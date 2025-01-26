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    Зеленский и Урсула пытаются убрать лидера Словакии изнутри
    Зеленский попытался оправдаться за запрет переговоров с Путиным
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном
    Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана «западной демократией»
    Роскосмос показал спутниковый снимок угрожающего Британии айсберга
    Задержанных за теракт на РЖД россиян обвинили в атаке на военный аэродром
    Команда Трампа раскололась из-за пошлин
    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    26 января 2025, 03:50 • Новости дня

    Синоптик: метеорологическая весна придет в Москву в марте

    Синоптики предсказали несколько эпизодов метеорологической весны в Москве до середины марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая весна в Москве будет приходить несколько раз, а окончательно установится в середине марта.

    Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прогнозирует приход метеорологической весны в столицу в середине марта, передает РИА «Новости». По ее словам, уже в конце января средняя температура будет устойчиво положительной, что свидетельствует о временном приходе весны.

    Позднякова уточнила, что такие температурные колебания могут повториться несколько раз. «Я думаю, что метеорологическая весна в этом году придет где-то в середине марта месяца. Собственно говоря, у нас сейчас состояние метеорологической весны,» – отметила она.

    Также она добавила, что март в Москве обещает быть с положительной температурной аномалией, что подтверждает раннее наступление весны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в четверг прогнозируется облачная погода с температурой до минус двух градусов и небольшим снегом, а ночью температура опустится до минус пяти градусов. Клещи возобновляют активность при благоприятных условиях, такими как теплые зимы и удлинение светового дня, предупреждает Роспотребнадзор.

    На Северо-Запад России, после продолжительной оттепели, обрушатся морозы до минус 40 градусов, сопровождаемые метелями и сильным ветром, что уже вызвало нарушение движения на дорогах и переход на удаленную работу в Мурманской области.

    25 января 2025, 11:45 • Новости дня
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

    Читатели французского издания Le Figaro активно реагируют на заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости»

    Один из комментаторов, Patin-couffin, отметил, что Зеленский является главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    «Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной», – указал он.

    Другой читатель, Lisk, призвал к остановке конфликта, подчеркнув, что западные страны оказались в затруднительном положении.

    «Пора остановиться, учитывая, что мы разорены. США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище», – отметил комментатор.

    В комментариях также выражается недовольство отсутствием действий со стороны европейских лидеров. «Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы...», – отметил Steak-frites.

    Читатель Jack Finance выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа.

    «Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей», – подытожил он.

    Накануне Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

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    25 января 2025, 07:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре

    Военные ликвидировали часть окруженных украинских солдат в Часовом Яре ДНР

    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили часть украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска уничтожили часть солдат ВСУ, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, передает ТАСС.

    «Часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления», – заявил он. При этом Марочко отметил, что российские войска продолжают подавлять огневые точки противника и пресекать попытки украинских солдат вырваться из окружения.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    25 января 2025, 05:45 • Новости дня
    Власти обратились за помощью в задержании актера Смольянинова

    Правоохранители обратились к Латвии за содействием в деле против Смольянинова

    Власти обратились за помощью в задержании актера Смольянинова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера Артура Смольянинова за фейки об армии и возбуждение ненависти.

    Как сообщает РИА «Новости», российские правоохранительные органы обратились к государству, где, предположительно, находится актер Артур Смольянинов, с просьбой о правовой помощи в расследовании уголовного дела против него.

    Смольянинов обвиняется в возбуждении ненависти и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. В конце октября Басманный суд Москвы заочно арестовал актера. В случае его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны, он будет заключен под стражу. Также Смольянинов объявлен в международный розыск.

    Есть предположение, что актер находится в Латвии, так как недавно он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, заблокирована в России)  видеозапись с геотегом Юрмалы. Кроме того, он использовал геотеги из других городов Европы, включая Берлин и Ниццу. Также известно, что Смольянинов выступал с концертами в Париже и США.

    В январе 2023 года Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае этого же года — в перечень террористов и экстремистов.

    До этого сообщалось, что Смольянинов накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тыс. рублей, включая штраф за дискредитацию армии.

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    25 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном

    Суд в Курске арестовал военного ВСУ за изнасилование и убийство шести жительниц села Русское Поречное

    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области, сообщили в суде.

    По данным следствия, Фабрисенко вместе с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли границу России. В период с 29 сентября по 1 октября они совершили ряд преступлений, включая убийства и насилие над шестью жительницами села. Преступления классифицируются по статьям о террористическом акте и действиях против половой неприкосновенности, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба судебной системы региона уточнила, что Фабрисенко служил в штурмовой бригаде ВФУ. Обвинения предъявлены по статьям 205 и 131 УК РФ. Преступления были совершены с особой жестокостью, уточняют следственные органы.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Позже число найденных тел в подвалах в Русском Поречном увеличилось до девяти. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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    25 января 2025, 17:13 • Новости дня
    Задержанных за теракт на РЖД россиян обвинили в атаке на военный аэродром

    Россиян Косяченко и Туриеву обвинили в минировании военных объектов и атаке на аэродром при помощи БПЛА

    Задержанных за теракт на РЖД россиян обвинили в атаке на военный аэродром
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанные за теракт на объектах РЖД россияне Максим Косяченко и Татьяна Туриева обвиняются в атаке на военный аэродром с использованием БПЛА и минировании объектов Минобороны России, следует из материалов уголовного дела.

    Согласно материалам дела, 16 августа 2023 года Косяченко и другие лица совершили атаку с использованием БПЛА на территории аэродрома Министерства обороны России. В связи с этим возбуждено дело по статье «террористический акт». Косяченко и Туриева также обвиняются в минировании объектов Минобороны, и их вина подтверждается свидетельскими показаниями. Эти эпизоды стали частью более крупного дела об атаке на объекты РЖД в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, передает ТАСС.

    Косаченко и Туриеву задержали в сентябре 2023 года. Изначально дело касалось одного эпизода теракта, связанного с заданиями, полученными через мессенджеры Viber и Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины, на осуществление терактов на двух объектах железной дороги. В каком регионе России были повреждены объекты, в материалах не уточняется. В ходе расследования были обнаружены новые эпизоды террористической деятельности, которые были объединены в единое производство.

    Ранее суд в Москве арестовал заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова, который обвиняется в подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору, связанного с запрещенной организацией «Артподготовка».

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    25 января 2025, 06:43 • Новости дня
    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу

    Украинских военных обучали для нападения на Суджу на базе в Северном Йоркшире

    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу
    @ REUTERS/Maksym Kishka

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

    Украинский военнослужащий по имени Валерий сообщил об обучении его и других солдат ВСУ британскими инструкторами на военной базе в Северном Йоркшире, передает РИА «Новости». По его словам, их готовили для нападения на Суджу в Курской области в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

    Видео, снятое на военной базе, показывает украинских солдат, отрабатывающих упражнения по штурму зданий и стрельбе. Валерий отметил: «После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу».

    По словам посла по особым поручениям российского МИД Родиона Мирошника, подготовка солдат ВСУ британскими инструкторами свидетельствует о причастности Лондона к нападению на Курскую область.

    Ранее сообщалось, что британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных стрельбе из гранатомета. При этом обучение велось на специальном полигоне в присутствии переводчиков.

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    25 января 2025, 19:40 • Новости дня
    Зеленский попытался оправдаться за запрет переговоров с Путиным

    Зеленский оправдал указ о запрете переговоров с Путиным «обстоятельствами момента»

    Tекст: Вера Басилая

    Указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был продиктован обстоятельствами на момент его подписания, передает ТАСС.

    По его словам, решение о запрете переговоров было принято из-за множества теневых политических процессов, в которые были вовлечены депутаты Украины, евродепутаты и США.

    «Запретил кому угодно проводить переговоры», – заявил Зеленский.

    При этом Зеленский отметил, что формат возможных будущих переговоров пока не ясен, но в них, вероятно, примут участие Украина, США, Европа и Россия.

    Риторика Киева начала меняться после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который высказывал намерение положить конец украинскому конфликту. Вступив в должность, Трамп выразил желание обсудить вопрос с Путиным и заявил, что Зеленский готов заключить сделку для завершения конфликта.

    Напомним, Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта на Украине, поскольку он запретил себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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    25 января 2025, 21:02 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок угрожающего Британии айсберга

    Роскосмос показал фото айсберга А23а, угрожающего британскому острову Южная Георгия

    Tекст: Вера Басилая

    Российский спутник «Метеор-М» сфотографировал крупнейший айсберг A23a, весящий триллион тонн, который движется к британскому острову Южная Георгия, находящемуся в южной части Атлантического океана, сообщили в Роскосмосе.

    Фото айсберга опубликовано в Telegram-канале Роскосмоса. Российский спутник «Метеор-М» зафиксировал крупнейший в мире айсберг A23a, который двигается в сторону британского острова Южная Георгия. Площадь айсберга составляет 3672 квадратных километров, а вес – почти триллион тонн.

    Айсберг A23a, который вдвое больше по площади, чем Санкт-Петербург, откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году. Более тридцати лет он находился на мели в море Уэдделла, однако в середине ноября 2023 года «проснулся» и начал движение. В результате дрейфа айсберг вышел на чистую воду.

    Как сообщает главный специалист Полина Солощук, айсберг A23a из-за таяния начал сокращаться в размерах. За последний год он потерял около 9% своей площади и преодолел около 1400 километров. Несмотря на это, он остается серьезной угрозой для острова Южная Георгия.

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    25 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Страны НАТО потратили на Украину 191 млрд долларов за три года
    Страны НАТО потратили на Украину 191 млрд долларов за три года
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов, свидетельствуют расчеты по данным украинского минфина, Кильского университета и открытых данных.

    Согласно данным, основная часть этой помощи была направлена на военные нужды и составила 133,4 млрд долларов. Финансовая помощь, поддерживающая социальные расходы бюджета Украины, составила 43,3 млрд, а гуманитарная помощь – 13,4 млрд, передает РИА «Новости».

    Вклад США составил 54% от общего объема помощи, что соответствует 103,8 млрд долларов. Из этой суммы 68,9 млрд долларов пошли на поставки вооружений, 31,2 млрд – на финансовую поддержку бюджета и 3,7 млрд – на гуманитарную помощь.

    Германия предоставила Украине 17 млрд долларов, что составляет 8,9% от общего объема помощи НАТО. Великобритания внесла 14,8 млрд долларов или 7,7% от всей помощи.

    Другие значительные доноры – Канада с 8,3 млрд долларов, Дания с 7,95 млрд, Нидерланды с 7,5 млрд, Швеция с 5,3 млрд, Франция с 4,8 млрд, Польша с 3,9 млрд и Норвегия с 3 млрд долларов.

    Остальные 22 страны НАТО предоставили совокупно 14,8 млрд долларов, что составляет 7,7% от общего финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поражение Киева заставит Запад увеличить траты на сдерживание России до триллионов долларов, а также сообщалось, что оборонные расходы могут возрасти до трех процентов от ВВП.

    Между тем президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, подчеркнув необходимость увеличения помощи от европейских стран.

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    25 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, заявив о его значении для энергетической безопасности Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия и Турция обратились к ЕС с требованием принять меры для защиты этого важного маршрута поставок топлива, передает ТАСС.

    Сийярто отметил согласие турецкой стороны с тем, что нападение на «Турецкий поток» является возмутительным и недопустимым.

    Он подчеркнул, что газопровод должен быть защищен всеми доступными средствами, особенно после недавних ударов по компрессорной станции в Краснодарском крае, используемой для подачи топлива.

    Министр также указал на то, что игнорирование этого нападения Европейским союзом и другими международными организациями угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и других стран Центральной Европы.

    «ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности и предотвратить действия, способные нарушить стабильность поставок газа», – добавил он.

    По словам Сийярто, «Турецкий поток» играет ключевую роль в обеспечении Венгрии природным газом, и атаки на него, как физически, так и политически, продолжаются, что может нарушить безопасные поставки в Центральную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

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    25 января 2025, 16:58 • Новости дня
    Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь

    Зеленский: Украина поможет перепрофилировать Молдавскую ГРЭС для использования своего угля

    Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина готова направить специалистов для перепрофилирования Молдавской ГРЭС на использование украинского угля, сообщил Владимир Зеленский на встрече с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.

    Зеленский отметил, что Украина может предоставить уголь как для Молдавии, так и для Тирасполя. По его словам, возможны возражения относительно технической пригодности украинского угля, однако в случае необходимости Украина готова оперативно отправить своих специалистов для работы на станции. Это заявление прозвучало на пресс-конференции, видеофрагмент которой было размещено украинским изданием «Зеркало недели», передает ТАСС.

    В субботу президент Молдавии Майя Санду объявила о предстоящем визите в Киев для обсуждения вопросов безопасности, энергетики и торговли с украинскими коллегами.

    Ранее Санду совместно с Зеленским обсуждала возможность поставок угля c Украины в обмен на электроэнергию. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский уточнил, что диалог касается именно лидеров Украины и Молдавии, и Тирасполь в нем не участвует.

    Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта.

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    25 января 2025, 09:45 • Новости дня
    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине

    Reuters: USAID прекратило финансирование украинских проектов по приказу правительства США

    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства, пишет Reuters.

    Агентство США по международному развитию получило указ от правительства остановить финансирование проектов, реализуемых на Украине, передает РИА «Новости».

    До настоящего времени USAID поддерживало множество инициатив на Украине, включая программы экономического развития и гуманитарной помощи.

    Ранее США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины.

    До этого Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

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    25 января 2025, 18:08 • Новости дня
    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине

    Unherd: Запад может разморозить 300 млрд долларов активов России для переговоров

    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам потребуется разморозить активы России на сумму около 300 млрд долларов для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил колумнист Unherd Вольфганг Мюнхау.

    Мюнхау заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу, вероятно, придется разморозить российские активы. Он отметил, что о таком шаге политики и журналисты говорят редко, несмотря на то что санкции становятся все менее эффективными, передает ТАСС.

    «Москва и Запад более не зависят друг от друга, и союзники Украины должны понять, что их санкции с течением времени теряют эффективность», – написал Мюнхау.

    Он также обратил внимание на недавние угрозы президента США Дональда Трампа использовать санкции и тарифы против России. По мнению Мюнхау, Кремль «отмахнулся» от этих угроз, подчеркивая их банальность. Колумнист считает, что новые санкции не окажут значительного влияния, а у Трампа отсутствует внятная стратегия по отношению к России.

    После начала специальной военной операции Москвы западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе, в частности, на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва предпримет ответные шаги в случае конфискации своих активов.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог обсуждал возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Украине.

    Президент Дональд Трамп также заявил о намерении добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    25 января 2025, 17:41 • Новости дня
    Страна пребывания Смольянинова отказала России в правовой помощи

    Страна, где находится Смольянинов, отказала России в правовой помощи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Государство, в котором предположительно находится актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом), заочно арестованный за фейки об армии и возбуждение ненависти, отказало российским следователям в правовой помощи, сообщили в правоохранительных органах.

    В заявлении правоохранительных органов указано: «Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», передает РИА «Новости».

    Смольянинова предположительно связывают с Латвией, поскольку неделю назад он разместил в Instagram видеозапись с геотегом Юрмалы. Однако, ранее актер указывал геотеги из Берлина, Ниццы, Черногории, а также давал концерты в Париже и Америке.

    В субботу утром российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера Артура Смольянинова за фейки об армии и возбуждение ненависти.

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    25 января 2025, 14:26 • Новости дня
    Рогов сообщил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки

    Рогов сообщил, что гарнизон ВСУ в южной части Великой Новоселки был уничтожен

    Рогов сообщил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заблокированные в южной части села Великая Новоселка украинские боевики уничтожены, территория зачищена, водружен российский флаг, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, украинские военные были уничтожены после того, как получили приказ от командования ВСУ удерживать позиции до последнего, передает РИА «Новости».

    Рогов уточнил, что в южной части поселка было ликвидировано несколько сотен украинских боевиков, территория поселка была зачищена, а над зданием районной больницы был установлен триколор. Несмотря на многочисленные запросы о возможности выхода и эвакуации, командование ВСУ на это не дало разрешения. Рогов отметил, что данное решение командования было равносильно самоубийству для военных.

    Рогов также подчеркнул, что ответственность за жертвы среди украинских военных лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и командовании ВСУ, которые, как он выразился, «бросили своих людей на верную смерть». Великая Новоселка, по его словам, остается последним крупным рубежом обороны и важным логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении.

    Ранее гарнизон ВСУ в Великой Новоселке был рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка. Бойцы группировки «Восток» вскрыли украинскую оборону у Великой Новоселки, что позволило блокировать подразделения ВСУ.

    Командование российской группировки войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, с предложением сдаться в плен.

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