  • Новость часаТрампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске
    Власти ДНР рассказали о боях к западу от Красноармейска
    Трамп пригрозил Кубе и призвал поскорее заключить сделку с США
    Bloomberg: Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР бросает вызов Трампу
    Командир ЗРК С-300 рассказал об уничтожении украинского F-16
    Цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    41 комментарий
    12 января 2026, 10:24 • Новости дня

    Bloomberg: Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР бросает вызов Трампу

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, которое создаст зону свободной торговли и является крупной геополитической победой для ЕС, сообщает Bloomberg.

    Европейский союз и объединение МЕРКОСУР заключили долгожданное торговое соглашение, которое создаст одну из крупнейших зон свободной торговли в мире, сообщает Bloomberg. Этот шаг стал значимой геополитической победой для Брюсселя, который укрепляет позиции в богатом ресурсами регионе на фоне обостряющейся конкуренции с США и Китаем.

    Соглашение подразумевает постепенную отмену тарифов на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары, что должно поспособствовать росту экономик стран Mercosur и ЕС. По оценке Bloomberg Economics, к 2040 году страны МЕРКОСУР смогут прибавить до 0,7% к ВВП, а Европа – 0,1%. Для ЕС это возможность продемонстрировать, что он является надёжным и самостоятельным партнёром, а для МЕРКОСУР– шанс привлечь новые инвестиции и расширить торговые связи.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Бразилии Лула да Силва расценивают сделку как символ независимости от крупнейших экономик мира и доказательство того, что глобальные многосторонние соглашения все ещё возможны. «Исторический день для мультилатерализма», – написал Лула в соцсетях. Ранее заключение сделки сдерживали разногласия по вопросам экологии, стандартов агропрома и сопротивление ряда крупных фермерских стран ЕС.

    Для Урсулы фон дер Ляйен и таких лидеров, как президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, это соглашение призвано продемонстрировать независимость от двух крупнейших экономик мира и показать, что широкие многосторонние соглашения по-прежнему возможны в глобальном порядке, подорванном Дональдом Трампом.

    В результате принятие мер по защите европейских фермеров позволило заручиться поддержкой премьер-министра Италии Джорджи Мелони, и Франция не смогла заблокировать договор в Совете ЕС. Соглашение также означает, что Европа получит более широкий доступ к стратегическим сырьевым ресурсам региона – в частности, литий из Аргентины и Бразилии, а также марганец, необходимый для технологического и экологического перехода ЕС.

    С момента возвращения Трампа к власти Европа оказалась во всё более антагонистических отношениях как с США, так и с Китаем. 2025 год ознаменовался эскалацией торговой войны с Китаем, а планы Пекина по ужесточению контроля над редкоземельными элементами и другими критически важными минералами выявили уязвимость европейской промышленности. ЕС также принял торговое соглашение с Трампом, в рамках которого согласился на тарифы на большую часть экспорта, даже несмотря на отмену пошлин на американские промышленные товары.

    Ожидается, что теперь МЕРКОСУР будет активнее искать новые торговые партнёрства, в том числе с Японией, Индией и странами Персидского залива, укрепляя свой имидж на международной арене. Для Лулы эта победа пришлась очень вовремя – на фоне обострения ситуации в Венесуэле и предстоящих выборов сделка стала важным элементом его политического наследия и подтверждением статуса эффективного регионального лидера.

    Ранее европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров.

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала это соглашение ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    В то же время в Европе проходят массовые протесты среди фермеров против этого решения.

    10 января 2026, 18:14 • Новости дня
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (33)
    11 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте

    Пушков: ЕС вспомнил про международное право после слов Трампа о Гренландии

    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны задуматься о нормах международного права, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Датчане и разные прочие европейцы» стали призывать Трампа помнить о международном праве, которое они сами неоднократно нарушали, указал Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что европейцы забыли о принципах права, когда вместе с США участвовали в отделении Косово от Сербии. Он напомнил, что ради этого НАТО 78 дней бомбила Югославию, включая Белград, без санкции ООН.

    Политик также подчеркнул, что Россия ранее предупреждала западные страны о возможных последствиях их политики. По словам Пушкова, в Европе, в том числе в Дании, были уверены, что подобные ситуации их не затронут, однако теперь стало очевидно, что они ошибались.

    Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон должен владеть Гренландией, чтобы обеспечить свою нацбезопасность, а не арендовать ее. советник Трампа по политике Стивен Миллер указал, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    По данным прессы, Трамп приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (25)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    Комментарии (13)
    11 января 2026, 04:07 • Новости дня
    Telegraph сообщила об обсуждении ЕС возможного изгнания военных США из Европы
    Telegraph сообщила об обсуждении ЕС возможного изгнания военных США из Европы
    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти стран ЕС обсуждают вариант изгнания военных США с американских военных баз, если США не согласятся на европейские предложения по Гренландии, пишет Telegraph.

    При этом Telegraph подчеркивает, что изгнание американских военных с баз в Европе обсуждается как крайняя мера, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Telegraph сообщила, что Евросоюз такжерассматривает вариант введения санкций против американских корпораций на случай, если спор по поводу Гренландии не будет разрешен. Власти Британии обсуждают с европейскими странами возможное создание миссии НАТО в Гренландии для предотвращения присоединения острова к США.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    27 комментариев


    Комментарии (14)
    9 января 2026, 20:37 • Новости дня
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров и опасения по поводу наплыва дешевой аграрной продукции из Латинской Америки.

    Страны Евросоюза проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это решение историческим и подчеркнула, что сейчас около 60 тыс. европейских компаний экспортируют товары в страны МЕРКОСУР и смогут сэкономить до 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, соглашение принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу.

    Как ожидается, соглашение будет подписано в течение следующей недели. Для утверждения решения требовалось квалифицированное большинство: не менее 16 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения сообщества, должны были поддержать инициативу. Официальный список стран, проголосовавших за и против, не публикуется – свои позиции они объявят самостоятельно.

    Против соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются притока дешевых продуктов из Латинской Америки. По данным Euractiv, голос против соглашения отдали Франция, Польша, Ирландия, Венгрия и Австрия, а решающей стала позиция Италии.

    Документ готовился 25 лет и предусматривает создание общего рынка на 780 млн потребителей, устранение пошлин на ряд товаров и доступ европейских компаний к сельскому хозяйству МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%, а также усилит позиции ЕС в регионе на фоне роста влияния Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал достижение торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

    Также в пятницу фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы из-за опасений по поводу наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию отложили из-за протестов Франции.

    Комментарии (4)
    9 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    @ Barbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать диалог с Россией.

    Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года ответила на вопрос о позиции вице-премьера Маттео Сальвини, который известен своей поддержкой диалога с Россией, передает ТАСС.

    По словам Мелони, вице-премьер Сальвини, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, высказал свои мысли о важности отношений между Россией и Италией. Премьер-министр заявила: «Я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией». Она отметила, что главная сложность – определить, кто именно должен представлять Европу в этом вопросе, поскольку «голосов слишком много».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Италия занимает десятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (40)
    11 января 2026, 17:11 • Новости дня
    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста главы евродипломатии

    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста в ЕС

    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста главы евродипломатии
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Кая Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТА-3 заявил, что Кая Каллас должна быть заменена на посту высокого представителя ЕС по международной политике, передает ТАСС.

    По мнению Фицо, неспособность Евросоюза реагировать на актуальные вызовы и отсутствие собственной позиции во многом связаны именно с Каллас.

    Фицо отметил, что Евросоюз переживает «страшный кризис», какого ранее не было, и выжить смогут только сильнейшие – экономически, военным потенциалом или в энергетике. Он также заявил, что после военной операции США в Венесуэле мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, прекратил существование, и выразил ожидание реакции ЕС на эти события.

    Премьер при этом подчеркнул, что для Словакии Евросоюз остается «жизненным пространством», и республика является его неотъемлемой частью. В преддверии визита в США Фицо сообщил о намерении обсудить с Дональдом Трампом перспективы словацко-американских отношений, включая вопросы ЕС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    Комментарии (6)
    10 января 2026, 08:46 • Новости дня
    Пушков усомнился в желании Мелони начать диалог с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальном намерении премьер-министра Италии Джорджи Мелони вести переговоры с Россией, указав на неясность формата и содержания возможного диалога.

    Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков усомнился в искренности заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости переговоров с Россией, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости переговоров с Россией аналогичное заявление сделала и Мелони, однако остается неясным, идет ли речь о двусторонних переговорах или о диалоге от имени всего Евросоюза.

    Он подчеркнул, что до сих пор в Евросоюзе за переговоры с Россией открыто выступали только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо, тогда как руководство Еврокомиссии категорически отвергало такую возможность. Пушков также задался вопросом о содержании возможных переговоров, отметив, что платформа, на которой настаивает ЕС, поддерживая все требования Киева, вряд ли может стать основой для продуктивного диалога.

    «Судя по всему, ни в Париже, ни в Риме толком не знают ответов на эти вопросы. Но постепенный распад коалиции противников переговоров с Москвой сам по себе показателен», – заключил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Комментарии (7)
    11 января 2026, 02:58 • Новости дня
    Telegraph: ЕС готовит санкции против США на случай конфликта из-за Гренландии

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз рассматривает введение санкций против американских корпораций на случай, если разногласия с США вокруг Гренландии не удастся урегулировать, пишет Telegraph.

    По данным Telegraph, Евросоюз в рамках планируемых ограничений может ввести меры против крупнейших технологических компаний США, таких как Meta, Google, Microsoft и X (ранее Twitter, заблокирована в России), а также распространить действия санкций на банки и финансовые организации из Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    «Евросоюз составляет планы санкций против американских компаний на случай, если Трамп откажется от предложения о развертывании сил НАТО», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что власти Британии обсуждают с другими европейскими странами создание миссии НАТО в Гренландии, чтобы предотвратить возможное присоединение острова к США.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    27 комментариев


    Комментарии (0)
    11 января 2026, 13:45 • Новости дня
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В европейских столицах обеспокоены отсутствием реакции Североатлантического альянса на высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии, сообщают СМИ.

    Молчание руководства НАТО по поводу заявлений Трампа в отношении Гренландии вызывает обеспокоенность у европейских чиновников, сообщили источники Financial Times, передает ТАСС.

    Они считают, что отсутствие публичной реакции альянса усиливает ощущение безнаказанности Соединенных Штатов в отношениях с союзниками.

    Неназванный депутат ЕС отметил, что генсек НАТО Марк Рютте должен был стать человеком, на которого Европа может опереться, но «он не должен быть таким молчаливым».

    Другой чиновник НАТО заявил, что подобные вопросы сложно обсуждать внутри альянса, но, если этого не делать, создается впечатление согласия со сложившейся ситуацией.

    Сам военный блок не делал официальных заявлений по этому поводу.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности. Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 14:37 • Новости дня
    Антверпен лишился статуса центра алмазов мира

    Антверпен потерял статус мирового алмазного центра

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем торговли алмазами в Антверпене за три года снизился с девяти до трех миллиардов долларов из-за санкций и конкуренции, бельгийский город лишился статуса мирового центра торговли алмазами, отмечают местные СМИ.

    Объем торговли алмазами в Антверпене с 2022 года снизился в три раза, и город утратил статус мирового алмазного центра, сообщило РИА «Новости» ссылаясь на агентство Belga. В сообщении отмечается, что за первые 11 месяцев 2022 года объем экспорта и импорта алмазов составлял около 9 млрд долларов, а в тот же период 2025 года – уже только 3 млрд долларов.

    Торговля ограненными алмазами также упала с 10 до 6 млрд долларов, и несколько компаний города недавно обанкротились. В агентстве отмечают: «Антверпен больше не является крупнейшим торговым центром мира».

    На лидирующие позиции в отрасли вышли Дубай и Мумбаи, чему способствовали не только продолжение торговли российскими камнями, но и эффективное инвестирование. Антверпен, по данным агентства, столкнулся с трудностями из-за европейского запрета на торговлю российскими алмазами, введенного в 2022 году.

    Кризис в отрасли усилился из-за роста конкуренции со стороны синтетических камней, которые вытесняют природные алмазы на мировых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена Ари Эпштейн ушел в отставку после введения антироссийских санкций.

    Ранее компания «Алроса» прогнозировала минимальные за 20 лет объемы добычи алмазов к концу 2025 года. Министерство финансов России также отмечало, что в начале 2030-х годов на мировом рынке алмазов возникнет жесткий дефицит.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР геостратегическим выбором ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение между Евросоюзом и МЕРКОСУР «геостратегическим выбором» для Европы и началом новой эры сотрудничества с Латинской Америкой, передает РИА «Новости».

    По ее словам, речь идет не только об объемах торговли, а о стратегическом партнерстве между регионами.

    Ранее сообщалось, что государства-члены Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на споры и массовые протесты среди европейских фермеров.

    Решение было объявлено главой Евросовета Антониу Костой. При этом Франция, Польша, Венгрия и Ирландия выступили против подписания этого документа.

    Протесты фермеров охватили несколько стран Евросоюза в начале 2024 года. Сельхозпроизводители опасаются, что после заключения соглашения европейский рынок будет наводнен дешевым импортом из стран с менее жесткими санитарными и экологическими стандартами, что приведет к снижению продаж и усилению конкуренции.

    МЕРКОСУР – крупнейшее интеграционное объединение Южной Америки, в которое входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. На его долю приходится 250 млн человек и свыше 75% совокупного ВВП Южной Америки.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 15:53 • Новости дня
    Северная Европа опровергла заявления Трампа о «российской угрозе» в Гренландии

    Северная Европа опровергла слова Трампа о российской угрозе в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские корабли якобы представляют угрозу для Гренландии, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По данным FT, дипломаты стран Северной Европы опровергли заявления президента США Дональда Трампа о присутствии российских и китайских кораблей у берегов Гренландии, передает ТАСС.

    По информации британской газеты со ссылкой на источники, представители североевропейских стран назвали такие заявления безосновательными.

    «Говорить, что там китайцы и русские, – это просто неправда. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», – заявил один из высокопоставленных дипломатов.

    Другой источник газеты FT также подчеркнул, что российские и китайские военные суда действительно присутствуют в Арктике, но исключительно в российской части региона.

    Президент США Дональд Трамп сообщал, что в водах вокруг Гренландии могут действовать иностранные военные корабли, что угрожает безопасности региона.

    Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.

    Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен отметил, что публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 17:53 • Новости дня
    Импорт газа в ЕС достиг максимума за два года

    Импорт газа ЕС в 2025 году достиг максимальных за два года 313,6 млрд кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз увеличил закупки природного газа до рекордного уровня с 2023 года, нарастив импорт на 5,3%, подсчиатли аналитики.

    Импорт природного газа странами Евросоюза в 2025 году вырос до 313,6 млрд кубометров. Аналитическая компания Bruegel отмечает, что этот показатель стал максимальным с 2023 года, а в предыдущие два года закупки газа ЕС только сокращались. За 2025 год импорт вырос на 5,3%, пишет РИА «Новости».

    По итогам года основную часть поставок составил трубопроводный газ, однако его объемы снизились на 8,3% по сравнению с 2024 годом и составили 169,9 млрд кубометров. Доля трубопроводного газа уменьшилась до 54,2% совокупного импорта.

    Bruegel также фиксирует заметный рост поставок сжиженного природного газа: в 2025 году импорт СПГ увеличился на 27,7% и достиг 143 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания «Газпром» отметила снижение заполненности подземных хранилищ газа в Европе до 59,9%. Запасы газа в этих хранилищах снизились на 10,6 млрд кубометров по сравнению с концом 2024 года и составили 63 млрд кубометров.

    В то же время, газ в Европе по итогам прошлого года подорожал на 9% на фоне рекордного импорта СПГ.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 18:43 • Новости дня
    Ирландские фермеры вышли на массовый протест против соглашения ЕС и МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Атлоне тысячи ирландских фермеров устроили демонстрацию с тракторами, выражая опасения по поводу последствий соглашения ЕС и МЕРКОСУР для экспорта говядины, сообщают местные СМИ.

    Тысячи фермеров в Ирландии приняли участие в массовом митинге против соглашения между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР, передает РИА «Новости» со ссылкой на ирландскую корпорацию RTE. Протестующие собрались в Атлоне, где провели акцию с использованием тракторов и выразили недовольство предстоящим подписанием сделки.

    По словам главы Евросовета Антониу Кошты, окончательное подписание документа запланировано на 17 января в Парагвае. Глава МИД Аргентины Пабло Кирно подтвердил, что церемония состоится в ближайшие дни.

    Фермеры опасаются, что соглашение поставит под угрозу экспорт ирландской говядины в Европу из-за появления более дешевой продукции из Бразилии. Они также считают, что сделки с латиноамериканскими странами приведут к росту конкуренции и снижению продаж европейских сельхозпроизводителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы и автомагистрали из-за опасений наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР после будущего соглашения о свободной торговле.

    До этого страны Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР.  А глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    Однако в субботу стало известно, что во Франции могут провести внеочередные парламентские выборы из-за угрозы вотума недоверия правительству по поводу соглашения с МЕРКОСУР.

    Комментарии (0)
    Главное
    Солдаты ВСУ уничтожены при попытке установить флаг Украины под Добропольем
    Немецкий телеканал рассказал о катастрофической ситуации в Киеве с энергетикой
    Сирия высказала желание открыть Русский дом
    Стало известно о расколе в грузинской оппозиционной партии
    Латынина признала правоту Путина и заявила, что ее «наёживали»
    Долг BMW перед покупателем из Подмосковья превысил 400 млн рублей
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации