«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.13 комментариев
Системы ПВО сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами
Российские системы ПВО уничтожили сразу 71 украинский беспилотник самолетного типа, большая часть которых была сбита в Брянской и Московской областях.
Силы противовоздушной обороны России сбили 71 украинский беспилотник самолетного типа над различными регионами страны, передает РИА «Новости». Как сообщили в Министерстве обороны, атака произошла двадцать второго февраля в период с 14.00 до 16.00 по московскому времени.
По данным ведомства, больше всего беспилотников было перехвачено над Брянской областью – 29 аппаратов. В Московском регионе ПВО сбили 15 дронов, из которых 11 летели в сторону Москвы. Кроме того, 15 беспилотников уничтожено на подлете к Калужской области, восемь – к Белгородской, два – к Тульской.
Также по одному беспилотнику было сбито над Курской и Тверской областями. Министерство обороны уточняет, что все аппараты были успешно уничтожены дежурными средствами ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России сбили 73 украинских беспилотника самолетного типа в четырех российских регионах.
Минобороны ранее доложило, что в ночь на воскресенье средствами ПВО были уничтожены 86 дронов ВСУ над девятью регионами России.