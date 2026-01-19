Как российские войска откроют путь на Славянск

Tекст: Евгений Крутиков

Российские войска приближаются к Славянску, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 км», – написал он. «Это краснолиманское направление», – пишет глава ДНР.

Российская армия уже вошла в центральные и южные районы города Красный Лиман. Он может стать следующим крупным городом и важным логистическим пунктом, который будет освобожден российской армией.

Долгое время линия боевого соприкосновения на этом направлении двигалась медленно. Связано это было с наличием нескольких крупных узлов обороны противника, в частности знаменитого Серебрянского лесничества. В сентябре прошлого года ВС РФ заняли лесничество, которое перекрывало движение в западном направлении, и перешли к подготовке к броску в направлении Красного Лимана – крупнейшего железнодорожного узла региона. ВСУ несколько лет укрепляли город, пытаясь создать оборонительный район не только вокруг него, но и с опорой на железнодорожные станции, круги и разъезды в городской черте.

Довольно быстро был пройден Ямполь, а затем рывком освобожден Северск, что сняло фланговую угрозу для дальнейшего продвижения на запад. После этого темпы продвижения 20-й и 25-й общевойсковых армий (ОА) существенно увеличились, особенно на Краснолиманском направлении.

К понедельнику ситуация в районе Красного Лимана складывается следующим образом. На участке бойцов 25-й армии линия боевого соприкосновения сместилась за стеллу у въезда в город со стороны трассы на Кировск (с востока). Продолжаются ожесточенные бои севернее города на так называемой «второй ферме», в опорниках в районе Яра Пиньков и в районе трассы Красный Лиман-Кировск. Идет уничтожение противника в районе фермы Кировска.

Это все опорники, которые ВСУ создало еще в прошлом году и за которые ожесточенно цепляется, потому что дальше в сторону города уже никаких укреплений нет. Таким образован с боями зажимается карман к югу и юго-востоку от города и фактически создается полукольцо окружения.

Также идут бои в районе лесничества и к лесхозу Красного Лимана на юге города. Занято Закотное, соседнее Озерное пока еще за противником, но учитывая то, как складывается оперативная обстановка, это вопрос дней. Также южнее Красного Лимана удалось отбить все атаки противника в Диброво и вернуть село под свой контроль.

В совокупности эти действия обеспечили не только безопасность южного фланга ведущей бои за город группировки, но и создали предпосылки для выхода на самое короткое дефиле на Славянск

– по трассе и железнодорожному полотну через лесничество на Райгородок. Движение туда связано с зачисткой большого кармана вдоль берегов реки Северский Донец, чем, видимо, и будет озабочено командование 25-й армии в ближайшие пару недель.

В полосе 20-й армии в последние дни была расширена зона контроля в лесном массиве южнее Александровки, а также в районе Яровой. Оттолкнувшись от плацдарма на правом берегу реки Жеребец, ВС РФ пошли вперед. Продвинувшись примерно на 5 км от Кировска в западном направлении, воронежцы отрезали логистику украинских войск перед фронтом 2-ой мотострелковой дивизии 1-ой танковой армии, действующей с правого фланга, то есть севернее города.

В результате этого прорыва между Александровкой и Яровой гвардейцы рывком прошли лесной массив и зашли в Святогорск. В последние дни бои шли в центральной части этого знакового населенного пункта (в нем на высоком берегу Донца расположен знаменитый монастырь) и у базы отдыха «Жемчужина» («Перлина»). Также под контроль ВС РФ в ближайшие дни может перейти и Татьяновка на южном берегу реки. Пока по этому селу работают через реку.

Противник старается не допустить форсирования российскими войсками реки Северский Донец. В последние двое суток ВСУ несколько раз предпринимали попытки контратак по всей полосе ответственности 20-й армии, причем Северский Донец они переплывали на лодках. Очевидно, что скорее всего ВСУ будет пытаться создать линию обороны как раз по берегам рек Северский и Казенный Донцы, используя выгодный рельеф местности (высокий берег).

Вместе с тем видны и попытки срезать передовой выступ гвардейцев у Святогорска, для чего и предпринимаются атаки через реку и даже попытки навести кустарные переправы, которые эффективно уничтожаются российской авиацией. Контролировать же правый берег реки ВСУ уже не может.

На северном въезде в Красный Лиман гвардейцы ведут бои за схт Дробышево и городское зверохозяйство. Уже просматривается план по рассечению обороны ВСУ в центральной части города пополам. В результате такого рассечения крупная группировка ВСУ в районе Дробышево попадает в окружение.

А российские войска смогут готовиться к последующему выходу к железнодорожному перегону Форпостная – Коллективный. В связи с этим соседние части напротив расширяют плацдарм по речке Нитриус. Возможно, это и есть план: окружить северную группировку противника через выходы к Дробышево и Яровой.

В последние дни ВС РФ уже вышли к окрестностям населенного пункта Пришиб и к старым меловым карьерам, что косвенно может свидетельствовать о возможном форсировании Северского Донца южнее Святогорска. Продолжаются бои в районе Коровьего Яра и по направлению к Волчьему Яру на участке 20-й армии.

Отдельную сложность представляет из себя уже полуокруженная группировки противника в кармане на стыке участков обеих российских общевойсковых армий. Но 25-я армия сейчас сконцентрирована на зачистке всего большого кармана по берегам Северского Донца вплоть до Райгородка, что даст есть возможность угрожать уже непосредственно Славянску. А 20-я армия формирует окружение противника у Дробышева и в северной части Красного Лимана.

Таким образом, в результате нескольких неожиданных для противника операций, реализованных в последние недели, на краснолиманском участке сложилась благоприятная для ВС РФ обстановка. Скорее всего, высокие темпы продвижения сохраняться в ближайшее время. Освобождение Красного Лимана создает предпосылки для выхода на стартовые рубежи в непосредственной близи от Славянско – Краматорской агломерации, что само по себе будет означать начало завершающей стадии освобождения всей территории ДНР.