Глава Евросовета Кошта прибыл в Киев вслед за фон дер Ляйен

Tекст: Елизавета Шишкова

О визите главы Евросовета Антониу Кошты в Киев сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в своем Telegram-канале, передает Газета.ru. Кошта прибыл в украинскую столицу поездом, присоединившись к Урсуле фон дер Ляйен.

Сибига выразил благодарность европейским союзникам за поддержку Украины и особо отметил важность помощи со стороны Евросоюза. В своем сообщении он подчеркнул, что 24 февраля 2022 года стало переломным моментом в истории Европы, разделившим ее на «до» и «после».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для демонстрации поддержки Украины в военной и финансовой сферах.

При этом ранее сообщалось, что фон дер Ляйен и Кошта могут отказаться от поездки в Киев.

Напомним, что министры иностранных дел Евросоюза впервые не смогли договориться о введении очередного пакета ограничений в отношении России.