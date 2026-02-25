На Камчатке при расчистке дорог от снега погиб ребенок

В Петропавловске-Камчатском ребенок погиб под колесами спецтехники

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ребенок погиб под колесами спецтехники во время расчистки дорог от наледи в Петропавловске-Камчатском. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Телеграм-канале сообщил, что трагедия случилась на улице Королева из-за безответственной организации работ по уборке снега и наледи. Он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал немедленно оказать всю необходимую помощь.

Солодов заявил: «В Петропавловске-Камчатском страшная трагедия – из-за безответственной работы по расчистке дорог от наледи погиб ребенок. Мои глубочайшие соболезнования семье, необходимую помощь окажем незамедлительно. Все виновные в этой халатности – от подрядчика до госслужащих – ответят по всей строгости».

По словам губернатора, причиной трагедии стали гололед, плохое содержание проезда и несвоевременная уборка снега. Он поручил провести проверку и добиться наказания для всех виновных, включая подрядчиков, должностных лиц городской администрации и водителя спецтехники. Город сейчас находится под влиянием циклона, сопровождаемого метелью и гололедицей. На Камчатке сохраняется режим чрезвычайной ситуации после серии январских циклонов.

Ранее на Камчатке под завалами снега за сутки погибли два человека. До этого в результате обильных снегопадов на Пущинских источниках Камчатки потерялась группа из пяти взрослых и трех детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в регионе фиксировались самые высокие сугробы в России.