Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области Украины

Tекст: Андрей Резчиков

Российские военные смогли проникнуть в Купянск в Харьковской области Украины через газовую трубу. Первым об этом сообщили украинские Telegram-каналы. Официальной информации об этом от российской стороны пока не поступало, однако военкоры тоже опубликовали кадры из трубы.

Как пишет украинское издание «Страна», «русские построили целую логистическую артерию», «входы в трубу находятся в районе Лимана Первого». На кадрах военные рассказывают, что для передвижения в трубе длиной четыре километра используют низкие лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. «Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – пишет издание.

Также сообщается, что российские бойцы уже без серьезных потерь добираются до Радьковки (село в Купянском районе), перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредотачиваются в Купянске.

Купянск расположен на берегах реки Оскол в 85 километрах по прямой и 110 километрах по трассе от Харькова. Это один из ключевых опорных пунктов украинской обороны в восточной части Харьковской области. В феврале 2022 года город был освобожден российскими войсками, но в сентябре того же года перешел под контроль Украины в ходе контрнаступления. Если российским войскам вновь удастся освободить город, это позволит продвинуться дальше на запад в этой части области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже заявил, что ситуация в Купянске и на его окраинах якобы находится под контролем украинских войск. Там говорят, что три нитки трубопровода, который использовали российские бойцы для перемещения, «уже повреждены и затоплены», а четвертая «находится под контролем сил обороны». Однако глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что штурмовые группы ВС РФ действительно находятся в городе.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц напомнил о недавнем заявлении начальника Генштаба Валерия Герасимова, который в конце августа заявил о практически полной блокировке Купянска российской группировкой войск «Запад» и освобождении около половины его территории. Уже тогда Коц предположил, что «может опять по трубам пролезли».

«Многие не верили в успех. Дескать, российские флаги отправили демонстрировать одиночек-смертников. А на самом деле контроля над этими районами нет. Но если бы там был противник, он бы уже продемонстрировал украинские флаги в тех же точках. С издевательскими комментариями. А этого не последовало», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

Напомним, в марте этого года российские военные успешно провели в Курской области операцию «Поток» («Труба»), что позволило нанести внезапный удар противнику и освободить город Суджа. В операции участвовали более 800 российских бойцов, которые прошли по подземному газопроводу около 15 километров и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи. Все это позволило заметно ускорить военную кампанию по полному освобождению Курской области от ВСУ.

«То, что российские военные снова смогли использовать для перемещения газовую трубу, в первую очередь важно для обеспечения безопасной логистики.

Сейчас в ходе штурмовых действий людей гибнет меньше, чем на такелаже – подвозе всего самого необходимого бойцам на переднем крае», – отметил военкор Федор Громов.

По его словам, снабжение группировки, которая находится на западном берегу реки Оскол под землей и не подвергается ударам дронов, – это очень выгодный козырь. «Безопасная логистика – это все», – добавил собеседник.

При этом использование газовой трубы несет в себе немалые риски. «Я общался с участниками курской операции «Поток», они рассказывали, что это было самое сложное и опасное мероприятие, в котором они когда-либо участвовали. В трубе могут быть остатки газа... Человеку также тяжело находиться в замкнутом пространстве, то есть это давление на психику», – пояснил эксперт.

Однако использование технических средств для передвижения по трубе упрощает задачу. Более того, подчеркивает Громов, противник не смог обеспечить круглосуточное наблюдение за выходом из трубы, где для российских штурмовиков существуют основные угрозы.

По мнению собеседника, российским военным удалось приспособить для передвижения существующую трубу, а не прокладывать новую. «Я полагаю, мы в очередной раз удачно воспользовались старыми подземными коммуникациями. До этого у нас было минимум три подобных успешных операции. Так мы заходили в Авдеевку, в пригороды Дзержинска (Торецк) и Суджу в Курской области. Но это не чисто наше ноу-хау. Во время битвы за Волчанск, которая продолжается до сих пор, украинские войска в прошлом году использовали городские подземные коммуникации, чем сильно замедлили наше продвижение», – напомнил военкор.

«Российские военные хорошо освоили этот вид скрытного передвижения. Такую же тактику использовали моджахеды, когда воевали против советских войск. Этот сложный, но эффективный метод дает преимущества в том плане, что происходит рывок на много километров вперед. Бойцы могут невредимыми достичь конечной цели, неожиданно выйдя в тыл противнику и нанести ему удар», – добавляет Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

По словам эксперта, подобные операции вносят сумятицу в стан врага, появляются возможности зажать его сразу с фронта и с тыла.

«Все это создает условия для быстрого вытеснения или рассеивания украинских боевиков или быстрого освобождения населенного пункта», – полагает спикер.

По мнению собеседника, подземные коммуникации можно использовать и для логистики, но «как самый запасной вариант», потому что эффективнее, по его словам, такие задачи решают дроны и другая робототехника. «Лежаки на колесах сложно контролировать, они могут застревать под нагрузкой», – полагает Перенджиев.