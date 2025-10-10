Путин заявил о некритичности непродления ДСНВ для России

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не является критичным для страны, если США не заинтересованы в этом, передает Telegram-канал Кремля.

Путин отметил: «Если американская сторона посчитает, что им это не нужно, для нас это совершенно некритично». Он подчеркнул, что новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства.

По словам президента, Россия активно развивает и совершенствует свой потенциал в этой сфере. Путин напомнил, что эта позиция не является секретом, и Москва уверенно продолжает курс на модернизацию стратегических вооружений.

Напомним, Россия пока не получила от США официальной реакции на предложение президента Владимира Путина продлить на год ограничения, заложенные в ДСНВ.

Россия не обсуждает продление ДСНВ, но готова соблюдать его ограничения при условии встречных шагов со стороны США.

Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля следующего года еще год придерживаться ограничений по ДСНВ.