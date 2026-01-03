Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.0 комментариев
Зеленский предложил Шмыгаля на пост вице-премьера и главы минэнерго
Владимир Зеленский предложил назначить действующего министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики.
В своем Telegram-канале глава киевского режима сообщил, что встретился с Шмыгалем, поблагодарил его за работу в минобороны и поделился своими ожиданиями от нового назначения.
«Именно такая системность необходима сейчас украинской энергетике», – отметил Зеленский. Он также сообщил о проведенных консультациях с премьер-министром Юлией Свириденко и выразил надежду, что Верховная рада поддержит кандидатуру Шмыгаля на должности первого вице-премьера и министра энергетики.
В июле Зеленский заявил о переходе Шмыгаля на пост министра обороны. До этого он занимал должность премьер-министра Украины.