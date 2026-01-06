Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.6 комментариев
МИД Украины вызвал временного поверенного Чехии из-за слов Окамуры
Временный поверенный Чехии был вызван в МИД Украины из-за новогоднего обращения спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры, который раскритиковал Киев, сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.
«В понедельник, 5 января, в МИД Украины будет приглашен временный поверенный Чехии в связи с недопустимыми заявлениями спикера чешского парламента», – приводит текст сообщения министерства РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Представитель украинского МИД сообщил, что этот шаг является зеркальным по отношению к вызову украинского посла в Праге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Чехии Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, в котором тот назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. МИД Чехии счел неуместным заявление посла Украины. Посла Украины вызвали в МИД Чехии из-за его слов в адрес спикера парламента. Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры.