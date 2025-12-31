Полянский: Россия ждёт отклика США на предложение Путина по лимитам ДСНВ

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, сфера контроля вооружений остается единственной, где новый курс США во главе с президентом Дональдом Трампом пока не пересмотрен, а существовавшие договоренности прежде подвергались систематическому разрушению со стороны Вашингтона.

Полянский подчеркнул, что на сегодня единственным действующим соглашением остался Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2026 года.

«Рассчитываем, что американцы в итоге откликнутся на инициативу Владимира Владимировича Путина о сокращении количественных лимитов по ДСНВ в виде добровольных самоограничений», – сказал он ТАСС.

Полянский добавил, что на площадке ООН импульс от новых подходов Трампа ощущается не только по украинскому досье.

«Наши американские коллеги теперь ставят на голосование и голосуют против многих резолюций ГА ООН, содержащих упоминания гендерных, климатических и развитийных установок, которые раньше США вместе с европейцами рьяно продвигали», – сообщил дипломат.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров в октябре сообщал, что вопрос продления ДСНВ уже не рассматривается, а Россия до февраля 2026 года соблюдает количественные ограничения по договору. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ. Белый дом назвал приоритетом восстановление стратегической стабильности с Россией.