Билеты на закрытие Олимпиады в Италии подорожали до 950 евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стоимость билетов на церемонию закрытия Олимпийских игр в Италии начинается от 950 евро, сообщает РИА «Новости». Организаторы предупредили о высоком спросе на билеты за десять часов до начала мероприятия. Самая высокая категория билетов ранее продавалась с рук за 3500 евро. Накануне церемонии в продаже появились более доступные билеты на боковые места по обеим сторонам сцены – 950 евро за штуку, а с учетом налогов цена доходила до 978,50 евро на человека.

На официальном портале Игр отмечен высокий спрос: страница продажи говорит о «последних билетах». Обладатели достаточных средств могут приобрести билеты для всей семьи – четыре билета средней категории B стоят 7416 евро, а самые дешевые места обходятся в 3914 евро за четыре билета. Организаторы уточнили, что трибуны античного амфитеатра Арена-ди-Верона могут вместить около 12 тысяч зрителей.

Многие жители Вероны выразили удивление ценовой политикой, исключающей возможность посещения события простыми людьми. «То есть нам, семье из трех человек, поход на такое мероприятие стоил бы несколько тысяч евро. Не знаю, кто бы мог себе это позволить», – заявила управляющая кафе Кьяра.

Церемония пройдет в воскресенье и станет первым случаем проведения олимпийского события на Арена-ди-Верона. В программе – парад спортсменов, выступления официальных лиц, гашение олимпийского огня и передача эстафеты следующим зимним Играм 2030 года во Франции. Италию в роли знаменосцев представят биатлонистка Лиза Виттоцци и конькобежец Давиде Гьотто. Темой церемонии станет «Beauty in Action» – красота в движении. В шоу примут участие знаменитый танцовщик Роберто Болле, певец Акилле Лауро и диджей Габри Понте.

