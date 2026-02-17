  • Новость часаАтака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    7 комментариев
    17 февраля 2026, 08:19 • Новости дня

    Фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо в Краснодарском крае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здание локомотивного депо в хуторе Красном в Крымском районе Краснодарского края повреждено фрагментами БПЛА, сообщает оперштаб региона.

    Здание локомотивного депо в хуторе Красном Крымского района Краснодарского края было повреждено фрагментами беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    В оперативном штабе региона уточнили, что обломки БПЛА также были найдены на железнодорожных путях рядом с депо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией сбили 151 украинский беспилотник.

    В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников.

    В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника пострадали два человека.

    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    Комментарии (17)
    16 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области

    Эксперт Джерелиевский: Украина накануне переговоров в Женеве пытается создать локальные блэкауты в регионах России

    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам ради локальных блэкаутов на территории России. Свои «достижения» Украина попытается использовать в ходе предстоящих переговоров для заключения энергетического перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Напомним, над Брянской областью за сутки сбили 229 БПЛА.

    «На Украине масштабировали производство БПЛА. Оно не требует каких-то высоких технологий и больших мощностей. Сборка идет в том числе в ремонтных мастерских, на предприятиях и в гаражах. Кроме того, страны Запада поставляют ВСУ запчасти для беспилотников, а также уже собранные дроны», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    На этом фоне показательно, что на днях Владимир Зеленский хвастался произведенным на совместном немецко-украинском предприятии ударным дроном. «То есть беспилотники у ВСУ есть. Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам для создания на территории России локальных блэкаутов», – считает собеседник.

    По его оценкам, неслучайно это происходит накануне переговоров в Женеве. Свои «достижения» Украина, которая продолжает сталкиваться с проблемами в энергосистеме, попытается использовать для заключения энергетического перемирия, пояснил Джерелиевский. «Но едва ли у украинских переговорщиков это получится. У нас уже был опыт с мораторием на удары по энергообъектам – ВСУ тогда нарушили договоренности», – напомнил эксперт.

    Он подчеркнул: Киев своими действиями лишь провоцирует российскую армию на более жесткие ответные меры. Так, ВС России продолжат наносить удары по энергетическим объектам Украины. «Это приведет к тому, что противник не сможет собирать дроны. Да, в страну завозят в большом количестве генераторы. Но следует учитывать, что они потребляют совершенно циклопические объемы горючего, которое в том числе приходится отбирать у фронта», – детализировал аналитик.

    Чтобы обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, наши бойцы также продолжат выявлять места сборки и пусков БПЛА, добавил Джерелиевский. Он указал, что несколько снизилось количество запусков дронов вглубь России. «Это связано в значительной степени с тем, что наши бойцы наступают в направлении так называемого Сумского балкона, – уточнил спикер, упомянув переговорную позицию Москвы: если Киев не хочет вести предметный разговор об урегулировании конфликта – мы добьемся целей военными средствами.

    Параллельно постоянно ведется работа по усилению ПВО в приграничных районах, продолжил эксперт. «Так, задействованы резервисты для охраны критической инфраструктуры. Более того, в Госдуме предлагают обеспечить частные охранные предприятия (ЧОП), задействованные в охране стратегических объектов, боевым оружием», – напомнил он. По мнению собеседника, речь может пойти о вооружении, которое очень хорошо работает по дронам: пулеметы, зенитные пулеметные установки.

    «Нужно активно заниматься подготовкой и резервистов, и сотрудников ЧОП, создавать мобильные группы, насыщать их более совершенными средствами ПВО. Тем более что сейчас разработана целая гамма ракет именно для борьбы с БПЛА», – добавил Джерелиевский. Вместе с тем, оговорился аналитик, какой бы совершенной ни была бы противовоздушная оборона, опасность сохраняется: «гипотетически есть возможность где-то пролезть, прорваться».

    «К тому же удары наводятся с помощью западной спутниковой группировки, в том числе и Starlink», – указал он. По его мнению, перспективным средством противодействия БПЛА являются и заградительные системы с применением аэростатов. «Все перечисленные меры уже реализуются», – заключил эксперт.

    В минувшие выходные Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики и теплотехники подключили резервную генерацию. Тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах восстановили за три часа.

    С 8.00 мск 15 февраля над регионом уничтожили 229 украинских дронов, указал губернатор. К отражению атаки привлекли подразделения Минобороны, спецподразделения Росгвардии и бойцов бригады «БАРС–Брянск».

    14 февраля ВСУ целенаправленно ударили дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в Азаровке в Стародубском муниципальном округе. Погиб мирный житель. Двумя днями ранее глава сельского поселения в Брянской области пострадал при украинской атаке на автомобиль.

    Как сообщало Минобороны, в воскресенье период с 9.00 до 13.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 дрона самолетного типа над территориями Брянской области, а также еще двух областей и Московским регионом. С 13.00 до 18.00 мск военные сбили еще 123 БПЛА самолетного типа над Брянской и Белгородской областями и другими регионами, а с 18.00 до 20.00 – 43.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 16 февраля заявил, что за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 18 снарядов, зафиксированы атаки порядка 88 БПЛА, из них 51 сбит и подавлен. Пострадал один мирный житель.

    Комментарии (6)
    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 10:24 • Новости дня
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, а также атаке дронов, над городом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram-канале, что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, а также атаке дронов, над городом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. По словам губернатора, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме.

    В Белгородском округе в результате атак 15 дронами, из которых 12 были сбиты или подавлены, в селе Никольское пострадал мужчина, его госпитализировали, поврежден автомобиль. В селе Драгунское поврежден объект инфраструктуры, в селе Таврово – четыре автомобиля, частный дом, две постройки и линия электропередачи.

    В Борисовском округе по ряду населенных пунктов совершены атаки пятью дронами, два из которых сбиты, в хуторе Никольский поврежден автомобиль. Над Валуйским округом сбит дрон, повреждений нет. В Волоконовском округе FPV-дроны повредили частный дом и грузовой автомобиль, четыре дрона были подавлены.

    В Грайворонском округе по различным селам и городу Грайворон совершены атаки 20 дронами, шесть из которых сбиты. Сообщается о повреждении частных домов, автомобилей, хозяйственных построек, линии электропередачи и социального объекта. В Краснояружском округе выпущено 15 боеприпасов, нанесены удары 16 дронами, 20 подавлены, последствий нет.

    В поселке Ракитное поврежден частный дом в результате атаки дронов. В Шебекинском округе выпущен один боеприпас и совершена атака 23 дронами, 13 сбиты и подавлены. Повреждены коммерческие и инфраструктурные объекты, частные дома, автомобили, линии электропередачи, часть жителей осталась без электричества. Аварийные бригады начнут восстановление после согласования с Минобороны России.

    Ранее в понедельник Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, в результате самого масштабного удара были повреждены энергетические объекты. Электроснабжение удалось восстановить менее чем за три часа.

    Губернатор Александр Богомаз сообщил, что за 12 часов отражения атаки было сбито более 170 беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (9)
    17 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский Ил-96 специального летного отряда «Россия» отправился в Женеву, где пройдут трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США за закрытыми дверями.

    На основе данных сайта Flightradar24, из московского аэропорта Внуково в понедельник, в 23.35 мск, вылетел Ил-96 специального летного отряда «Россия», передает РИА «Новости». Борт с позывным RSD150, по данным портала, направляется в международный аэропорт Женевы.

    По данным источника ТАСС, российская делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским пробудет в пути девять часов.

    «Перелет займет чуть больше девяти часов, без дозаправки», – сообщил источник.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву. Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 13:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
    Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» за последние сутки освободили Покровку в Сумской области, а Южная группировка завершила зачистку Миньковки в ДНР.

    Группировкой «Север»  нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Графского, Андреевки и Мирополья в Сумской области, сообщается в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Казачьей Лопанью, Липцами и Токаревкой.

    При этом потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, четыре склада матсредств и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Миньковка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии возле Резниковки, Никифоровки, Константиновки и Краматорска в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Новоосиново, Ковшаровки в Харьковской области, Красного Лимана и Ильичевки в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Новопавловки в Днепропетровской области, Гришино, Марьевки, Светлого, Белицкого, Торецкого, Сергеевки и Нового Донбасса в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Подгавриловки, Великомихайловки в Днепропетровской области, Риздвянки, Чаривного, Любицкого и Комсомольского в Запорожской области.

    При этом противник потерял свыше 275 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне в результате продвижения российских подразделений в Запорожской области были освобождены четыре населенных пункта – Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.

    За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями, а для представителей прессы будет организован отдельный пресс-центр напротив отеля, сообщил МИД Швейцарии.

    Переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями, передает РИА «Новости». МИД Швейцарии сообщил, что представители СМИ не смогут присутствовать на трехсторонних переговорах.

    «Представителям СМИ запрещено присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединенными Штатами», – заявили в министерстве.

    Ведомство также организует специальный пресс-центр для журналистов. Он будет располагаться напротив отеля InterContinental, где состоится встреча делегаций.

    Делегация России прибудет в Женеву во вторник утром, а вылет в Москву запланирован на вечер среды.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, которые возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Обнародованы подробности передачи Сабуровым питбайков бойцам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комик Нурлан Сабуров по собственной инициативе передал десять питбайков бойцам спецоперации на Украине, сообщают СМИ.

    Сабуров летом 2025 года обратился к командиру подразделения «Легион Вагнер Истра» Александру Кузнецову (позывной Ратибор) с предложением лично поддержать бойцов, передает Ura.ru со ссылкой на «Подъем».

    Передача техники прошла на территории округа Истра. Сотрудники муниципалитета приняли питбайки и доставили их в подразделение под командованием Ратибора.

    После вручения техники участники спецоперации записали видеоролик с благодарностью Сабурову и показали новые мотоциклы. Российские военнослужащие выразили уверенность, что эта техника поможет им эффективнее выполнять боевые задачи. Бойцы также отметили, что поддержка с тыла особенно важна и «тыл и фронт действуют в одной упряжке».

    Напомним, Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    В Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова после появления видео, где он говорит о поддержке российских военных.

    СБУ начала досудебное расследование против казахстанского комика Сабурова.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 02:25 • Новости дня
    Intelligence Online: Ветераны из США и Нидерландов на F-16 защищают небо на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилоты-ветераны из США и Нидерландов, имеющие опыт управления F-16 учат украинцев летать на американских истребителях и защищать небо Украины, узнал французский портал Intelligence Online.

    «Для защиты воздушного пространства Киева сформирована эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов. Эти опытные ветераны, в частности, призваны помочь в отражении российских крылатых ракет и беспилотников», – пишет портал Intelligence Online (IO).

    В статье отмечается, что среди западных наставников украинских пилотов –  участники операций на Ближнем Востоке и в Афганистане, они на временных контрактах (по шесть месяцев с ротацией) и без каких-либо воинских званий, в штат ВСУ они так же не входят и лишь временно обучают украинцев управлять F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных Украине F-16. Власти ДНР сообщили, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Боевики «Скалы» обвинили командование ВСУ в поражении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большая часть отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ была уничтожена ударами российских ФАБ на территориях Запорожской и Днепропетровской областей, боевики подразделения обвиняют в этом командование, сообщили в российских силовых структурах.

    Большая часть отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ была уничтожена ударами российских ФАБ на территориях Запорожской и Днепропетровской областей, сообщает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, бойцы подразделения обвиняют командование в сливе координат на российскую сторону.

    Только за последние двое суток в селе Никольское Запорожской области было уничтожено до взвода боевиков, уточнили собеседники агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» приблизилось к батальону. .

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 11:37 • Новости дня
    Источник: ООН и Швейцария не будут участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В Женеве 17 февраля одновременно планируются переговоры по Украине и Ирану, причем ООН и Швейцария в них не участвуют напрямую, сообщил источник в ООН.

    По словам источника в ООН, переговоры по Украине не будут проходить в штаб-квартире ООН в Женеве, и сама ООН не станет принимать в них участие, передает РИА «Новости».

    Кроме того, стало известно, что Швейцария не будет участвовать в переговорах напрямую. Он уточнил, что страна не участвует в переговорах, которые принимает у себя по просьбе сторон, ее роль ограничится обеспечением доступа и безопасности делегаций. Переговоры по Украине и по Ирану состоятся одновременно, 17 февраля. Переговоры по Ирану будут проходить при посредничестве представителей Омана.

    Таким образом, основная функция Швейцарии на переговорах – организация и обеспечение безопасности участников, а не участие в самом диалоге. Делегации всех сторон получат необходимый уровень доступа и охраны, что традиционно соответствует нейтральной позиции страны-хозяйки.

    Делегация киевского режима направилась в Женеву для проведения нового этапа переговоров с Россией и Соединенными Штатами.

    Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    Делегацию от России на переговорах в Женеве, которые состоятся 17-18 февраля, возглавит Владимир Мединский.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 11:57 • Новости дня
    Источник допустил обсуждение темы ЗАЭС на переговорах в Женеве

    Источник: Тема ЗАЭС может обсуждаться на переговорах в Женеве

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе переговоров по Украине в Женеве может обсуждаться тема Запорожской АЭС, а также возможны двусторонние контакты с представителями Украины, сообщил источник.

    Тема Запорожской АЭС может быть поднята на переговорах по Украине в Женеве, передает РИА «Новости».

    Источник агентства подчеркнул, что принадлежность станции России не вызывает сомнений, но не исключено, что тема ЗАЭС будет затрагиваться.

    Кроме того, информированный источник сообщил, что двусторонние контакты с представителями Украины на переговорах в Женеве возможны.

    Дипломатическая полиция Женевы отказалась комментировать, были ли усилены меры безопасности в городе из-за переговоров по Украине. В ведомстве пояснили, что подобная информация не предоставляется без проверки личности, а по телефону такие данные не разглашаются.

    Ранее делегация киевского режима направилась в Женеву для участия в новом этапе переговоров с Россией и Соединенными Штатами. Зеленский заявлял, что основным вопросом на переговорах для Украины являются гарантии безопасности.

    ООН и Швейцария отказались участвовать в этих переговорах.

    Делегацию России на переговорах в Женеве 17-18 февраля возглавит Владимир Мединский.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС России

    Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Освободив Миньковку в Донецкой Народной Республике, ВС России сократили расстояние до укрепленного ВСУ Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Миньковки – это стратегический успех наших войск. Прежде всего, сокращено расстояние до Краматорска. <…> В Миньковке украинские боевики сконцентрировали довольно-таки серьезную группировку», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, в Миньковке много укрепрайонов, тыловых баз, складов материально-технического обеспечения, пунктов временной дислокации, которые теперь оказались в ведении российских бойцов.

    «Сейчас оборонительная линия в районе Миньковки проломлена. Наши войска, двигаясь в западном и северо-западном направлениях, могут серьезно подойти к Краматорску с востока», – сказал он.

    Кроме того, отметил эксперт, освобождение Миньковки улучшит тактическое положение российских бойцов на славянском направлении.

    «Потому что украинские боевики должны теперь что-то предпринимать для стабилизации участка фронта. А, следовательно, ближайший участок, откуда они могут снять свои дополнительные резервы, – это как раз со славянского направления», – пояснил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 13:23 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 345 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 642 беспилотника, 650 ЗРК, 27 726 танков и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 313 орудия полевой артиллерии и минометов, 54 532 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    ВС России отрезали от снабжения ВСУ в западной части Константиновки

    Пушилин: Бойцы ВС России перерезали логистику ВСУ в западной части Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные лишили ВСУ доступа к снабжению в западной части Константиновки, перерезав логистику, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы Вооруженных сил России перерезали логистические пути снабжения ВСУ в западной части Константиновки, передает «Россия 24».

    Ранее расчет орудия «Мста-Б» Южной группировки ВС России уничтожил мост через реку в районе Константиновки, по которому ВСУ перевозили технику.

    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    «Единая Россия» доставила спецтехнику бойцам СВО в Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие, выполняющие задачи в Херсонской области, получили от «Единой России» и партнерских фондов комплекты спецтехники, включая системы РЭБ и беспилотники.

    Военнослужащие, участвующие в спецоперации, получили гуманитарный груз в Херсонской области. Помощь передали представители «Единой России», а также фондов «Наша Правда» и «Ветераны СВО и КТО». Бойцам доставили современные системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники, электрогенераторы и средства индивидуальной защиты.

    В ходе передачи груза секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поблагодарил военнослужащих за мужество: «Единая Россия сегодня объединяет все патриотически настроенные силы. Примите слова благодарности всей нашей большой страны за то, что защищаете суверенитет России. Со своей стороны, мы продолжим делать всё возможное, чтобы вы приближали Победу».

    «Единая Россия» и партнерские фонды регулярно оказывают поддержку фронту, включая закупку техники и экипировки, а также гуманитарную помощь. С начала спецоперации на эти цели собрали более 14,7 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

