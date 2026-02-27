Бывшего президента США Билла Клинтона вызвали в конгресс по делу Эпштейна

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», бывший президент США Билл Клинтон даст закрытые показания конгрессу по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна в пятницу, 27 февраля. Его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, ранее уже дала такие же показания в дистанционном формате из Чаппакуа, пригороде Нью-Йорка, а не в здании конгресса.

В своих письменных показаниях Хиллари Клинтон подчеркнула, что не знала о преступлениях Эпштейна и не посещала его остров. Ожидается, что бывший президент также выступит дистанционно из Чаппакуа перед комитетом по надзору палаты представителей.

Внимание к связям семьи Клинтон с Эпштейном усилилось после публикации новых файлов из досье финансиста. Среди них оказались ранее неизвестные фотографии Билла Клинтона, включая снимки в джакузи и в компании девушек с закрытыми лицами.

