Полянский: Россия ждёт отклика США на предложение Путина по лимитам ДСНВ
Москва надеется на поддержку инициативы президента России Владимира Путина по ДСНВ со стороны Вашингтона, сообщил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, прежде занимавший пост первого заместителя постпреда РФ при ООН.
По его словам, сфера контроля вооружений остается единственной, где новый курс США во главе с президентом Дональдом Трампом пока не пересмотрен, а существовавшие договоренности прежде подвергались систематическому разрушению со стороны Вашингтона.
Полянский подчеркнул, что на сегодня единственным действующим соглашением остался Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2026 года.
«Рассчитываем, что американцы в итоге откликнутся на инициативу Владимира Владимировича Путина о сокращении количественных лимитов по ДСНВ в виде добровольных самоограничений», – сказал он ТАСС.
Полянский добавил, что на площадке ООН импульс от новых подходов Трампа ощущается не только по украинскому досье.
«Наши американские коллеги теперь ставят на голосование и голосуют против многих резолюций ГА ООН, содержащих упоминания гендерных, климатических и развитийных установок, которые раньше США вместе с европейцами рьяно продвигали», – сообщил дипломат.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров в октябре сообщал, что вопрос продления ДСНВ уже не рассматривается, а Россия до февраля 2026 года соблюдает количественные ограничения по договору. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ. Белый дом назвал приоритетом восстановление стратегической стабильности с Россией.