Эрдоган и Орбан решили обсудить план США по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пройдут в понедельник в Стамбуле, передает ТАСС.

Как сообщил турецкий дипломатический источник, ключевым вопросом обсуждения станет инициатива США, связанная с урегулированием конфликта на Украине.

Орбан уже прибыл в крупнейший город Турции, где состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Турцией и Венгрией. На встрече лидеры намерены рассмотреть внешнеполитическую повестку и обсудить совместные посреднические усилия по урегулированию ситуации.

По данным источника агентства, обсуждение американской инициативы займет центральное место в переговорах. По итогам диалога двух лидеров ожидается совместное заявление для представителей СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отметила, что пока не получала сообщений о согласии Киева на переговоры по плану Трампа. Financial Times указала, что команде Зеленского якобы дали определенные сроки для принятия мирного плана. Посол Украины в США заявила, что новый план Вашингтона считает бессмысленным.