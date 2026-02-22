Ограничения на прием самолетов сняли в аэропортах Москвы

Tекст: Дарья Григоренко

Как указывается в Telegram-канале Росавиации, ранее введенные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Между тем петербургский аэропорт Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов в Москву. В администрации аэропорта обратились к пассажирам с просьбой: «В ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву. В воздушном пространстве столицы введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов», – говорится в Telegram-канале Пулково.

Пассажирам рекомендовано внимательно следить за обновлениями в онлайн-табло аэропорта и обращать внимание на объявления в терминале.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. В аэропортах Москвы приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.