не исправляют свои стратегические ошибки. Это не выигрышная стратегия», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Дмитриев отметил, что самоанализ – это необходимый навык для выживания, роста и развития.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности. Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии.


    19 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Количество погибших при столкновении поездов в Испании достигло 41 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения двух поездов на юге Испании число погибших достигло 41, а около ста человек получили ранения.

    Как сообщает ABC, число погибших возросло до 41 человека, а около ста пассажиров были ранены. Официальные власти ранее подтверждали гибель 39 человек, однако это число увеличилось после уточнения информации.

    Поезд, который шел в Мадрид, сошел с рельсов и выехал на встречный путь, где столкнулся с другим составом. В результате столкновения оба поезда сошли с рельсов.

    Движение поездов на данном участке железной дороги приостановлено. Причины трагедии выясняет специальная комиссия, созданная по факту происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании объявят трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в Андалусии. Диппредставительство России в Мадриде сообщило, что граждан РФ среди пострадавших нет.

    20 января 2026, 13:41 • Новости дня
    Лавров заявил о невозможности совмещения Арменией стандартов ЕС и ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Армения не сможет перейти на стандарты Евросоюза, оставаясь членом Евразийского экономического союза, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В ходе пресс-конференции по итогам 2025 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что совмещение стандартов Евросоюза и Евразийского экономического союза Арменией невозможно, передает ТАСС.

    По словам министра, любому, кто знаком с принципами функционирования ЕАЭС и ЕС, очевидно, что переход на стандарты ЕС невозможен при одновременном членстве в ЕАЭС. Лавров уточнил, что эта позиция неоднократно разъяснялась российской стороной армянским коллегам, в том числе вице-премьером Алексеем Оверчуком.

    «Это просто технически невозможно», – сказал глава МИД России.

    Глава МИД напомнил о регулярных обсуждениях данной темы с армянским руководством, включая министра иностранных дел Арарата Мирзояна и премьер-министра Никола Пашиняна. По его словам, несовместимость обусловлена не только различиями в нормах торговли и инвестиций, но и тем, что Брюссель настаивает на трансформации нормативно-правовой базы Армении по европейским стандартам.

    «Я уж не говорю о том, что эти стандарты подразумевают, как я говорил в случае с Сербией, полное присоединение к внешней политике Европейского союза, что означает и присоединение к антироссийским санкциям, к антироссийским заявлениям и так далее», – заявил Лавров.

    Министр отметил подписание стратегической повестки партнерства Армении и Евросоюза в декабре 2025 года, где прописаны условия координации внешней политики, торговли и экономики. В частности, либерализация визового режима для армян сопряжена с необходимостью участия ЕС в вопросах охраны границ и правоохранительной деятельности, что вызывает вопросы из-за присутствия российских пограничников в стране.

    Лавров заявил, что движение Армении к членству в ЕС не совместимо с сохранением членства в ЕАЭС и если армянское руководство примет решение, соответствующее волеизъявлению народа, это будет их право.

    В отдельном заявлении, министр сообщил, что Евросоюз предоставил Армении транш в 15 млн евро, и выразил уверенность, что «брюссельская бюрократия будет заставлять армянских наших друзей отрабатывать каждый цент». По его словам, сближение с ЕС сопровождается заявлениями о гибридных угрозах со стороны России, на борьбу с которыми Евросоюз выделяет средства.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армения не может быть одновременно членом Евразийского экономического союза и Евросоюза.

    Парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, при этом ЕС не предлагал республике членство.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о разрыве дипломатических и экономических отношений с Москвой.

    20 января 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров заявил о приверженности России дипломатическому решению по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва подтверждает готовность продолжать поиск дипломатического решения ситуации на Украине, несмотря на попытки западных стран препятствовать заключению мирных договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил о готовности Москвы продолжать поиски дипломатического решения украинского кризиса, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что страна всегда была открыта для политических договоренностей по урегулированию ситуации на Украине, начиная с 2014 года и особенно с 2022 года.

    По его словам, недостатка в доброй воле со стороны России не было, однако западные, в первую очередь европейские государства, регулярно срывали мирные договоренности.

    «Точно так же они себя ведут по отношению к тем инициативам, которые выдвигает администрация Дональда Трампа, всячески стремясь убедить американскую администрацию не договариваться с Российской Федерацией», – указал министр.

    Ранее глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Москва настроена на урегулирование конфликта на Украине, а в промедлении виноват Киев.

    Президент России Владимир Путин отметил, что кризис вокруг Украины возник как прямое следствие многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного продвижения НАТО к российским границам.

    20 января 2026, 12:53 • Новости дня
    Лавров опроверг изоляцию России вопреки заявлениям Запада

    Лавров: Изоляция России не произошла вопреки ожиданиям Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки создать изоляцию России не увенчались успехом, несмотря на риторику западных государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии за 2025 год заявил, что попытки Запада изолировать Россию не дали результата, передает ТАСС.

    По словам министра, «пресловутая изоляция России, по-моему, ни для кого уже секретом не является, она не состоялась, как бы о ней ни говорили наши недоброжелатели». Лавров отметил, что эти заявления Запада не соответствуют действительности.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные страны, вводя санкции, хотели «порвать» Россию, но сами «порвались».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия формирует новый миропорядок вместе с мировым большинством.

    20 января 2026, 14:26 • Новости дня
    Лавров заявил о риске негативного финала для Евросоюза

    Лавров заявил об угрозе для Евросоюза при политике ультиматумов «или-или»

    Tекст: Вера Басилая

    Политика Евросоюза по ультимативному выбору может привести к неблагоприятным последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров, выступая на итоговой пресс-конференции, выразил мнение, что стремление Евросоюза ставить перед странами вопрос сотрудничества по принципу «или-или» может обернуться для объединения негативными последствиями, передает ТАСС.

    По его словам, Сербии предлагают признать независимость Косова и полностью присоединиться к санкциям против России, что он назвал унизительным.

    «И, во-вторых, присоединяйтесь полностью ко всем внешнеполитическим действиям Евросоюза, включая санкции против Российской Федерации. Это порядочно?» – заявил Лавров.

    Глава МИД отметил, что Брюссель продолжает придерживаться философии, согласно которой страны должны четко выбирать между Россией и Евросоюзом. Лавров подчеркнул: «Вот это «или-или», если не с нами, то против нас. Это я считаю, гарантии того, что Евросоюз хорошо не кончит».

    Он напомнил, что подобный подход был озвучен еще накануне событий вокруг первого «майдана» на Украине в 2004 году.

    Ранее Лавров заявил, что Евросоюз не скрывает подготовки к войне с Россией и становится ключевым препятствием к миру на Украине.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

