Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ

Рябков: Ситуация резко обострится при отказе США от ограничений по ДСНВ

Tекст: Валерия Городецкая

«Еще раз акцентирую своевременность и обоснованность нашей инициативы в сфере пост-ДСНВ. Если американская сторона по каким-то причинам отвергнет ее и приступит к наращиванию своих потенциалов в указанной области, ситуация в стратегической сфере обострится, напряженность возрастет, предсказуемость резко снизится либо даже будет утрачена полностью», – подчеркнул дипломат на пресс-конференции, передает ТАСС.

Россия допускает возможность продления существующих количественных лимитов по ДСНВ и после завершения срока действия договора, при условии, что стороны сохранят добровольные самоограничения, сообщил Рябков. Он напомнил, что Москва предложила США в течение как минимум одного года соблюдать текущие центральные количественные ограничения после окончания ДСНВ.

По словам замминистра, сохранение лимитов возможно при условии, что обе стороны учтут стратегическую обстановку. «В дальнейшем могло бы приниматься решение о продлении такого положения дел, разумеется, на основе анализа стратегической обстановки», – добавил Рябков.

Российская сторона выразила надежду, что сценарии, ведущие к дестабилизации стратегической обстановки и новой гонке вооружений, удастся предотвратить. Рябков подчеркнул, что интересы России в сфере безопасности всегда будут в приоритете, но Москва рассчитывает избежать наиболее негативных сценариев и полагает, что предложенная ею инициатива помогла бы создать основу для дальнейших шагов по поддержанию стратегической стабильности.

В сентябре президент России Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, в ноябре сообщил, что Россия ожидает от США ответа на предложение о продлении ДСНВ.