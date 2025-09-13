На Украине спрогнозировали переброску резервов ВСУ к Купянску

Tекст: Валерия Городецкая

Причиной может послужить операция российских военных «Труба-3», в ходе которой они продвинулись по газопроводу к этому городу, пишет издание «Страна», передает «Российская газета».

Авторы материала отмечают, что усиление этого участка приведет к ослаблению других позиций украинских войск. В издании добавили, что при возникновении проседания на других направлениях командование будет вынуждено вновь перебрасывать военных, что может повторяться и далее.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

Сообщалось, что ВС России вытеснили ВСУ из части Купянска.