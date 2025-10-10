На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».24 комментария
Путин заявил о некритичности непродления ДСНВ для России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России вопрос продления ДСНВ не является критичным, подчеркнув высокий уровень развития российских ядерных сил.
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не является критичным для страны, если США не заинтересованы в этом, передает Telegram-канал Кремля.
Путин отметил: «Если американская сторона посчитает, что им это не нужно, для нас это совершенно некритично». Он подчеркнул, что новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства.
По словам президента, Россия активно развивает и совершенствует свой потенциал в этой сфере. Путин напомнил, что эта позиция не является секретом, и Москва уверенно продолжает курс на модернизацию стратегических вооружений.
Напомним, Россия пока не получила от США официальной реакции на предложение президента Владимира Путина продлить на год ограничения, заложенные в ДСНВ.
Россия не обсуждает продление ДСНВ, но готова соблюдать его ограничения при условии встречных шагов со стороны США.
Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля следующего года еще год придерживаться ограничений по ДСНВ.