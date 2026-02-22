Системы ПВО сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами

Tекст: Ольга Иванова

Силы противовоздушной обороны России сбили 71 украинский беспилотник самолетного типа над различными регионами страны, передает РИА «Новости». Как сообщили в Министерстве обороны, атака произошла двадцать второго февраля в период с 14.00 до 16.00 по московскому времени.

По данным ведомства, больше всего беспилотников было перехвачено над Брянской областью – 29 аппаратов. В Московском регионе ПВО сбили 15 дронов, из которых 11 летели в сторону Москвы. Кроме того, 15 беспилотников уничтожено на подлете к Калужской области, восемь – к Белгородской, два – к Тульской.

Также по одному беспилотнику было сбито над Курской и Тверской областями. Министерство обороны уточняет, что все аппараты были успешно уничтожены дежурными средствами ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России сбили 73 украинских беспилотника самолетного типа в четырех российских регионах.

Минобороны ранее доложило, что в ночь на воскресенье средствами ПВО были уничтожены 86 дронов ВСУ над девятью регионами России.