    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    6 января 2026, 05:22 • Новости дня

    МИД Украины вызвал временного поверенного Чехии из-за слов Окамуры

    Tекст: Антон Антонов

    Временный поверенный Чехии был вызван в МИД Украины из-за новогоднего обращения спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры, который раскритиковал Киев, сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    «В понедельник, 5 января, в МИД Украины будет приглашен временный поверенный Чехии в связи с недопустимыми заявлениями спикера чешского парламента», – приводит текст сообщения министерства РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Представитель украинского МИД сообщил, что этот шаг является зеркальным по отношению к вызову украинского посла в Праге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Чехии Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, в котором тот назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. МИД Чехии счел неуместным заявление посла Украины. Посла Украины вызвали в МИД Чехии из-за его слов в адрес спикера парламента. Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры.

    5 января 2026, 13:26 • Новости дня
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Канадский политик Христя Фриланд получила пост советника по вопросам экономического развития при президенте Украины, сообщил Владимир Зеленский.

    Зеленский назначил Фриланд советником по вопросам экономического развития. В Telegram-канале он написал, что Фриланд обладает высокой квалификацией в сфере экономики и значительным опытом привлечения инвестиций и проведения экономических реформ.

    Он также подчеркнул важность повышения внутренней устойчивости страны для восстановления Украины и укрепления обороны в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.

    Зеленский выразил благодарность всем, кто готов помогать Украине и поддерживать сотрудничество с международными партнерами.

    Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.

    Напомним, угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Христя Фриланд сложила полномочия министра внутренней торговли.

    Фриланд ранее отказалась прямо отвечать на вопрос о числе людей в стране, воевавших во Второй мировой войне на стороне нацистов.

    5 января 2026, 15:00 • Новости дня
    Зеленский назначил нового главу СБУ

    Зеленский назначил Хмару новым главой СБУ

    Зеленский назначил нового главу СБУ
    @ @SecurSerUkraine

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.

    Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, передает ТАСС.

    В понедельник глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил об отставке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты объяснили отставку главы СБУ британской волей и слабостью Зеленского.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что за отставкой главы СБУ Василия Малюка стоят европейские силы, поэтому уход Малюка – это поражение Дональда Трампа в оказании давления на Владимира Зеленского.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    5 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Армия России взяла под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. В Telegram-канале министерства обороны России, уточнили, что освобождение произошло в ходе операции группировки войск «Север».

    В Минобороны сообщили, что Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в ряде районов. По информации ведомства, в Сумской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ в районах Мирополье и Садки. На Харьковском направлении российские военные нанесли удары по подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в Волчанских Хуторах и Графском.

    За сутки ВСУ, по данным Минобороны, потеряли до 290 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, а также три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов и материальных средств. В Донецкой Народной Республике и на Харьковщине группировка «Запад» сообщила о занятии более выгодных позиций и нанесении урона механизированным и штурмовым бригадам противника. Потери ВСУ превысили 180 военнослужащих, уничтожены четыре бронированных машины, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов.

    «Южная» группировка улучшила позиции на передовой, нанеся потери двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и нацгвардии в районах Кривой Луки, Малиновки, Васютинского и других населённых пунктов ДНР. Потери противника составили более 180 бойцов, танк, три бронированных машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль.

    В свою очередь, группировка «Центр» взяла новые рубежи, поразив живую силу и технику сразу нескольких украинских механизированных, штурмовых, десантно-штурмовых и пехотных бригад, а также частей нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. За сутки в этом районе ВСУ потеряли свыше 350 бойцов, 12 бронированных машин и шесть пикапов.

    «Восточная» группировка продолжила продвижение, поразив силы и технику механизированных и штурмовых подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Здесь противник потерял более 220 бойцов, бронированную машину и два автомобиля. Группировка «Днепр» нанесла удары по формированиям ВСУ и территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 45 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 148 объектам, включая предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству и сборке дальних беспилотников и центры подготовки операторов дронов. Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 356 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, более 107 тыс. беспилотников, 642 зенитных ракетных комплекса, почти 27 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1 636 машин реактивных систем залпового огня, свыше 32 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 50 тыс. единиц специальной военной техники.Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что расширение буферной зоны безопасности будет одной из основных задач для властей России.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.

    Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.

    5 января 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ из заключенных и мобилизованных создают мотопехов

    «Северяне»: ВСУ из заключенных и мобилизованных создают мотопехотинцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что на Сумском направлении фронта идут ожесточенные бои, ВСУ сосредоточили массу расчетов БПЛА, которые атакуют мирное население приграничных районов, но собирать батальоны всё равно приходится собирать из того, что есть.

    «В 47 омбр спецбатальон «Шквал», состоящий из бывших заключенных, доукомплектован принудительно мобилизованными военнослужащими и переформирован в мотопехотный батальон», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Штурмгруппы «Северян» продвинулись за сутки в Сумском районе на восьми участках фронта и в районе Грабовского – на пяти. Общее продвижение составило до 800 м.

    На Теткинском и Глушковском участках артиллерия громила позиции ВСУ в районе Рыжевки и Искрисковщины.

    В Черниговской области ударами ОТРК «Искандер» «Северяне» поразили хранилище и площадка для запуска ударных БПЛА дальнего действия ВСУ, уничтожено более 70 дронов, несколько единиц автомобильной техники и до взвода личного состава операторов.

    На Харьковском направлении в районе Старицы продвижение до 250 м и закрепление российских бойцов состоялось на трех участках фронта в лесопосадках. Юго-западнее Лимана штурмовики зачистили участок леса, продвинувшись на 600 м и захватив в плен военнослужащего ВСУ.

    В Волчанских Хуторах расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили позиции 159 омбр ВСУ на востоке населенного пункта, в районе Меловое-Хатнее идет зачистка лесных массивов возле Двуречанского.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской), один взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки. Пленённый разведчик ВСУ передал ВС России координаты важных целей. ВС России нанесли удары по цехам беспилотников и складам ВСУ.

    5 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Днепропетровске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В понедельник в Днепропетровске на Украине произошли взрывы, пишут украинские СМИ.

    «Взрывы в Днепропетровске», – сообщил 24 телеканал, передает РИА «Новости»

    Ранее взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ Херсоне.

    В субботу в Николаевской области возникли перебои с водой и светом на фоне взрывов.

    5 января 2026, 13:24 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по заводу ВСУ по сборке БПЛА под Черниговом

    Подполье: По заводу ВСУ по сборке БПЛА под Черниговом нанесен удар

    Tекст: Валерия Городецкая

    Под Черниговом нанесен удар по предприятию, которое занималось изготовлением и сборкой реактивных беспилотников для ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, целью атаки стало производство, входящее в региональную сборочную цепочку БПЛА, передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул, что результатом удара стало фактическое выведение из строя одного из ключевых звеньев системы по производству беспилотников в этом регионе.

    Также, по информации Лебедева, одновременно был нанесен удар по складам артиллерийской техники и ангарам с пикапами мобильных групп ПВО. Это, по его словам, существенно снижает способность украинских сил реагировать на будущие атаки с применением дронов.

    Ранее российские военные использовали авиацию, артиллерию и беспилотники для уничтожения объектов ВСУ, включая цеха сборки дронов и склады боеприпасов.

    В октябре подполье сообщило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве.

    5 января 2026, 22:00 • Новости дня
    В Житомирской области Украины у ТЦК умер признанный годным к службе задержанный

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина, задержанный для мобилизации и признанный годным к службе, скончался возле отделения военкомата после отказа от госпитализации.

    Информацию о смерти мобилизованного возле здания военкомата в Житомирской области передает ТАСС.

    По данным местного территориального центра комплектования, мужчину задержали при проверке документов и отправили на военно-врачебную комиссию в поселке Пулины, где его признали годным к службе.

    После прохождения комиссии он ожидал дальнейшего распределения в самом военкомате.

    На следующий день мужчине стало плохо – у него началось носовое кровотечение. По информации центра комплектования, прибывшие медики предложили госпитализацию, однако мужчина от нее отказался.

    Позже ему вручили повестку на 5 января, но вскоре после выхода из здания военкомата ему вновь стало плохо, он потерял сознание и упал. Приехавшие врачи констатировали смерть на месте.

    Руководство территориального центра назначило служебное расследование по этому инциденту.

    Ранее на Украине уже фиксировались случаи, когда мобилизованные мужчины умирали по дороге в учебную часть, несмотря на то что были признаны годными по заключению ВВК.

    Также периодически регистрируются попытки самоубийства в военкоматах, куда граждан зачастую доставляют принудительно.

    Депутат Верховной рады Юрий Камельчук отмечал, что прохождение военно-врачебной комиссии происходит формально, а на одного человека отводится всего пять-семь минут.

    В Вооруженных силах Украины жалуются, что военкоматы мобилизуют даже непригодных по состоянию здоровья мужчин ради выполнения планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность.

    Мобилизованных мужчин в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    В селе Боратин Волынской области Украины четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали оружие и открыли огонь.

    5 января 2026, 13:48 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по жилому дому в Запорожской области

    Губернатор Балицкий: ВСУ нанесли удар по жилому дому в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска нанесли удар по жилому дому и автомобилю в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    В результате обстрела были повреждены кровля, фасад, остекление жилого дома и автомобиль, пострадавших среди жителей нет, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

    Также, по словам губернатора, были зафиксированы попытки атаковать объекты критической инфраструктуры, в частности, линии электропередачи в том же округе. Все экстренные службы продолжают работу в штатном режиме, добавил он.

    В конце декабря ВСУ атаковали село Водяное Запорожской области, сбросив боеприпасы с дрона на территорию местного кафе.

    В сентябре украинский дрон ударил по машине МЧС в Запорожской области.

    5 января 2026, 21:28 • Новости дня
    Мужчина получил ранение после атаки дрона в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области мужчина был госпитализирован после удара беспилотника по селу в Рыльском районе, его состояние оценивается врачами.

    Мужчина пострадал в селе Бегоща Рыльского района Курской области в результате атаки украинского беспилотника, передает ТАСС.

    Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что у пострадавшего минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение грудной клетки.

    По словам губернатора, мирный житель ранен в приграничье после атаки врага.

    «Сегодня украинский дрон атаковал село Бегоща Рыльского района. Врезультате удара пострадал 59-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки.

    Его доставили в Курскую областную больницу, наши медики оказывают всю необходимую помощь». Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь, его состояние уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, после чего на месте падения обломков работают экстренные службы.

    Системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской и Липецкой областями. В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали два человека.

    6 января 2026, 01:56 • Новости дня
    New York Times заявила о вакууме власти на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В последние недели на Украине сложилась ситуация вакуума власти, чиновники не хотят занимать должности министров, пишет New York Times.

    Как указывает New York Times, на Украине в условиях массовых отключений электроэнергии отсутствовал министр энергетики, а также министр юстиции. Это произошло из-за разгоревшегося коррупционного скандала. «Не говоря уже о главе офиса президента, который мог бы вести переговоры с США», – приводит РИА «Новости» текст публикации.

    Издание отмечает, что правительство рассчитывало оперативно заменить ушедших министров, особенно министра энергетики, чье отсутствие стало наиболее заметным на фоне последствий ударов по инфраструктуре Украины. Однако, по словам киевского политолога Владимира Фесенко, «все потенциальные кандидаты отказались». Эксперт объяснил, что этот пост отпугивает желающих из-за огромной ответственности и рисков, связанных с российскими ударами по объектам инфраструктуры.

    Фесенко также подчеркнул, что ситуацию усугубляют связи министерства энергетики с коррупционным скандалом, что дополнительно осложняет поиск подходящих кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, должность главы президентского офиса на Украине оставалась вакантной около месяца после отставки Андрея Ермака. Отставка Ермака произошла на фоне крупного коррупционного скандала в компании «Энергоатом». Своих постов лишились также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля, которого решили убрать с поста министра обороны Украины, вице-премьером и министром энергетики.

    5 января 2026, 22:09 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин также сообщал, что на подлете к Москве был сбит беспилотник. В воскресенье были сбиты более 40 дронов на подлете к Москве.

    6 января 2026, 01:19 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ликвидации оператором дрона Галиулиным до 45 боевиков ВСУ
    Минобороны сообщило о ликвидации оператором дрона Галиулиным до 45 боевиков ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащий российской армии Марсель Галиулин с помощью беспилотников уничтожил до 45 боевиков вооруженных сил Украины в ходе освобождения одного из населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Рядовой Галиулин в ходе освобождения населенного пункта в ДНР уничтожил до 30 бойцов ВСУ с помощью беспилотников, оказывая огневую поддержку штурмовым подразделениям российских войск, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что Галиулин провел более 20 вылетов БПЛА и точными сбросами обеспечил захват опорного пункта без потерь среди российских военных. После занятия позиций российскими подразделениями начальник расчета БПЛА продолжил воздушную разведку и выявил подход резерва украинских бойцов, планировавших контратаку.

    Галиулин получил приказ уничтожить противника и в результате нанесенного удара ликвидировал до 15 боевиков и три единицы бронетехники противника. По данным Минобороны, эффективные действия Галиулина привели к значительным потерям ВСУ в живой силе и технике, что вынудило противника отступить. Благодаря этому российские штурмовые подразделения смогли закрепиться на новых рубежах без препятствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела отставание от вооруженных сил Украины в использовании беспилотников на фронте. The New York Times заявила о создании в России «империи дронов».

    6 января 2026, 00:15 • Новости дня
    ПВО перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории десяти российских регионов средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Российское Министерство обороны сообщило в Telegram, что с 20.00 до 23.00 мск над Брянской областью был уничтожен 31 дрон, над Ростовской – 11 аппаратов.

    Еще три уничтожены в небе над Белгородской областью, по два – над Волгоградской, Рязанской областями и Московским регионом. Один из беспилотников, сбитых в Московской области, направлялся на Москву. Кроме того, по одному беспилотнику были перехвачены над Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО России уничтожили 50 дронов в период с 11.00 до 16.00 мск.

    6 января 2026, 00:48 • Новости дня
    Зеленский включил Буданова в состав СНБО и провел увольнения в контрразведке СБУ

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский ввел нового главу своего офиса Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также уволил глав департаментов контрразведки СБУ.

    Из состава СНБО выведен Олег Иващенко, передает ТАСС.

    В Службе безопасности Украины также произошли перестановки. Александр Поклад назначен первым заместителем главы СБУ, а Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

    Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Андрея Тупикова, он назначен заместителем главы СБУ, и начальника департамента военной контрразведки Александра Дубровина. Новые руководители департаментов пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) сообщил об отставке. Начальник Центра спецопераций «А» СБУ Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ. Глава украинской внешней разведки Иващенко сменил возглавил военную разведку Украины.

    6 января 2026, 03:19 • Новости дня
    Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области
    Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Волховском районе Ленинградской области средства РЭБ подавили беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Обломки беспилотника упали у деревни Бережки, часть из них оказалась на территорию компрессорной станции. В результате происшествия никто не пострадал, угроза возникновения пожара отсутствует. На месте падения работают сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, сообщил глава региона в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко объявил о режиме опасности БПЛА в Ленинградской области. Росавиация вводила ограничения на рейсы в петербургском аэропорту Пулково.

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции

    2025 год оказался насыщен знаковыми решениями в сфере языковой политики и миграции. Также утверждена новая Стратегия государственной национальной политики, в которой зафиксирована объединяющая роль государствообразующего русского народа. По мнению экспертов, система посылает четкий сигнал всем уровням управления: упор нужно делать на том, что объединяет людей, а не отличает их друг от друга. В то же время власти усиливают меры контроля за мигрантами. Подробности

    Как США удалось захватить Мадуро

    США утверждают, что не понесли потерь при проведении молниеносной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как была подготовлена и проведена эта атака, почему ни армия Венесуэлы, ни охрана венесуэльского лидера не смогли ничего этому противопоставить – и какими будут военно-технические и политические последствия этого преступления для всего мира? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

