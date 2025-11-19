Песков опроверг новости о новациях в украинском урегулировании

Tекст: Елизавета Шишкова

Переговоры между Россией и США по возможным новациям в украинском урегулировании не ведутся, передает ТАСС.

Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге слухи западных СМИ, подчеркнув, что власти России не обсуждают с американской стороной изменений по сравнению с прежними договоренностями, достигнутыми в Анкоридже.

Пескова попросили прокомментировать статью портала Axios, где говорилось о якобы существующих секретных консультациях России и США по новому плану по Украине. В ответ он отметил: «Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить».

По словам Пескова, после обсуждений вопроса украинского урегулирования президентами Путиным и Трампом в Анкоридже никакие дополнительные новации не прорабатывались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия не планирует никаких встреч с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом после его визита в Киев.

Ранее Axios сообщал, что американская администрация якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

Песков сообщал, что российская сторона не получала никакой информации из Киева.