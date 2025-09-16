  • Новость часаПять крупных банков России снизили ставки по вкладам
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 комментариев
    16 сентября 2025, 14:58 • Общество

    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Занятие небольшого села Ольговское на Запорожском направлении имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд. По целому ряду признаков, российские войска подступают к одному из ключевых узлов обороны ВСУ в Запорожской области, городу Гуляйполе. Как этого удалось достичь и какие перспективы откроются после его освобождения?

    Российские войска рывком заняли небольшое село Ольговское Запорожской области, в результате чего вошли в прямое соприкосновение с частями ВСУ, которые прикрывают Гуляйполе. ВС РФ наступают на запад на широком – примерно 40 км – фронте, постепенно сворачивая крупную и хорошо укрепленную линии обороны противника в Запорожской области.

    Позиции противника располагаются с запада на восток от Днепра до Гуляйполя статично примерно с того момента, когда был организован «контрнаступ» 2023 года. За это время Запорожский фронт ВСУ оброс укреплениями, но все они повернуты на юг, поскольку основное соприкосновение с ВС РФ до самого последнего времени шло именно по линии юг-север.

    Однако уже после освобождения Угледара и особенно Великой (Большой) Новоселки стала наглядно прорисовываться перспектива «сворачивания в рулон» Запорожского участка именно при движении с востока. Противник к такому повороту событий оказался не готов и с попыткой укрепить восточный фланг в районе Успеновки опоздал.

    Воины-дальневосточники после занятия Ольговки в понедельник продолжали движение дальше на запад на Успеновку и теперь с севера нависают над Полтавкой. После занятия с июля соседней Малиновки (той самой, что в старом советском фильме) единственным опонным пунктом противника на этом участке осталось село Успеновка, которое было за последние месяцы превращено в логистический хаб.

    Севернее этого участка после разгрома противника в Камышевахе и в тактическом выступе вокруг нее начался охват провисающих позиций ВСУ через территорию Днепропетровской области. ВС РФ уже на окраинах села Березовое. Далее на запад идет череда небольших сел по берегу реки Янчур, а перед Березовым противник закрепился уже непосредственно в полосе обороны в селе Терновое.

    На этом направлении события развиваются очень динамично, перемещение штурмовых групп между селами идет в высоком темпе. В результате линия боевого соприкосновения сдвигается на запад как бы рывками от одного занятого опорника противника к другому. Примерно по этому же сценарию ранее ломался фронтальный рубеж противника от Курахово до Богатыря. Все это заодно демонстрирует и тактическое умение командного состава, которое творчески переработало опыт предыдущих операций.

    Иными словами, в последние две недели на стыке западного и южного направлений образовались предпосылки для прорыва на открытом прямом участке.

    Продвижение российских войск на карте выглядит как «гвоздь», который вбивается вглубь и в тыл обороны противника севернее его главного оборонительного и логистического узла на этом направлении – Гуляйполя.

    Сейчас до этого населенного пункта по прямой 22 км. И как раз занятие в понедельник Ольговского создало огромные проблемы обороне ВСУ на линии Успеновка – Полтавка. Есть основания полагать, что первой будет занята уже полуокруженная Полтавка, а после этого все построения противника перед Гуляйполем потеряют всякий смысл.

    Река Янчур находится перед линией обороны ВСУ и уже не представляет из себя проблемы рельефа. Кроме того, постоянное давлении на ВСУ севернее, в Днепропетровской области, не оставляет противнику шанса на мобильную оборону. На самом северном участке этого направления – у населенного пункта Искра – в понедельник ВС РФ восстановили прежнюю линию боевого соприкосновения, из-за чего противник объявил эвакуацию из района Покровское – Левадное, еще одного логистического центра.

    Вообще в условиях быстрого перемещения российских штурмовых групп именно логистические узлы противника становятся наиболее уязвимыми.

    ВСУ раз за разом оказывается в тактических карманах, как это было на днях в Камышевахе, и не успевает перестроить свои линии снабжения, чтобы стабилизировать фронт. Постоянное отступление на восток не дает ВСУ времени и возможности хоть как-то определиться со следующей линией обороны.

    Казалось бы, еще буквально пару недель назад самым укрепленным центром снабжения называлась Темировка. А теперь это российский тыл.

    По тому же принципу, потеряв позиции по реке Янчур (Успенское – Полтавка), противнику придется отступать прямо до Гуляйполя. А это, в свою очередь, в целом изменит конфигурацию фронта на данном участке. «Сворачивание рулона» обороны противника в Запорожской области еще более ускорится, а после потери Гуляйполя станет необратимым из-за как раз неудачного расположения оборонительной линии противника с запада на восток.

    Вся российская группировка «Восток» получит возможность продвигаться как бы вдоль укрепленных позиций противника, избегая фронтальных атак.

    Сейчас противник скапливается в основном в Успеновке, что обусловлено не какими-то тактическими соображениями, а исключительно доступной ВСУ логистикой. Ограничение логистики на открытом пространстве в степи, где все как на ладони, дополнительно ослабляет возможности ВСУ к обороне.

    При этом поступает информация, что резервы ВСУ перебрасываются из Одесской области не на Гуляйпольское направление, а под Красноармейск. Обычно проходит примерно две недели до того момента, как командование в Киеве осознает опасность прорыва на каком-то новом участке и пытается его купировать за счет других направлений. Пока этот срок не настал, и местное командование ВСУ, на днях смененное Сырским за утрату Камышевахи и Темировки, может оперировать только теми частями, которые месяцами находились в Гуляйполе.

    Единственное, что пока позволяет противнику удерживать фронт – небольшое логистическое плечо. Но, с другой стороны, это же означает, что до Гуляйполя не так уж много осталось. Кроме позиции по реке Янчур, у ВСУ никаких устойчивых линий обороны больше просто нет. А значит, штурм или окружение Гуляйполя уже не за горами.

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина?

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю

Занятие небольшого села Ольговское на Запорожском направлении имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд. По целому ряду признаков, российские войска подступают к одному из ключевых узлов обороны ВСУ в Запорожской области, городу Гуляйполе. Как этого удалось достичь и какие перспективы откроются после его освобождения?

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

