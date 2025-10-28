Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Лавров заявил об отсутствии переговоров по продлению ДСНВ
Вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений уже не рассматривается, а Россия до февраля 2026 года соблюдает количественные ограничения по договору по решению президента, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Переговоры о дальнейшем продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений уже не ведутся, передает ТАСС.
Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что вопрос продления соглашения исключен с повестки после прекращения Россией участия в нем.
Лавров заявил: «Ни о каком продлении давно речь не идет. Речь идет о том, что, когда мы прекратили участие в этом соглашении, в качестве жеста доброй воли президент Путин принял решение, что до истечения сроков его действия в феврале 2026 года мы будем соблюдать количественные ограничения на те категории стратегических вооружений, которые подпадают под Договор СНВ-3».
Кроме того, по словам главы МИД, обсуждение нового договора возможно только при наличии принципиально иной атмосферы между Россией и США, хотя определенный прогресс в диалоге уже наметился. Однако для серьезных шагов требуется принципиально иной уровень отношений между странами.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года еще год придерживаться ограничений по ДСНВ. Он отметил, что для России вопрос продления ДСНВ не является критичным.
Россия не видит возможности возобновления обмена информацией по ДСНВ с Соединенными Штатами.