Два дома повреждены в Волгоградской области после атаки дронов ВСУ
Как и во все предыдущие выходные и праздничные дни подразделения ПВО Минобороны России защищают небо от террористических атак, однако два дома в Ильевке оказались повреждены, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в п. Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и муниципального образования проводят работы по ликвидации последствий и оценке ущерба», – сказано в Telegram-канале администрации Волгоградской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.