Синоптик: метеорологическая весна придет в Москву в марте

Синоптики предсказали несколько эпизодов метеорологической весны в Москве до середины марта

Tекст: Денис Тельманов

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прогнозирует приход метеорологической весны в столицу в середине марта, передает РИА «Новости». По ее словам, уже в конце января средняя температура будет устойчиво положительной, что свидетельствует о временном приходе весны.



Позднякова уточнила, что такие температурные колебания могут повториться несколько раз. «Я думаю, что метеорологическая весна в этом году придет где-то в середине марта месяца. Собственно говоря, у нас сейчас состояние метеорологической весны,» – отметила она.

Также она добавила, что март в Москве обещает быть с положительной температурной аномалией, что подтверждает раннее наступление весны.

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