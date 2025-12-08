Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.11970 комментариев
Эрдоган и Орбан решили обсудить план США по Украине
Инициатива США по урегулированию конфликта на Украине войдет в повестку переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Стамбуле, сообщил турецкий дипломатический источник.
Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пройдут в понедельник в Стамбуле, передает ТАСС.
Как сообщил турецкий дипломатический источник, ключевым вопросом обсуждения станет инициатива США, связанная с урегулированием конфликта на Украине.
Орбан уже прибыл в крупнейший город Турции, где состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Турцией и Венгрией. На встрече лидеры намерены рассмотреть внешнеполитическую повестку и обсудить совместные посреднические усилия по урегулированию ситуации.
По данным источника агентства, обсуждение американской инициативы займет центральное место в переговорах. По итогам диалога двух лидеров ожидается совместное заявление для представителей СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отметила, что пока не получала сообщений о согласии Киева на переговоры по плану Трампа. Financial Times указала, что команде Зеленского якобы дали определенные сроки для принятия мирного плана. Посол Украины в США заявила, что новый план Вашингтона считает бессмысленным.