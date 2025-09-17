Российские войска открывают дорогу к Славянску

Tекст: Евгений Крутиков

Поступают сообщения о выходе передовых частей ВС РФ к населенному пункту Ямполь в ДНР и почти полной зачистке Серебрянского лесничества от противника. Речь идет о завершении освобождения территории Луганской народной республики. По последним подсчетам Генштаба ВС РФ, уже освобождено 99,7% территории ЛНР.

Находящаяся на рубеже Серебрянского лесничества 119-я бригада ВСУ оказалась в огневом мешке, ее позиции были расчленены и разобраны на части, несколько дней назад началась массовая сдача противника в плен, о чем заявляли командиры батальона спецназа «Ахмат». Оставшиеся отходят в сторону Ямполя и Северска. Украинские источники заявляют о проникновении российских диверсионных групп в Ямполь якобы в гражданской одежде. На деле же украинские военные испугались группы беженцев.

Передовые части ВС РФ форсировали реку Жеребец с севера от ранее занятого села Торское и вышли в восточный район Ямполя через бывшую страусиную ферму, в свое время единственную в ДНР, и перейдя полотно железной дороги. Ямполь – поселок протяженный, но малонаселенный, в нем нет высотных зданий и серьезной инфраструктуры, и удержать его ВСУ не сможет.

Но куда более важной и перспективной целью является соседний Красный Лиман – крупный железнодорожный узел, прикрывающий собой прямую и самую короткую дорогу на Славянск. От Ямполя до Лимана буквально несколько километров, а от Лимана до Славянска менее 20 км по дефиле через поселок Райгородок между терриконами с севера и рекой Казенный Донец с юга.

Примерно в этом же районе из реки Северский Донец вытекает знаменитый канал, призванный снабжать водой всю ДНР. Есть основания надеяться, что после установления полного контроля над руслом канала начнутся работы по его восстановлению, что радикально улучшит ситуацию с водоснабжением в крупных городах Донбасса.

Оборона ВСУ на этом направлении долгое время держалась за счет как раз рубежей у Серебрянского лесничества и Кременского леса – крупнейшего лесного массива в ДНР и ЛНР. Противник удерживал здесь позиции с 2023 года.

Постоянные бои превратили лес в апокалиптический пейзаж, за что у бойцов он получил название «Мертвый лес». Деревья изрублены пулями и снарядами. В последнее время эту картину дополнили отработанные оптоволоконные провода от нового поколения беспилотников.

Противник использовал это крупное естественное рельефное препятствие как важную оборонительную позицию, которая одновременно прикрывала и расположенный рядом Северск и защищала путь на Славянск и Краматорск через Красный Лиман. Более того, характер местности позволял ВСУ удерживать эту позиции относительно небольшими силами, что превращало бои за Серебрянское лесничество в постоянное перемалывание деревьев в поисках врага. Линия боевого соприкосновения продвигалась вперед только тогда, когда от оборонительной позиции оставались только пеньки.

Бои в Мертвом лесу в целом сильно отличались от всего, что мы видим в целом по линии боевого соприкосновения. Лесистый ландшафт не свойственен Новороссии и Донбассу, где преобладает открытая степь. В результате бои в Серебрянском лесничестве превратились в отдельную разновидность тактики спецоперации со своими специфическими навыками и приемами.

Со временем в те части ВС РФ, которые освобождали лесничество, стали привлекать бойцов, обладающих навыками выживания в лесу, – бывших лесников, а также уроженцев российских северных регионов, Сибири и Якутии.

Перелом случился в июле. ВСУ стали отходить на окраины леса ближе к Северску и Ямполю, постепенно теряя логистику. В конце концов они оказались прижаты к извилистой реке Северский Донец, а бои сместились южнее кромки леса, где противник пытался создать оборонительную линию у сел Серебрянка и Дроновка.

Серебрянка несколько раз переходила из рук в руки, но уже в рамках операции по наступлению на Северск, а не в ходе зачистки Мертвого леса. Сам Северск хорошо укреплен, но ВСУ уже утратили предпольные позиции восточнее города. Проблемными остаются две высоты, но уже отмечался выход передовых групп ВС РФ к окраинам Северска через открытое пространство.

Другое дело, что противник ранее делал ставку на цепочку укрепления восточнее и юго-восточнее города, а продвижение с севера со стороны лесничества в руководстве ВСУ опасным не считали. Сейчас же после занятия Дроновки северное направление на город представляет из себя открытую и не защищенную ничем кроме «завесы дронов» местность.





Кроме того, на участке севернее и лесничества, и даже Красного Лимана российские войска в последние несколько дней продвинулись от Шандриголово в еще один лесной массив под названием «Святые горы». Он примыкает к реке Северский Донец и поселку Святогорск с его историческим монастырем. За ним открывается путь на Славянск непосредственно с северного направления.

Таким образом, зачистка Серебрянского лесничества и выход на Ямполь и Красный Лиман в последние дни существенно изменили конфигурацию не только линии боевого соприкосновения, но и распределение направлений наступления российских войск. Уже можно говорить о начале на этом участке операции по приближению к Славянско-Краматорской агломерации. Речь идет уже не о дальних подходах к этой важнейшей позиции, а о непосредственном начале освобождения Славянска.

Также линия боевого соприкосновения приблизилась к Северску, хотя пока к штурму этого города ВС РФ не приступали. Текущая задача первостепенной важности на этом направлении – бои за Серебрянку и выход на оперативный простор из лесничества на юг.

Также южнее Северска противник признает продвижение ВС РФ в районе Григоровки с общим вектором опять же на Северск. Противник объявил эвакуацию района между Славянском и Красным Лиманом.

Дополнительное напряжение для ВСУ создает чуть южнее активность российских десантников от Часов Яра, которые, встречая слабое сопротивление, расширяют зону контроля от города на север и северо-запад, то есть как в сторону Северска, так и на Дружковку и Краматорск. Уже заняты Марково и Майское. Иначе говоря, вокруг Часов Яра создается и буферная зона, и формируется выступ для начала движения на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Зачистка Серебрянского лесничества дополнительно закрепляет продвижение на еще одном участке линии боевого соприкосновения. Инициатива прочно удерживается у ВС РФ не только на каком-то отельном участке, скажем, у Гуляйполя или у Константиновки, но и на тех направлениях, где ВСУ, используя сложности рельефа, могли длительное время удерживать оборону. Оставление противником Северска и Красного Лимана сейчас – вопрос времени, хотя почти наверняка ВСУ попробует зацепить за железнодорожный узел. А далее уже открыта дорога на Славянск.