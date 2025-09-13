  • Новость часаПутин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск
    Глава Минобороны Белоруссии Хренин оценил готовность войск на учениях
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    Военкор Котенок показал передвижение бойцов по газовым трубам в Купянске
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с ВСУ
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    14 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    11 комментариев
    13 сентября 2025, 18:20 • Общество

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области Украины

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города?

    Российские военные смогли проникнуть в Купянск в Харьковской области Украины через газовую трубу. Первым об этом сообщили украинские Telegram-каналы. Официальной информации об этом от российской стороны пока не поступало, однако военкоры тоже опубликовали кадры из трубы.

    Как пишет украинское издание «Страна», «русские построили целую логистическую артерию», «входы в трубу находятся в районе Лимана Первого». На кадрах военные рассказывают, что для передвижения в трубе длиной четыре километра используют низкие лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. «Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – пишет издание.

    Также сообщается, что российские бойцы уже без серьезных потерь добираются до Радьковки (село в Купянском районе), перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредотачиваются в Купянске.

    Купянск расположен на берегах реки Оскол в 85 километрах по прямой и 110 километрах по трассе от Харькова. Это один из ключевых опорных пунктов украинской обороны в восточной части Харьковской области. В феврале 2022 года город был освобожден российскими войсками, но в сентябре того же года перешел под контроль Украины в ходе контрнаступления. Если российским войскам вновь удастся освободить город, это позволит продвинуться дальше на запад в этой части области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

    Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже заявил, что ситуация в Купянске и на его окраинах якобы находится под контролем украинских войск. Там говорят, что три нитки трубопровода, который использовали российские бойцы для перемещения, «уже повреждены и затоплены», а четвертая «находится под контролем сил обороны». Однако глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что штурмовые группы ВС РФ действительно находятся в городе.

    Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц напомнил о недавнем заявлении начальника Генштаба Валерия Герасимова, который в конце августа заявил о практически полной блокировке Купянска российской группировкой войск «Запад» и освобождении около половины его территории. Уже тогда Коц предположил, что «может опять по трубам пролезли».

    «Многие не верили в успех. Дескать, российские флаги отправили демонстрировать одиночек-смертников. А на самом деле контроля над этими районами нет. Но если бы там был противник, он бы уже продемонстрировал украинские флаги в тех же точках. С издевательскими комментариями. А этого не последовало», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    Напомним, в марте этого года российские военные успешно провели в Курской области операцию «Поток» («Труба»), что позволило нанести внезапный удар противнику и освободить город Суджа. В операции участвовали более 800 российских бойцов, которые прошли по подземному газопроводу около 15 километров и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи. Все это позволило заметно ускорить военную кампанию по полному освобождению Курской области от ВСУ.

    «То, что российские военные снова смогли использовать для перемещения газовую трубу, в первую очередь важно для обеспечения безопасной логистики.

    Сейчас в ходе штурмовых действий людей гибнет меньше, чем на такелаже – подвозе всего самого необходимого бойцам на переднем крае», – отметил военкор Федор Громов.

    По его словам, снабжение группировки, которая находится на западном берегу реки Оскол под землей и не подвергается ударам дронов, – это очень выгодный козырь. «Безопасная логистика – это все», – добавил собеседник.

    При этом использование газовой трубы несет в себе немалые риски. «Я общался с участниками курской операции «Поток», они рассказывали, что это было самое сложное и опасное мероприятие, в котором они когда-либо участвовали. В трубе могут быть остатки газа... Человеку также тяжело находиться в замкнутом пространстве, то есть это давление на психику», – пояснил эксперт.

    Однако использование технических средств для передвижения по трубе упрощает задачу. Более того, подчеркивает Громов, противник не смог обеспечить круглосуточное наблюдение за выходом из трубы, где для российских штурмовиков существуют основные угрозы.

    По мнению собеседника, российским военным удалось приспособить для передвижения существующую трубу, а не прокладывать новую. «Я полагаю, мы в очередной раз удачно воспользовались старыми подземными коммуникациями. До этого у нас было минимум три подобных успешных операции. Так мы заходили в Авдеевку, в пригороды Дзержинска (Торецк) и Суджу в Курской области. Но это не чисто наше ноу-хау. Во время битвы за Волчанск, которая продолжается до сих пор, украинские войска в прошлом году использовали городские подземные коммуникации, чем сильно замедлили наше продвижение», – напомнил военкор.

    «Российские военные хорошо освоили этот вид скрытного передвижения. Такую же тактику использовали моджахеды, когда воевали против советских войск. Этот сложный, но эффективный метод дает преимущества в том плане, что происходит рывок на много километров вперед. Бойцы могут невредимыми достичь конечной цели, неожиданно выйдя в тыл противнику и нанести ему удар», – добавляет Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По словам эксперта, подобные операции вносят сумятицу в стан врага, появляются возможности зажать его сразу с фронта и с тыла.

    «Все это создает условия для быстрого вытеснения или рассеивания украинских боевиков или быстрого освобождения населенного пункта», – полагает спикер.

    По мнению собеседника, подземные коммуникации можно использовать и для логистики, но «как самый запасной вариант», потому что эффективнее, по его словам, такие задачи решают дроны и другая робототехника. «Лежаки на колесах сложно контролировать, они могут застревать под нагрузкой», – полагает Перенджиев.

    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    Пленный ВСУ рассказал о сектантских ритуалах «Азова»
    В Норвегии объяснили ложь запада о якобы глушении GPS Россией
    Канада вызвала посла России после инцидента с дронами в Польше
    Заслуженный врач Ариэль утонул в Петербурге
    Родченков рассказал о психических трудностях после переезда в США
    Легендарный болельщик «Ак Барса» пропал без вести, спасая беременную женщину

    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    «"Спектакль" с беспилотниками» надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области Украины

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Запад стирает основу существования народа, сохраненного в СССР

    Похоже, стремление Латвии отделиться от русского мира и влиться в западный привело к неприятному для латышей результату. Истребляя русский язык, местные националисты не заметили, как латышские дети стали вместо него говорить вовсе не на латышском – и теперь, по оценке экспертов, это «будет иметь катастрофические последствия». О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

