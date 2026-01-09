  • Новость часаМинобороны сообщило о пяти сбитых за ночь над регионами России дронах ВСУ
    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    ФСБ показала видео обмена россиянина Касаткина и француза Винатье
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Инвестор Роджерс вышел с рынка США и вложился в Узбекистан
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    9 января 2026, 08:42

    В США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»

    Трамп сообщил о разгрузке нефти с танкера «Маринера»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости». Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил: «Нефть сейчас разгружают». По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.

    Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    8 января 2026, 13:28
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    8 января 2026, 14:51
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне силовых действий США против судна «Маринера» МИД России обвинил власти Британии в готовности повторить подобные шаги, ссылаясь на их «хищные замыслы».

    Британские власти «преисполнены хищными замыслами» на фоне действий США против судна «Маринера», говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России.

    Российские дипломаты подчеркивают, что после силовой акции Вашингтона в отношении этого судна другие страны могут взять пример с американских властей и начать действовать аналогичными методами.

    «Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест по поводу вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    Британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания судна в районе между Британией, Исландией и Гренландией.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 16:49
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Баскетболист Даниил Касаткин, задержанный ранее во Франции по запросу США, вернулся в Россию в результате обмена, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Американские власти требовали его экстрадиции, однако 8 января 2026 года спортсмен был возвращен на родину, передает ТАСС.

    Обмен состоялся на француза Лорана Винатье, 1976 года рождения, признанного в России иноагентом. В ФСБ уточнили, что Винатье работал в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue) и в России был осужден за сбор сведений военного и военно-технического характера.

    После обмена Лоран Винатье был помилован указом президента России Владимира Путина, подтвердили в ФСБ.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации.

    Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по поручению Путина позвонил французскому журналисту LCI в ответ на вопрос о судьбе осужденного в России француза Лорана Винатье.

    8 января 2026, 10:35
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    @ U.S. European Command/X

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайское внешнеполитическое ведомство осудило действия США после захвата российского судна в Атлантике, указав на несоблюдение международных норм.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты захватом российского нефтяного танкера в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право, передает ТАСС.

    На брифинге она подчеркнула: «Это серьезное нарушение международного права. Китай неизменно выступает против <…> любых действий, нарушающих Устав и принципы ООН».

    Комментарий последовал после инцидента с российским судном «Маринера», захваченным американскими силами.

    Китай также выступил против новых антироссийских санкций, предложенных президентом США Дональдом Трампом. Мао Нин отметила, что Китай последовательно осуждает любые незаконные односторонние рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    МИД России отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на российское судно.

    8 января 2026, 21:18
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    8 января 2026, 21:09
    Такер Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией
    Такер Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский журналист Такер Карлсон отметил, что действия Москвы на востоке Украины нельзя игнорировать и предложил пересмотреть политику США в отношении России.

    Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х обратился к руководству США с призывом заключить союз с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Москва имеет вескую заинтересованность в происходящем на востоке Украины, а Россия как великая держава предпринимает действия для собственной безопасности.

    «Сложно упрекнуть Путина в том, что он «вмешивается в дела Киева». Америка уже четвертый год ведет фактическую прокси-войну с Россией. Только вот наши аргументы давно несостоятельны», – заявил он.

    Карлсон также отметил, что препятствием на пути к возможному союзу между США и Россией становятся отдельные американские сенаторы с неоконсервативными взглядами. По его мнению, эти политики считают, что управляют Россией или стремятся вернуть Москву под внешнее американское влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Карлсон в четверг предположил, что Дональд Трамп намерен увеличить оборонный бюджет США до 1,5 трлн долларов из-за того, что США готовятся к войне.

    Журналист ранее высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов. Также Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным и самым эффективным лидером современности.

    8 января 2026, 14:34
    МИД потребовал немедленно прекратить незаконные действия против «Маринеры»
    МИД потребовал немедленно прекратить незаконные действия против «Маринеры»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера» и потребовало от Вашингтона вернуться к соблюдению принципов международного морского судоходства.

    Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность в связи с вооруженной акцией вооруженных сил США против танкера «Маринера».

    Российское ведомство в сообщении на сайте подчеркнуло, что судно находилось под российским флагом и осуществляло мирный проход в международных водах, следуя к российскому порту. Американские власти заранее были официально уведомлены о гражданском статусе танкера и не могли сомневаться в его принадлежности.

    МИД напомнил, что международное морское право предусматривает исключительную юрисдикцию государства флага над судном в открытом море. Остановка и досмотр разрешены только по перечню оснований, неприменимых к «Маринере», и только с согласия страны флага, которое Россия не давала. Более того, российская сторона направляла официальный протест США и требовала немедленно прекратить преследование танкера, а также отозвать неправомерные требования к капитану судна.

    В министерстве подчеркнули, что высадка американских военных и захват экипажа являются грубым нарушением международного морского права и свободы судоходства. Жизнь и здоровье членов экипажа, среди которых есть граждане разных стран, оказались под угрозой, а угрозы судебного преследования со стороны США названы неприемлемыми. Кроме того, действия США могли привести к ущербу для экологической безопасности региона.

    МИД России отверг ссылки США на собственное «санкционное законодательство», назвав односторонние ограничения нелегитимными и не дающими права на захват судов в международных водах.

    «Предельно цинично смотрятся пробросы отдельных официальных лиц США в том духе, что присвоение «Маринеры» будто бы составляет часть более широкой стратегии установления неограниченного контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы. Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки», – подчеркнули в ведомстве.

    Российская сторона призвала Вашингтон соблюдать нормы международного морского права в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море. Также МИД призывает США обеспечить гуманное отношение к членам экипажа и их скорейшее возвращение домой.

    «Результатом инцидента с «Маринерой» может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение «порога применения силы» против мирного судоходства», – добавили в МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации с танкером «Маринера».

    Накануне сообщалось что американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    МИД России отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на танкер под российским флагом.

    8 января 2026, 22:35
    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times

    Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ

    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times
    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ так, что издание отметило: «Казалось, его не беспокоило, что срок действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией истекал через четыре недели».

    «Если срок действия соглашения истекает, значит, он истекает. Мы просто заключим более совершенное соглашение», – сказал Трамп газете New York Times (NYT).

    Он добавил, что Китай, обладающий самым быстрорастущим арсеналом в мире, должен быть включен в любое будущее соглашение.

    «Вы же, вероятно, захотите привлечь к этому пару других игроков», – сказал глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ.

    МИД России в январе напомнил, что Москва ждет официальный ответ США на предложение по договору о СНВ.


    8 января 2026, 15:21
    Баскетболист Касаткин освобожден из французской тюрьмы

    Баскетболист Касаткин вернулся в Москву после освобождения во Франции

    Баскетболист Касаткин освобожден из французской тюрьмы
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный летом во Франции, покинул местную тюрьму и прибыл в Москву, сообщил его адвокат.

    Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции в июне 2025 года, был освобожден из французской тюрьмы и уже вернулся в Москву. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Фредерик Бело.

    Адвокат пояснил, что суд Франции одобрил экстрадицию Касаткина в США, однако премьер-министр страны не подписал соответствующее распоряжение. В итоге спортсмен был освобожден из-под стражи в ночь на четверг.

    Касаткина практически сразу посадили на самолет, и он уже находится в Москве. Другие детали дела адвокат не уточнил.

    Даниил Касаткин родился 25 января 1999 года в городе Вичуга Ивановской области. Он является воспитанником СШОР ЦСКА. Некоторое время Касаткин играл в США, выступая за команду Университета штата Пенсильвания (NCAA). Привлекался в состав сборной России по баскетболу среди спортсменов до 16 и до 18 лет, принимал участие в международных турнирах.

    В 2019 году вернулся в Россию, став игроком «Химок», два года выступал за фарм-клуб «Химки-Подмосковье». В 2021 году перешёл в МБА и дебютировал в Единой лиге ВТБ. В 2023 и 2025 годах дважды выигрывал бронзовые медали Кубка России. Летом 2025 года покинул клуб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Касаткина задержали в аэропорту «Шарль-де-Голль» в Париже по запросу США 21 июня 2025 года. Позже спортсмен рассказал о деталях содержания под стражей и заявил о своей невиновности.

    27 августа суд в Париже отказал Касаткину в освобождении под судебный надзор. А 29 октября суд постановил удовлетворить запрос США о выдаче спортсмена, где ему грозило до 25 лет лишения свободы по статьям о компьютерном мошенничестве.

    8 января 2026, 10:29
    В Госдуме подтвердили подготовку к встрече парламентариев России и США

    Депутат Чепа сообщил о подготовке к встрече парламентариев России и США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал о проработке консультаций между представителями российского и американского парламентов по вопросам украинского урегулирования.

    Подготовка консультаций между российскими и американскими парламентариями обсуждалась, передает ТАСС. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя сообщения о возможном приглашении четырех депутатов Госдумы в США.

    Депутат пояснил: «Подготовка такого [контакта] велась». Он добавил, что точная дата встречи и список приглашенных неизвестны, но факт проработки вопроса подтвердил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    8 января 2026, 13:09
    Кнайсль заявила об отличии прагматичных отношений России и США от подхода ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом продолжается диалог, и это важно.

    По ее словам, Москва и Вашингтон демонстрируют взрослый и прагматичный подход, в отличие от Европейского союза, который, по мнению Кнайсль, погряз в морализме и идеологизированности, передает РИА «Новости».

    Кнайсль отметила: «Я полностью согласна, что сейчас они (Путин и Трамп) хотя бы говорят. Это взрослый подход. Вы можете не соглашаться во всем, но есть то, где вы можете идти на компромисс». Она подчеркнула, что нынешние отношения России и США основаны на прагматизме, тогда как Евросоюз предпочитает избегать диалога с Москвой.

    По словам Кнайсль, позиция Евросоюза оторвана от реальности и не способствует конструктивному взаимодействию. Она добавила, что стремление Соединенных Штатов к нормализации отношений с Россией проявляется на разных уровнях – не только в Белом доме, но и в науке, образовании и юридической сфере.

    29 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что во время состоявшегося телефонного разговора между Путиным и Трампом вопрос о рождественском перемирии на Украине не поднимался.

    Напомним, Путин и Трамп провели переговоры, которые длились 1 час 15 минут, и обсудили возможные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

    Президент России и президент США договорились продолжить консультации в рамках рабочих групп.

    8 января 2026, 17:32
    Каллас: ЕС обсуждает возможный ответ на угрозы Трампа в адрес Гренландии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз обсуждает возможный ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.

    По словам Каллас, сигналы, поступающие по поводу Гренландии, вызывают «глубокую озабоченность» в Европе, передает ТАСС.

    Она отметила, что в ЕС ведутся дискуссии о степени реальности угрозы и о том, каким может быть ответ европейских стран, если опасения подтвердятся. Каллас подчеркнула, что эти обсуждения проходят между государствами Евросоюза.

    Ранее Politico сообщало, что европейские дипломаты предложили рассмотреть вариант развертывания союзных войск в Гренландии для предотвращения возможного захвата острова Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом из-за его заявлений по Гренландии.

    Международная стратегия Дональда Трампа провоцирует личные страхи и заставляет Данию и Норвегию задуматься об объединении ради сохранения контроля над Гренландией. Как сообщил The Telegraph, Дания будет действовать по принципу «сначала стрелять, а потом задавать вопросы» в случае угрозы Гренландии.

    8 января 2026, 23:03
    Журналист Херш назвал целью США в Венесуэле лишение КНР дешевой нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    По мнению американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, президент Дональд Трамп, помимо прочего, ослабил крупного экономического соперника США, лишив Китай дешевой тяжелой нефти из Венесуэлы.

    «Их [американских чиновников] бравада и грубые выражения приковали внимание мировых СМИ, но они также отвлекли внимание от оппортунистического плана Трампа, целью которого было не только свергнуть коррумпированного президента Николаса Мадуро, но и, что особенно важно, лишить Китай, экономического соперника Америки, возможности закупать дешевую тяжелую нефть из Венесуэлы», – написал журналист в блоге.

    Херш отметил, что следующей целью, как ему рассказывали, станет Иран, еще один поставщик нефти в Китай, чьи запасы нефти занимают четвертое место в мире. По замечаниям автора статьи, в Иране очень совпали массовые протесты с вышеописанной задачей США.

    «Недавно один из ключевых игроков международного нефтяного сообщества напомнил мне, что первоочередные задачи нынешнего американского вмешательства в Венесуэлу были впервые сформулированы секретной целевой группой, созданной вскоре после выборов Джорджа Буша-младшего в 2000 году», – написал Херш, подчеркнув стремление США к независимости в нефтегазовой отрасли еще в начале XXI века.

    Напомним, Трамп сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой вывезли из страны на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах. США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы. Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после событий с Мадуро.

    8 января 2026, 22:20
    Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-брифинге высказался о ситуации в Иране, отметив, что Вашингтон поддерживает мирно протестующих в этой стране.

    На вопрос журналиста о ситуации в Иране вице-президент США оговорился, что представит президенту Трампу рассказать о планах Вашингтона на действия в отношении этой страны.

    «Однако, мы, естественно, поддерживаем всех в мире, включая народ Ирана, кто мирно отстаивает свои права на голос, который должен быть услышан», –ответил Вэнс на брифинге в Белом доме.

    Напомним, ранее американский президент Трамп заявлял о готовности США прийти на помощь, если иранские власти будут «убивать мирно протестующих граждан». В свою очередь, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал «отсечь руку» любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием. Британская Times заявила, что Хаменеи готовится бежать в Москву из-за роста числа беспорядков. Агентство HRANA сообщило, что за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как протесты в Иране

    способны погасить США.


    8 января 2026, 14:47
    У посольства США в ЮАР прошли протесты против операции в Венесуэле

    Протестующие против операции в Венесуэле собрались у посольства США в Претории

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У здания американского посольства в столице ЮАР собрался протест против военной операции США в Венесуэле с требованием освободить Николаса Мадуро, сообщают информагентства.

    Митинг против военной операции США в Венесуэле и похищения президента Николаса Мадуро под лозунгом «Руки прочь от Венесуэлы» проходит у посольства США в Претории, сообщает РИА «Новости». Организаторами выступила Коммунистическая партия ЮАР, а также представители крупнейших южноафриканских профсоюзов, включая федерацию COSATU и отраслевые объединения работников образования, здравоохранения и силовых структур.

    К акции присоединились и другие организации – Africa4Palestine, антифашистское движение ЮАР и «Ассоциация Южная Африка – Латинская Америка». Они заявили, что выступают за соблюдение международного права и суверенитета государств.

    Участники скандируют лозунги с требованием освободить Мадуро и держат плакаты с надписями «Руки прочь от Венесуэлы» и «Похищен империей, вернем его сейчас». Они также используют флаг Венесуэлы как символ поддержки. Часть собравшихся устроила марш на прилегающей к посольству улице.

    Ранее в Нью-Йорке, Берлине и Париже также организовали крупные демонстрации против операции США в Венесуэле. А власти Никарагуа и вовсе выразили готовность защищать суверенитет Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории.

    Также США сообщили, что на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Кроме того, глава Белого дома пообещал оказывать влияние на развитие нефтяной отрасли южноамериканского государства.

