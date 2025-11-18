Песков заявил об отсутствии предложений от Киева по возобновлению переговоров

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, позиция Москвы хорошо известна Вашингтону, Стамбулу и Киеву.

Песков заявил, что говорить о готовности Киева к поиску выхода из конфликта можно будет только после того, как Владимир Зеленский публично изложит свои предложения по урегулированию. Он отметил: «Пока мы ничего не можем видеть в этом шаге, потому что мы не знаем, о чем идет речь. Когда мы узнаем, мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим».

На данный момент, по словам Пескова, российская сторона не получала никаких официальных сигналов или информации из Киева о готовности к возобновлению переговоров.

Он напомнил, что, вероятно, соответствующие инициативы или контакты могут быть рассмотрены в ходе переговоров Зеленского с турецкими представителями в Стамбуле, где также может присутствовать спецпосланник президента США.

Песков добавил, что Кремль будет внимательно следить за итогами этих предстоящих контактов и оценит позиции украинской стороны после их возможного публичного объявления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава крупнейшего фонда, спонсирующего ВСУ, Тарас Чмут заявил, что переговоры киевского режима в нынешних условиях будут восприниматься как капитуляция Украины.

Песков заявил, что спецоперация будет продолжена, поскольку власти в Киеве отказываются от ведения переговоров.

Дмитрий Песков также отметил, что Украине придется возобновить переговоры с Россией, однако ее позиции будут значительно слабее, чем прежде.