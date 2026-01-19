  • Новость часаЭксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    Ключи от квартиры Долиной в Хамовниках переданы представителю Лурье
    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    Европа оказалась на грани критической зависимости от газа из США
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины
    В России появится национальный штаб по искусственному интеллекту
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    15 комментариев
    19 января 2026, 14:48 • Общество

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить – и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом?

    Российские войска приближаются к Славянску, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 км», – написал он. «Это краснолиманское направление», – пишет глава ДНР.

    Российская армия уже вошла в центральные и южные районы города Красный Лиман. Он может стать следующим крупным городом и важным логистическим пунктом, который будет освобожден российской армией.

    Долгое время линия боевого соприкосновения на этом направлении двигалась медленно. Связано это было с наличием нескольких крупных узлов обороны противника, в частности знаменитого Серебрянского лесничества. В сентябре прошлого года ВС РФ заняли лесничество, которое перекрывало движение в западном направлении, и перешли к подготовке к броску в направлении Красного Лимана – крупнейшего железнодорожного узла региона. ВСУ несколько лет укрепляли город, пытаясь создать оборонительный район не только вокруг него, но и с опорой на железнодорожные станции, круги и разъезды в городской черте.

    Довольно быстро был пройден Ямполь, а затем рывком освобожден Северск, что сняло фланговую угрозу для дальнейшего продвижения на запад. После этого темпы продвижения 20-й и 25-й общевойсковых армий (ОА) существенно увеличились, особенно на Краснолиманском направлении.

    К понедельнику ситуация в районе Красного Лимана складывается следующим образом. На участке бойцов 25-й армии линия боевого соприкосновения сместилась за стеллу у въезда в город со стороны трассы на Кировск (с востока). Продолжаются ожесточенные бои севернее города на так называемой «второй ферме», в опорниках в районе Яра Пиньков и в районе трассы Красный Лиман-Кировск. Идет уничтожение противника в районе фермы Кировска.

    Это все опорники, которые ВСУ создало  еще в прошлом году и за которые ожесточенно цепляется, потому что дальше в сторону города уже никаких укреплений нет. Таким образован с боями зажимается карман к югу и юго-востоку от города и фактически создается полукольцо окружения.

    Также идут бои в районе лесничества и к лесхозу Красного Лимана на юге города. Занято Закотное, соседнее Озерное пока еще за противником, но учитывая то, как складывается оперативная обстановка, это вопрос дней. Также южнее Красного Лимана удалось отбить все атаки противника в Диброво и вернуть село под свой контроль.

    В совокупности эти действия обеспечили не только безопасность южного фланга ведущей бои за город группировки, но и создали предпосылки для выхода на самое короткое дефиле на Славянск

    – по трассе и железнодорожному полотну через лесничество на Райгородок. Движение туда связано с зачисткой большого кармана вдоль берегов реки Северский Донец, чем, видимо, и будет озабочено командование 25-й армии в ближайшие пару недель.

    В полосе 20-й армии в последние дни была расширена зона контроля в лесном массиве южнее Александровки, а также в районе Яровой. Оттолкнувшись от плацдарма на правом берегу реки Жеребец, ВС РФ пошли вперед. Продвинувшись примерно на 5 км от Кировска в западном направлении, воронежцы отрезали логистику украинских войск перед фронтом 2-ой мотострелковой дивизии 1-ой танковой армии, действующей с правого фланга, то есть севернее города.

    В результате этого прорыва между Александровкой и Яровой гвардейцы рывком прошли лесной массив и зашли в Святогорск. В последние дни бои шли в центральной части этого знакового населенного пункта (в нем на высоком берегу Донца расположен знаменитый монастырь) и у базы отдыха «Жемчужина» («Перлина»). Также под контроль ВС РФ в ближайшие дни может перейти и Татьяновка на южном берегу реки. Пока по этому селу работают через реку.

    Противник старается не допустить форсирования российскими войсками реки Северский Донец. В последние двое суток ВСУ несколько раз предпринимали попытки контратак по всей полосе ответственности 20-й армии, причем Северский Донец они переплывали на лодках. Очевидно, что скорее всего ВСУ будет пытаться создать линию обороны как раз по берегам рек Северский и Казенный Донцы, используя выгодный рельеф местности (высокий берег).

    Вместе с тем видны и попытки срезать передовой выступ гвардейцев у Святогорска, для чего и предпринимаются атаки через реку и даже попытки навести кустарные переправы, которые эффективно уничтожаются российской авиацией. Контролировать же правый берег реки ВСУ уже не может.

    На северном въезде в Красный Лиман гвардейцы ведут бои за схт Дробышево и городское зверохозяйство. Уже просматривается план по рассечению обороны ВСУ в центральной части города пополам. В результате такого рассечения крупная группировка ВСУ в районе Дробышево попадает в окружение.

    А российские войска смогут готовиться к последующему выходу к железнодорожному перегону Форпостная – Коллективный. В связи с этим соседние части напротив расширяют плацдарм по речке Нитриус. Возможно, это и есть план: окружить северную группировку противника через выходы к Дробышево и Яровой.

    В последние дни ВС РФ уже вышли к окрестностям населенного пункта Пришиб и к старым меловым карьерам, что косвенно может свидетельствовать о возможном форсировании Северского Донца южнее Святогорска. Продолжаются бои в районе Коровьего Яра и по направлению к Волчьему Яру на участке 20-й армии.

    Отдельную сложность представляет из себя уже полуокруженная группировки противника в кармане на стыке участков обеих российских общевойсковых армий. Но 25-я армия сейчас сконцентрирована на зачистке всего большого кармана по берегам Северского Донца вплоть до Райгородка, что даст есть возможность угрожать уже непосредственно Славянску. А 20-я армия формирует окружение противника у Дробышева и в северной части Красного Лимана.

    Таким образом, в результате нескольких неожиданных для противника операций, реализованных в последние недели, на краснолиманском участке сложилась благоприятная для ВС РФ обстановка. Скорее всего, высокие темпы продвижения сохраняться в ближайшее время. Освобождение Красного Лимана создает предпосылки для выхода на стартовые рубежи в непосредственной близи от Славянско – Краматорской агломерации, что само по себе будет означать начало завершающей стадии освобождения всей территории ДНР.

    В России утверждены сроки ожидания медицинской помощи
    Число жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
    Лидеры Европы создали чат для обсуждения политики Трампа
    Доля доллара в валютных резервах мира упала до 40%
    Финала Кубка Африки по футболу вызвал массовые беспорядки в Нидерландах
    Названы самые востребованные профессии в 2026 году
    Названа дата передачи Лурье ключей от квартиры Долиной

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

