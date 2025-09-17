  • Новость часаПутин поручил подготовить проведение очередной прямой линии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Депутат назвала «нежизнеспособной» инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
    Chery опроверг информацию об уходе из России
    Греческий экс-министр назвал главу ЕК «полоумной военной преступницей»
    Путин сообщил о телефонном разговоре с Моди
    Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным
    Названа новая дата публикации очередного пакета санкций ЕС против России
    Берлин поддержал передачу доходов от российских активов Киеву
    Университет штата Техас отчислил студента за пародию на смерть Кирка
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    2 комментария
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    2 комментария
    17 сентября 2025, 17:40 • Общество

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска открывают дорогу к Славянску
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Российские войска завершают освобождение и зачистку т.н. Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции?

    Поступают сообщения о выходе передовых частей ВС РФ к населенному пункту Ямполь в ДНР и почти полной зачистке Серебрянского лесничества от противника. Речь идет о завершении освобождения территории Луганской народной республики. По последним подсчетам Генштаба ВС РФ, уже освобождено 99,7% территории ЛНР.

    Находящаяся на рубеже Серебрянского лесничества 119-я бригада ВСУ оказалась в огневом мешке, ее позиции были расчленены и разобраны на части, несколько дней назад началась массовая сдача противника в плен, о чем заявляли командиры батальона спецназа «Ахмат». Оставшиеся отходят в сторону Ямполя и Северска. Украинские источники заявляют о проникновении российских диверсионных групп в Ямполь якобы в гражданской одежде. На деле же украинские военные испугались группы беженцев.

    Передовые части ВС РФ форсировали реку Жеребец с севера от ранее занятого села Торское и вышли в восточный район Ямполя через бывшую страусиную ферму, в свое время единственную в ДНР, и перейдя полотно железной дороги. Ямполь – поселок протяженный, но малонаселенный, в нем нет высотных зданий и серьезной инфраструктуры, и удержать его ВСУ не сможет.

    Но куда более важной и перспективной целью является соседний Красный Лиман – крупный железнодорожный узел, прикрывающий собой прямую и самую короткую дорогу на Славянск. От Ямполя до Лимана буквально несколько километров, а от Лимана до Славянска менее 20 км по дефиле через поселок Райгородок между терриконами с севера и рекой Казенный Донец с юга.

    Примерно в этом же районе из реки Северский Донец вытекает знаменитый канал, призванный снабжать водой всю ДНР. Есть основания надеяться, что после установления полного контроля над руслом канала начнутся работы по его восстановлению, что радикально улучшит ситуацию с водоснабжением в крупных городах Донбасса.

    Оборона ВСУ на этом направлении долгое время держалась за счет как раз рубежей у Серебрянского лесничества и Кременского леса – крупнейшего лесного массива в ДНР и ЛНР. Противник удерживал здесь позиции с 2023 года.

    Постоянные бои превратили лес в апокалиптический пейзаж, за что у бойцов он получил название «Мертвый лес». Деревья изрублены пулями и снарядами. В последнее время эту картину дополнили отработанные оптоволоконные провода от нового поколения беспилотников.

    Противник использовал это крупное естественное рельефное препятствие как важную оборонительную позицию, которая одновременно прикрывала и расположенный рядом Северск и защищала путь на Славянск и Краматорск через Красный Лиман. Более того, характер местности позволял ВСУ удерживать эту позиции относительно небольшими силами, что превращало бои за Серебрянское лесничество в постоянное перемалывание деревьев в поисках врага. Линия боевого соприкосновения продвигалась вперед только тогда, когда от оборонительной позиции оставались только пеньки.

    Бои в Мертвом лесу в целом сильно отличались от всего, что мы видим в целом по линии боевого соприкосновения. Лесистый ландшафт не свойственен Новороссии и Донбассу, где преобладает открытая степь. В результате бои в Серебрянском лесничестве превратились в отдельную разновидность тактики спецоперации со своими специфическими навыками и приемами.

    Со временем в те части ВС РФ, которые освобождали лесничество, стали привлекать бойцов, обладающих навыками выживания в лесу, – бывших лесников, а также уроженцев российских северных регионов, Сибири и Якутии.

    Перелом случился в июле. ВСУ стали отходить на окраины леса ближе к Северску и Ямполю, постепенно теряя логистику. В конце концов они оказались прижаты к извилистой реке Северский Донец, а бои сместились южнее кромки леса, где противник пытался создать оборонительную линию у сел Серебрянка и Дроновка.

    Серебрянка несколько раз переходила из рук в руки, но уже в рамках операции по наступлению на Северск, а не в ходе зачистки Мертвого леса. Сам Северск хорошо укреплен, но ВСУ уже утратили предпольные позиции восточнее города. Проблемными остаются две высоты, но уже отмечался выход передовых групп ВС РФ к окраинам Северска через открытое пространство.

    Другое дело, что противник ранее делал ставку на цепочку укрепления восточнее и юго-восточнее города, а продвижение с севера со стороны лесничества в руководстве ВСУ опасным не считали. Сейчас же после занятия Дроновки северное направление на город представляет из себя открытую и не защищенную ничем кроме «завесы дронов» местность.

    Кроме того, на участке севернее и лесничества, и даже Красного Лимана российские войска в последние несколько дней продвинулись от Шандриголово в еще один лесной массив под названием «Святые горы». Он примыкает к реке Северский Донец и поселку Святогорск с его историческим монастырем. За ним открывается путь на Славянск непосредственно с северного направления.

    Таким образом, зачистка Серебрянского лесничества и выход на Ямполь и Красный Лиман в последние дни существенно изменили конфигурацию не только линии боевого соприкосновения, но и распределение направлений наступления российских войск. Уже можно говорить о начале на этом участке операции по приближению к Славянско-Краматорской агломерации. Речь идет уже не о дальних подходах к этой важнейшей позиции, а о непосредственном начале освобождения Славянска.

    Также линия боевого соприкосновения приблизилась к Северску, хотя пока к штурму этого города ВС РФ не приступали. Текущая задача первостепенной важности на этом направлении – бои за Серебрянку и выход на оперативный простор из лесничества на юг.

    Также южнее Северска противник признает продвижение ВС РФ в районе Григоровки с общим вектором опять же на Северск. Противник объявил эвакуацию района между Славянском и Красным Лиманом.

    Дополнительное напряжение для ВСУ создает чуть южнее активность российских десантников от Часов Яра, которые, встречая слабое сопротивление, расширяют зону контроля от города на север и северо-запад, то есть как в сторону Северска, так и на Дружковку и Краматорск. Уже заняты Марково и Майское. Иначе говоря, вокруг Часов Яра создается и буферная зона, и формируется выступ для начала движения на Славянско-Краматорскую агломерацию.

    Зачистка Серебрянского лесничества дополнительно закрепляет продвижение на еще одном участке линии боевого соприкосновения. Инициатива прочно удерживается у ВС РФ не только на каком-то отельном участке, скажем, у Гуляйполя или у Константиновки, но и на тех направлениях, где ВСУ, используя сложности рельефа, могли длительное время удерживать оборону. Оставление противником Северска и Красного Лимана сейчас – вопрос времени, хотя почти наверняка ВСУ попробует зацепить за железнодорожный узел. А далее уже открыта дорога на Славянск.

    Главное
    В ЕС решили установить единые ограничения выдачи виз россиянам
    В Польше нашли еще один упавший дрон
    Киев объявил о начале поставок закупленного НАТО оружия США
    Лавров: Киев отверг предложения США после саммита на Аляске
    Прокуратура решила проверить сообщения о пытках школьницы ершиком в Приморье
    Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях
    УЕФА обсудил смягчение санкций против российских футбольных команд

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль пошел на риск превращения в КНДР

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации