Tекст: Катерина Туманова

По словам украинских чиновников, на Украину оказывается сильное давление, требующее от нее скорейшего принятия масштабного мирного плана, разработанного администрацией Трампа совместно с Москвой с целью положить конец войне России в стране.

Мирный план из 28 пунктов, одобренный президентом Дональдом Трампом в четверг и разработанный переговорщиками из США и России, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева, которые нарушат его давние красные линии.

«Чиновники заявили, что официальные лица США ожидают от Зеленского подписания соглашения «до Дня благодарения» в четверг на следующей неделе, с целью представить мирное соглашение в Москве позднее в этом месяце и завершить [мирный] процесс к началу декабря», – пишет Financial Times (FT).

Соблюдение этих сроков представляется крайне маловероятным, поскольку в офисе Зеленского заявили, что есть несколько пунктов, которые являются четкими красными линиями для Киева, пишет газета.

Они добавили, что работают над встречными предложениями для представления американской стороне.

«В офисе Зеленского заявили, что президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может способствовать активизации дипломатии», – сказано в статье.

Однако Киев «согласился работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое завершение войны», к тому же Зеленский рассчитывает в ближайшие дни поговорить с Трампом о «существующих дипломатических возможностях и ключевых моментах, необходимых для достижения мира», отметила FT.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. NBC News сообщил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине.

А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева. А посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина назвала бессмысленным новый план США.