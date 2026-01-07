Российские силовики назвали число дезертиров на Украине

Tекст: Катерина Туманова

«По различным данным, на Украине в настоящий момент числятся в самовольном оставлении части около 300 тысяч человек», – приводит РИА «Новости» данные источника.

По данным на конец декабря, с начала 2025 года более 200 тыс. военнослужащих ВСУ были отмечены как дезертиры или самовольно покинувшие части.

Согласно информации украинских правоохранительных органов, с января по октябрь 2025 года было зафиксировано свыше 176 тыс. подобных случаев, после чего публикация официальной статистики прекратилась.

Оценки указывают, что общее число дезертиров за 2025 год составило не менее 214 тыс. человек.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ, а также о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.



