Дания решила выделить дополнительные 600 млн долларов для Украины в 2026 году

Tекст: Дарья Григоренко

Решение правительства предусматривает увеличение финансирования «Фонда Украины» на 3,8 млрд датских крон, что эквивалентно 599 млн долларов, передает РИА «Новости».

Как отмечается на сайте датского минобороны, «Фонд Украины» был создан в марте 2023 года для обеспечения стабильной и долгосрочной поддержки со стороны Копенгагена. Изначально на 2026 год были заложены 9,6 млрд крон, или 1,5 млрд долларов.

С учетом ожидаемой выручки от продажи истребителей F-16, которая составит примерно 94 млн долларов, и новых дополнительных средств общий объем фонда в 2026 году достигнет 14 млрд крон, то есть 2,2 млрд долларов.

Также министерство обороны отмечает, что благодаря этому финансированию Дания сможет достичь цели по военным расходам на уровне 3,5% ВВП в 2026 году.

Ранее сообщалось, что на ракеты ERAM для Киева выделили всего треть от объявленной США суммы.

Дания заняла четвертое место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.